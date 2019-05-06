ПСЖ потерял очки, «Монако» вновь проиграл. Итоги 35-го тура Лиги 1

Завершились матчи 35-го тура чемпионата Франции.
«Пари Сен-Жермен» - «Ницца» 1:1
Голы: Неймар 60 (пенальти) - Ганаго 46
«Монако» - «Сент-Этьен» 2:3
Голы: Желсон Мартинш 18, Винисиус 90+2 - Балло-Туре 59 (автогол), Кабелья 71, Норден 80
Страсбур - Марсель 1:1
Голы: Лала 65 - Жермен 48
«Лион» - «Лилль» 2:2
Голы: Мартен 11, Дюбуа 74 - Реми 50, Сумаре 68
«Монпелье» - «Амьен» 1:1
Голы: Молле 81 - Мендоса 66
«Нант» - «Дижон» 3:0
Голы: Туре 51, Кулибали (пенальти) 74, Ронжье 80
«Тулуза» - «Ренн» 2:2
Голы: Дурмаз (пенальти) 40, Доссеви 51 - Ньянг 35, Сарр (пенальти) 58
«Реймс» - «Ним» 0:3
Голы: Ферри 26, Рипар 43, Буанга 46
«Бордо» - «Анже» 0:1
Гол: Баокен 40
«Генгам» - «Кан» 0:0