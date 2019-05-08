Адиев - о дисквалификации: «Я не могу быть не согласен с решением комиссии»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал решение КДК РФС , который дисквалифицировал его на два матча РПЛ за оскорбления судей.

Я не могу быть не согласен с решением комиссии, раз они так решили. С большим уважением отношусь к решению, никаких проблем нет. Единственное, я высказал комиссии свою точку зрения. Я не могу сказать, что были такие оскорбления, чтобы меня за это дисквалифицировали, но раз комиссия так решила, значит, так тому и быть.

Я принес извинения, у меня были претензии, потому что я был не согласен с некоторыми эпизодами в матче с «Енисеем». Но не с эпизодом удаления нашего футболиста, я удаление считаю совершенно справедливым со стороны арбитра. Был ряд моментов, когда арбитр матча мог давать в таких же ситуациях карточку футболистам «Енисея», но господин Кукуян этого не сделал. Я комиссии так и сказал. Также я комиссии сказал, что принимаю любое их решение.