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«Челси»: «Клуб разочарован решением ФИФА отклонить апелляцию»

сегодня, 16:50

ФК «Челси» прокомментировал решение ФИФА отклонить апелляцию клуба на регистрацию новых игроков. 

Клуб отмечает, что апелляционный комитет ФИФА принял решение частично удовлетворить апелляцию, поданную «Челси» против решения дисциплинарного комитета ФИФА. Тем не менее, клуб разочарован тем, что запрет на трансферы в течение двух подряд трансферных окон не был отменен.

«Челси» категорически опровергает выводы апелляционного комитета ФИФА. Клуб действовал согласно соответствующим правилам и обжалует решение в Спортивном арбитражном суде.

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Imrebellion
Imrebellion ответил juvenale
   703 / 1084
сегодня в 19:35
ну эти комнады ковали свою историю почти столетие,а мешки вроде челси и псж только за счет денег выигрывают титулы
Это очень и очень глупое утверждение. Если новый проект за счет денег скупит 11-20 лучших игроков в рейтинге по своим позициям и начнет побеждать всё и вся - то, тут безоговорочно - мешок денег = победы в футболе.
А внезапно большие финансы у Челсы, лишь приблизил шансы команды, которая и так регулярно болталась в топ6 (2-6 места и выходы в ЛЧ).
Жизнь футбольных клубов - также как человеческая. Кто-то где-то резко приобретает, кто-то растеряет, кто-то поочередно проходит эти этапы. По воли удачи, Челси тоже спокойно мог бы исторически иметь мощную поддержку еще век назад, но не судьба. Так же не судьба, как первые клубы-победители потерялись со временем.
Не путай успехи Моуриньо и удачное поколение (Лемпард, Терри и остальные) с купленными победами.
Медив
Медив ответил juvenale
   142 / 1084
сегодня в 19:33
ну эти комнады ковали свою историю почти столетие,а мешки вроде челси и псж только за счет денег выигрывают титулы
Я смотрю на состав Ювентуса и вижу там дофига воспитанников... Других клубов.
Ювентус, Бавария на вершине только потому, что снимают сливки со всего чемпионата. Блин, да ПСЖ надо спасибо сказать, до него во Франции был Лион, который точно также доил остальные французские клубы.
Убили всю конкурентность в своих лигах и радуются ничего не значащим титулам. Если Рома/Наполи/Шальке/БД/Монако вдруг смогут бросить вызов гегемонам - их тут же распатронят до уровня неконкурентности.
И все эти разговоры про столетнюю историю... Столетнюю историю чего, выпиливания конкурентов своими превосходящими финансовыми возможностями? Очень круто. А бомбит у тебя от Челси и ПСЖ не потому что это клубы-мешки, а потому что Ювентус не может над ними финансово доминировать, как над какой-нибудь Ромой. Ибо твой Ювентус в пределах Италии самый крупный мешок. И не потому что сильно крутая история, а потому что Фиат и Аньелли. Не будет их - Ювентус будет там же, где Милан без Берлускони. История у них кстати поинтересней Ювентусовской
juvenale
juvenale ответил Imrebellion
   6 / 1084
сегодня в 19:08
Правильно, долой всех спонсоров и трансферов. Пусть такие роскоши будут только у избранных, которые исторически никогда не отрывались от конкурентов из-за денег. Плевать, что набор имен - еще не обеспечивает больших побед и тем более конкуренцию с уже богатыми и звездными командами. Нельзя нарушать арифметическую прогрессию - состоявшиеся гранды должны развиваться, переманивать лучших игроков с низов, и дальше коллекционировать свои трофеи без сопротивления. То, что это спорт и благодаря сильным соперникам становишься сильнее, выше и быстрее, не важно.
ну эти комнады ковали свою историю почти столетие,а мешки вроде челси и псж только за счет денег выигрывают титулы
Imrebellion
Imrebellion ответил juvenale
   703 / 1084
сегодня в 19:02
мешку нужно бан было давать еще в 2003 году,когда появился первый мешок и взорвал рынок и глоры как раз в те года и появились у этого клуба
Правильно, долой всех спонсоров и трансферов. Пусть такие роскоши будут только у избранных, которые исторически никогда не отрывались от конкурентов из-за денег. Плевать, что набор имен - еще не обеспечивает больших побед и тем более конкуренцию с уже богатыми и звездными командами. Нельзя нарушать арифметическую прогрессию - состоявшиеся гранды должны развиваться, переманивать лучших игроков с низов, и дальше коллекционировать свои трофеи без сопротивления. То, что это спорт и благодаря сильным соперникам становишься сильнее, выше и быстрее, не важно.
juvenale
juvenale
   6 / 1084
сегодня в 18:42
мешку нужно бан было давать еще в 2003 году,когда появился первый мешок и взорвал рынок и глоры как раз в те года и появились у этого клуба
Медив
Медив ответил Romeo 777
   142 / 1084
сегодня в 18:06
Честно говоря вообще не парюсь, если даже арбитражный суд оставит всё так же в итоге. Молодняк в лице Абрахама, Риса, Зума вернут, игроков достаточно. Единственное, что позиция ЦФ будет "голой", Абрахам хоть и забил 25 голов, но АПЛ это далеко не Чемпионшип.
Челси со времен Дрогба играет без ЦФ. Хуже Фалькао, Игуаина или Мораты не сыграет никто
Медив
Медив
   142 / 1084
сегодня в 18:05
Будем честны, это благо. Ибо Челси купил бы пухлого, Ковачича, Бейла и какого-нибудь жутко дорого, перспективного, но откровенно нулячего чувака из Серии.
Пусть играют воспитанники... Когда Маунт играл в Голландии, все эти де Йонги и ван дер Беки курили бамбук на его фоне.
Bavaria_M
Bavaria_M
   303 / 1084
сегодня в 17:42
Так и надо этим крыскам, жаль не 5 лет.
Romeo 777
Romeo 777
   141 / 1084
сегодня в 17:13
Честно говоря вообще не парюсь, если даже арбитражный суд оставит всё так же в итоге. Молодняк в лице Абрахама, Риса, Зума вернут, игроков достаточно. Единственное, что позиция ЦФ будет "голой", Абрахам хоть и забил 25 голов, но АПЛ это далеко не Чемпионшип.
dimagas1
dimagas1
   337 / 1084
сегодня в 16:54
Уже по идее ничего не изменят.
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