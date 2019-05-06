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«Манчестер Сити» обыграл «Лестер»

вчера, 23:51
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«Манчестер Сити» одержал минимальную победу над «Лестером» в матче 37-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Сити» вышел на первое место и опережает «Ливерпуль» на одно очко. Судьба чемпионского титула решится в заключительном туре, где «горожане» сыграют с «Брайтоном», а «Ливерпуль» с «Вулверхемптоном».

Манчестер, стадион Этихад Стэдиум

«Манчестер Сити» - «Лестер Сити» 1:0 (0:0)
Гол: Компани 70

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Ляпорт, Компани, Зинченко, Уокер, Гюндоган, Сильва (Стоунз 90+1), Фоден (Сане 56), Кун Агуэро (Габриэл Жезус 87), Стерлинг, Бернарду Силва
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Магуайр, Эванс, Чилуэлл, Перейра, Чудхури, Тилеманс (Барнс 75), Ндиди, Мэддисон (Ихеаначо 80), Олбрайтон (Грэй 86), Варди
Главный тренер: Роджерс Брендан.

Предупреждения: Сильва 22, Магуайр 35, Компани 44, Габриэл Жезус 89, Ихеаначо 90

Судья: Дин Майк.

Напомним, что в субботу «Ливерпуль» одержал победу над «Ньюкаслом».

