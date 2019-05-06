«Манчестер Сити» обыграл «Лестер»

вчера, 23:51

«Манчестер Сити» одержал минимальную победу над «Лестером» в матче 37-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Сити» вышел на первое место и опережает «Ливерпуль» на одно очко. Судьба чемпионского титула решится в заключительном туре, где «горожане» сыграют с «Брайтоном», а «Ливерпуль» с «Вулверхемптоном».

Манчестер, стадион Этихад Стэдиум

«Манчестер Сити» - «Лестер Сити» 1:0 (0:0)

Гол: Компани 70

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Ляпорт, Компани, Зинченко, Уокер, Гюндоган, Сильва (Стоунз 90+1), Фоден (Сане 56), Кун Агуэро (Габриэл Жезус 87), Стерлинг, Бернарду Силва

Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Магуайр, Эванс, Чилуэлл, Перейра, Чудхури, Тилеманс (Барнс 75), Ндиди, Мэддисон (Ихеаначо 80), Олбрайтон (Грэй 86), Варди

Главный тренер: Роджерс Брендан.

Предупреждения: Сильва 22, Магуайр 35, Компани 44, Габриэл Жезус 89, Ихеаначо 90

Судья: Дин Майк.

Напомним, что в субботу «Ливерпуль» одержал победу над «Ньюкаслом».