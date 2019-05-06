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РУСАДА удовлетворено решением «Зенита» оштрафовать Ивановича

сегодня, 13:57

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила, что агентство удовлетворено решением руководства «Зенита» наложить штраф на защитника Бранислава Ивановича за экспрессивное поведение во время процедуры допинг-контроля.

РУСАДА считает исчерпанным инцидент, связанный с некорректным поведением игрока «Зенита» Ивановича во время проведения тестирования. Российский футбольный союз и сам клуб уже проинформировали нас о принятых мерах. Спортсмен будет оштрафован.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил LOpp
   10 / 1005
сегодня в 17:46
Бромантановый чемпион - Зенит
Народ то знает, кто у нас бромантан кушал. Лучше бы не напоминал...
ermak6848
ermak6848
   133 / 1005
сегодня в 17:33
в контракте всё прописано не исполняешь заполучи Штраф...
Danrog
Danrog
   493 / 1005
сегодня в 17:01
Свиньи на бромантане 9 раз чемпионами стали и никто никаких скандалов не устраивал.
Palex
Palex ответил Гавриленко
   58 / 1005
сегодня в 16:54
Купить шаверму тебе.
dzvinka
dzvinka ответил Юрий Сенатов 1
   64 / 1005
сегодня в 16:21
Даже мыслишки о хамском поведении не возникло бы у Ивановича после матча в АПЛ. У нас, в России, возникла...
ну вы же всегда хотели быть другими, чтобы было иначе)))
Литейный 4
Литейный 4
   12 / 1005
сегодня в 15:26
Правильно. Что пристали к Ивановичу? Вон спартачей проверяйте. Там непаханое поле бромонтана. Гыгыгы
ДСА
ДСА
   147 / 1005
сегодня в 15:21
Хорошо хоть не русский
grazie100
grazie100 ответил Семак иди сюда
   259 / 1005
сегодня в 15:17
Конечно надо же вам выложить своего ..от вашей фермы ..Вобщем, чем вы и богаты только ...
grazie100
grazie100
   259 / 1005
сегодня в 15:08
Ну хоть чуть - чуть сделать ... в день чемпионства Зенита , чтобы хоть чем-то насолить.Поистине достойно РусАда...
Гавриленко
Гавриленко
   41 / 1005
сегодня в 15:01
Купленная РУСАДА считает исчерпанным инцидент, связанный с некорректным поведением игрока «Зенита» Ивановича во время проведения тестирования. Российский футбольный союз и сам клуб уже проинформировали нас о мерах, которые они примут в случае дальнейших санкций против Ивановича. Спортсмен будет оштрафован и не сможет купить шаверму.
BARCDJIN
BARCDJIN
   193 / 1005
сегодня в 14:56
Иванович куда ты попал...Хорошо хоть не в ОХМАТ..
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   201 / 1005
сегодня в 14:43
этот клуб наркоманов и алкоголиков после каждого матча надо проверять
makkie
makkie
   21 / 1005
сегодня в 14:38
Вот так всегда: не зассал - и расплачивайся за это :)))))
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   104 / 1005
сегодня в 14:30
имеет право Бранислав.
когда у тебя за спиной стоит такой гигант, как Газпром, можно со всеми разговаривать как с гавн.oм.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил BDA8181
   52 / 1005
сегодня в 14:20
Теперь он будет экономить после оплаты штрафа 500руб
LOpp
LOpp
   9 / 1005
сегодня в 14:13
Бромантановый чемпион - Зенит
4RT
4RT
   430 / 1005
сегодня в 14:06
У Ивановича опять две полоски
Zenit_84
Zenit_84
   144 / 1005
сегодня в 14:04
Иваныч Иваныч...
BDA8181
BDA8181
   354 / 1005
сегодня в 14:03
прально, не фих бурагозить . нужно уважать правила. Иванович просто видимо забылси )))
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон
   143 / 1005
сегодня в 14:03
Очередной наркоман в Зените?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   514 / 1005
сегодня в 14:01
Даже мыслишки о хамском поведении не возникло бы у Ивановича после матча в АПЛ. У нас, в России, возникла...
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