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Все комментарии
Mr_Tim
Mr_Tim
   932 / 1004
сегодня в 04:29
В последнем туре все решиться)) Упорно команды шли к этому финальному туру
cska plus
cska plus
   43 / 1004
сегодня в 04:25
С победой МС!
Самедов Агил
Самедов Агил
   91 / 1004
сегодня в 04:01
Вот истинный капитан!!! В таких играх и обязаны показывать себя кэпы! Но есть ещё один тур!
ОПС
ОПС
   467 / 1004
сегодня в 03:53
С натягом.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   314 / 1004
сегодня в 02:57
Вот это да!Интрига до последнего тура,круто.
Шишанутый
Шишанутый
   11 / 1004
сегодня в 02:19
Кампани своим пушечным ударом разбил все надежды Ливера! С чемпеонством МС!
Sully
Sully
   34 / 1004
сегодня в 02:16
ждем ничейку с Брайтоном))
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Князь Московский
   41 / 1004
сегодня в 01:42
Палки у вас, как у вечных лузеров лч, ахахах
У Милана 7 лч, у Интера 3 лч. Лучшие клубы Италии)))
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   52 / 1004
сегодня в 01:38
Теперь уже МС своего не упустят
Чемпионы
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 01:31
    Agamaga
    Agamaga ответил fanliverpoolfan
       193 / 1004
    сегодня в 01:25
    За три года Гвардиола возьмёт АПЛ с Ливерпулем, и без шейхов.
    ПОВЕЛИТЕЛЬ БОРНМУТОВ И ХАДДЕРСФИЛДОВ
    ПОВЕЛИТЕЛЬ БОРНМУТОВ И ХАДДЕРСФИЛДОВ ответил Agamaga
       425 / 1004
    сегодня в 01:25
    Ты болеешь 30 лет? Прямо скажем молодец. Не устал на зуб давать? Коль немного их осталось
    Мы всегда болеем за Великий Ливерпуль в матчах против Базеля, Лудогорца, Марибора, Порту
    ПОВЕЛИТЕЛЬ БОРНМУТОВ И ХАДДЕРСФИЛДОВ
    ПОВЕЛИТЕЛЬ БОРНМУТОВ И ХАДДЕРСФИЛДОВ ответил fanliverpoolfan
       425 / 1004
    сегодня в 01:24
    Вот с этим Апл он утешит шейхов, а те летом выделять ему еше миллиард на усиление состав,так продолжиться каждый год,и пепка будет радовать шейхов титулами Апл,но лч ему не видать, какой идиот уволит тренера который выйграл все трофеи Англии
    Братишка, а нашего Клоппа который никаких трофеев не взял, когда уволят??? Верните Роджерса, он бился с первым клубом Манчестера до более последней минуты, чем великая Юнва(((((((((((((((((((((
    КВИНСЯ СЕВИЛЬЯ
    КВИНСЯ СЕВИЛЬЯ ответил 25процентный клоун
       375 / 1004
    сегодня в 01:18
    Глушаков порвал нашу Севилию на красные тряпки, мне очень стыдно(((((((((((((((
    А потом нас порвали Стандард, Краснодар, Славия, вообще у меня одна щека белая, другая красная. Так это принято в нашем братстве, bwoah bwoah
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan ответил ceret
       63 / 1004
    сегодня в 01:16
    Вот с этим Апл он утешит шейхов, а те летом выделять ему еше миллиард на усиление состав,так продолжиться каждый год,и пепка будет радовать шейхов титулами Апл,но лч ему не видать, какой идиот уволит тренера который выйграл все трофеи Англии
    КВИНСЯ СЕВИЛЬЯ
    КВИНСЯ СЕВИЛЬЯ ответил Князь Московский
       375 / 1004
    сегодня в 01:16
    Когда-то наш великий клуб вынули, чтобы помешать Великому Ливерпулю взять пятую ЛЧ подряд. В группе был матч 3:3 а-ля финал в Стамбуле. Мы любим делать Ливерпулю приятное.
    КВИНСЯ СЕВИЛЬЯ
    КВИНСЯ СЕВИЛЬЯ ответил Требл Клоппа
       375 / 1004
    сегодня в 01:13
    В нашей Великой Севилье вас всецело поддерживают. Наше пятое место - это как ваше второе, только зеркально. А зеркало, как известно, это зеркало души. Вы продали нам финал ЛЕ 2016, за что вам большое спасибо.
    ceret
    ceret ответил fanliverpoolfan
       406 / 1004
    сегодня в 01:13
    Да Клоппу пора возврашаться в бундеслигу,за четыре года не одного трофея,самое смешное что слил все турниры ради апл,и то не выйграл.а лысая обезьяна молодец год не играл в футбол,а как спас лысого шарлотана,по мне сити не засслужила титул,но и Ливерпуль тоже.сами виноваты надо обыгрывать лестеров вест хэмов эвертонов,проблемы те же остались не могут выйграть у крепких команд,у сити с этим проше,у них скамейка длинная.лысый выйграл все титулы в Апл.два титула за три года не плохо тики така,и в Англии в моде.
    Его не для АПЛ брали ,а для ЛЧ . АПЛ они до Пепа выигрывали
    Agamaga
    Agamaga
       193 / 1004
    сегодня в 01:10
    Гвардиола всех выскочек загоняет обратно. И тут дело не в везении, а умении управлять командой на протяжении всего чемпионата. И он в Англии доказал, что тики-така работает, где ему предрекали полный провал.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       6 / 1004
    сегодня в 01:05
    Сити с победой! Гол Компани выглядел как удар отчаяния, но плоды это принесло.
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
       63 / 1004
    сегодня в 01:01
    Да Клоппу пора возврашаться в бундеслигу,за четыре года не одного трофея,самое смешное что слил все турниры ради апл,и то не выйграл.а лысая обезьяна молодец год не играл в футбол,а как спас лысого шарлотана,по мне сити не засслужила титул,но и Ливерпуль тоже.сами виноваты надо обыгрывать лестеров вест хэмов эвертонов,проблемы те же остались не могут выйграть у крепких команд,у сити с этим проше,у них скамейка длинная.лысый выйграл все титулы в Апл.два титула за три года не плохо тики така,и в Англии в моде.
    Agamaga
    Agamaga ответил Y.N.W.A.
       193 / 1004
    сегодня в 00:56
    Палки они носят для солидности))
    Обделаются когда на кону ушастый.
    Даже хваленный бегунок не поможет Аха-ха, в то время когда на другом конце пешеход пешком обходит издевательски.
    Agamaga
    Agamaga ответил Требл Клоппа
       193 / 1004
    сегодня в 00:51
    Ты болеешь 30 лет?
    Прямо скажем молодец.
    Не устал на зуб давать?
    Коль немного их осталось
    Землянин
    Землянин
       170 / 1004
    сегодня в 00:38
    Лысый скороло совсем белым будет, окончательно поседеет
    ААААА Ха Ха Ха :~))
    youtomee
    youtomee ответил Vera - Waltham Forest
       569 / 1004
    сегодня в 00:35
    а вдруг "волчары" психанут не меньше Барсы ? )))
    прикольней всего и в то же время для Ливера обидней будет если обе психанут, то есть Брайтон тормознет МС, но Ливер обделается и не сможет волков одолеть)
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответил 25процентный клоун
       75 / 1004
    сегодня в 00:31
    Если в том матче Ливерпуль сделает акцент на стандарты, все может быть
    Тео Джонс
    Тео Джонс
       321 / 1004
    сегодня в 00:31
    Сам Ливерпуль даже немного жаль, но вот этих общипанцев ничуть, побольше визжите и плюйте ядом и все вернется обраткой гыгы)
    allemz
    allemz ответил Князь Московский
       31 / 1004
    сегодня в 00:31
    Я знаю, что три недели, не помню, когда я аву поставил. В день матча с МЮ или на следующий день?
    На следующий вроде.
    Тео Джонс
    Тео Джонс
       321 / 1004
    сегодня в 00:29
    Недоболелы ливерки отбитые наглухо заслужили сезон без трофеев, впрочем они к этому уже привыкли гыгы)
    Князь Московский
    Князь Московский ответил allemz
       16 / 1004
    сегодня в 00:29
    Так по условиям пари - 3 недели. А пока будешь хейтеров голубой луны мочить)
    Я знаю, что три недели, не помню, когда я аву поставил. В день матча с МЮ или на следующий день?
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