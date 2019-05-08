«Челси»: «Клуб разочарован решением ФИФА отклонить апелляцию»

ФК «Челси» прокомментировал решение ФИФА отклонить апелляцию клуба на регистрацию новых игроков.

Клуб отмечает, что апелляционный комитет ФИФА принял решение частично удовлетворить апелляцию, поданную «Челси» против решения дисциплинарного комитета ФИФА . Тем не менее, клуб разочарован тем, что запрет на трансферы в течение двух подряд трансферных окон не был отменен.