«Бавария» увеличила отрыв от «Боруссии» Д. Итоги 32-го тура Бундеслиги

Завершились матчи 32-го тура чемпионата Германии.
«Вердер» - «Боруссия» Д 2:2
Голы: Мохвальд 70, Писарро 75 - Пулишич 6, Алькасер 41
«Бавария» - «Ганновер-96» 3:1
Голы: Левандовски 27, Горецка 40, Рибери 84 - Жонатас 51 (пенальти)
«Боруссия» М - «Хоффенхайм» 2:2
Голы: Гинтер 73, Дрмич 84 - Кадержабек 33, Амири 79
«Байер» - «Айнтрахт» 6:1
Голы: Хавертс 2, Брандт 13, Аларио 23, Арангис 28, Аларио 34, Хинтереггер 36 (автогол) - Костич 14
«Майнц» - «Лейпциг» 3:3
Голы: Онисиво 43, Ниакате 67, Матета 83 - Клостерманн 20, Клостерманн 32, Вернер 49
«Шальке» - «Аугсбург» 0:0
«Фрайбург» - «Фортуна» 1:1
Голы: Грифо (пенальти) 9 - Ковнацки 31
«Вольфсбург» - «Нюрнберг» 2:0
Гол: Клаус 38, Тиссеран 78
«Герта» - «Штутгарт» 3:1
Голы: Ибишевич 40, Дуда 45, Калу 67 - Гомес 70