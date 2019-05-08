«Челси»: «Клуб разочарован решением ФИФА отклонить апелляцию»

ФК «Челси» прокомментировал решение ФИФА отклонить апелляцию клуба на регистрацию новых игроков.
Клуб отмечает, что апелляционный комитет ФИФА принял решение частично удовлетворить апелляцию, поданную «Челси» против решения дисциплинарного комитета ФИФА. Тем не менее, клуб разочарован тем, что запрет на трансферы в течение двух подряд трансферных окон не был отменен.
«Челси» категорически опровергает выводы апелляционного комитета ФИФА. Клуб действовал согласно соответствующим правилам и обжалует решение в Спортивном арбитражном суде.
А внезапно большие финансы у Челсы, лишь приблизил шансы команды, которая и так регулярно болталась в топ6 (2-6 места и выходы в ЛЧ).
Жизнь футбольных клубов - также как человеческая. Кто-то где-то резко приобретает, кто-то растеряет, кто-то поочередно проходит эти этапы. По воли удачи, Челси тоже спокойно мог бы исторически иметь мощную поддержку еще век назад, но не судьба. Так же не судьба, как первые клубы-победители потерялись со временем.
Не путай успехи Моуриньо и удачное поколение (Лемпард, Терри и остальные) с купленными победами.
А внезапно большие финансы у Челсы, лишь приблизил шансы команды, которая и так регулярно болталась в топ6 (2-6 места и выходы в ЛЧ).
Жизнь футбольных клубов - также как человеческая. Кто-то где-то резко приобретает, кто-то растеряет, кто-то поочередно проходит эти этапы. По воли удачи, Челси тоже спокойно мог бы исторически иметь мощную поддержку еще век назад, но не судьба. Так же не судьба, как первые клубы-победители потерялись со временем.
Не путай успехи Моуриньо и удачное поколение (Лемпард, Терри и остальные) с купленными победами.
Ювентус, Бавария на вершине только потому, что снимают сливки со всего чемпионата. Блин, да ПСЖ надо спасибо сказать, до него во Франции был Лион, который точно также доил остальные французские клубы.
Убили всю конкурентность в своих лигах и радуются ничего не значащим титулам. Если Рома/Наполи/Шальке/БД/Монако вдруг смогут бросить вызов гегемонам - их тут же распатронят до уровня неконкурентности.
И все эти разговоры про столетнюю историю... Столетнюю историю чего, выпиливания конкурентов своими превосходящими финансовыми возможностями? Очень круто. А бомбит у тебя от Челси и ПСЖ не потому что это клубы-мешки, а потому что Ювентус не может над ними финансово доминировать, как над какой-нибудь Ромой. Ибо твой Ювентус в пределах Италии самый крупный мешок. И не потому что сильно крутая история, а потому что Фиат и Аньелли. Не будет их - Ювентус будет там же, где Милан без Берлускони. История у них кстати поинтересней Ювентусовской
Ювентус, Бавария на вершине только потому, что снимают сливки со всего чемпионата. Блин, да ПСЖ надо спасибо сказать, до него во Франции был Лион, который точно также доил остальные французские клубы.
Убили всю конкурентность в своих лигах и радуются ничего не значащим титулам. Если Рома/Наполи/Шальке/БД/Монако вдруг смогут бросить вызов гегемонам - их тут же распатронят до уровня неконкурентности.
И все эти разговоры про столетнюю историю... Столетнюю историю чего, выпиливания конкурентов своими превосходящими финансовыми возможностями? Очень круто. А бомбит у тебя от Челси и ПСЖ не потому что это клубы-мешки, а потому что Ювентус не может над ними финансово доминировать, как над какой-нибудь Ромой. Ибо твой Ювентус в пределах Италии самый крупный мешок. И не потому что сильно крутая история, а потому что Фиат и Аньелли. Не будет их - Ювентус будет там же, где Милан без Берлускони. История у них кстати поинтересней Ювентусовской
Пусть играют воспитанники... Когда Маунт играл в Голландии, все эти де Йонги и ван дер Беки курили бамбук на его фоне.
Пусть играют воспитанники... Когда Маунт играл в Голландии, все эти де Йонги и ван дер Беки курили бамбук на его фоне.