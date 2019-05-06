«Манчестер Сити» обыграл «Лестер»

«Манчестер Сити» одержал минимальную победу над «Лестером» в матче 37-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Сити» вышел на первое место и опережает «Ливерпуль» на одно очко. Судьба чемпионского титула решится в заключительном туре, где «горожане» сыграют с «Брайтоном», а «Ливерпуль» с «Вулверхемптоном».
Манчестер, стадион Этихад Стэдиум
«Манчестер Сити» - «Лестер Сити» 1:0 (0:0)
Гол: Компани 70
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Ляпорт, Компани, Зинченко, Уокер, Гюндоган, Сильва (Стоунз 90+1), Фоден (Сане 56), Кун Агуэро (Габриэл Жезус 87), Стерлинг, Бернарду Силва
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Магуайр, Эванс, Чилуэлл, Перейра, Чудхури, Тилеманс (Барнс 75), Ндиди, Мэддисон (Ихеаначо 80), Олбрайтон (Грэй 86), Варди
Главный тренер: Роджерс Брендан.
Предупреждения: Сильва 22, Магуайр 35, Компани 44, Габриэл Жезус 89, Ихеаначо 90
Судья: Дин Майк.
Напомним, что в субботу «Ливерпуль» одержал победу над «Ньюкаслом».
У Милана 7 лч, у Интера 3 лч. Лучшие клубы Италии)))
У Милана 7 лч, у Интера 3 лч. Лучшие клубы Италии)))
Чемпионы
Чемпионы
А потом нас порвали Стандард, Краснодар, Славия, вообще у меня одна щека белая, другая красная. Так это принято в нашем братстве, bwoah bwoah
А потом нас порвали Стандард, Краснодар, Славия, вообще у меня одна щека белая, другая красная. Так это принято в нашем братстве, bwoah bwoah
Обделаются когда на кону ушастый.
Даже хваленный бегунок не поможет Аха-ха, в то время когда на другом конце пешеход пешком обходит издевательски.
Обделаются когда на кону ушастый.
Даже хваленный бегунок не поможет Аха-ха, в то время когда на другом конце пешеход пешком обходит издевательски.
Прямо скажем молодец.
Не устал на зуб давать?
Коль немного их осталось
Прямо скажем молодец.
Не устал на зуб давать?
Коль немного их осталось
ААААА Ха Ха Ха :~))
ААААА Ха Ха Ха :~))