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«Бавария» увеличила отрыв от «Боруссии» Д. Итоги 32-го тура Бундеслиги

сегодня, 00:17

Завершились матчи 32-го тура чемпионата Германии.

«Вердер» - «Боруссия» Д 2:2
Голы: Мохвальд 70, Писарро 75 - Пулишич 6, Алькасер 41

«Бавария» - «Ганновер-96» 3:1
Голы: Левандовски 27, Горецка 40, Рибери 84 - Жонатас 51 (пенальти)

«Боруссия» М - «Хоффенхайм» 2:2
Голы: Гинтер 73, Дрмич 84 - Кадержабек 33, Амири 79

«Байер» - «Айнтрахт» 6:1
Голы: Хавертс 2, Брандт 13, Аларио 23, Арангис 28, Аларио 34, Хинтереггер 36 (автогол) - Костич 14

«Майнц» - «Лейпциг» 3:3
Голы: Онисиво 43, Ниакате 67, Матета 83 - Клостерманн 20, Клостерманн 32, Вернер 49

«Шальке» - «Аугсбург» 0:0

«Фрайбург» - «Фортуна» 1:1
Голы: Грифо (пенальти) 9 - Ковнацки 31

«Вольфсбург» - «Нюрнберг» 2:0
Гол: Клаус 38, Тиссеран 78

«Герта» - «Штутгарт» 3:1
Голы: Ибишевич 40, Дуда 45, Калу 67 - Гомес 70

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   166 / 1009
сегодня в 03:07
Теперь главное не проиграть в Лейпциге. Нас устроит и ничья но,верим в победу.
STVA 1
STVA 1
   41 / 1009
сегодня в 02:50
Баввария не отдаст чемпионство
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