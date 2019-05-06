РУСАДА удовлетворено решением «Зенита» оштрафовать Ивановича

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила, что агентство удовлетворено решением руководства «Зенита» наложить штраф на защитника Бранислава Ивановича за экспрессивное поведение во время процедуры допинг-контроля.
РУСАДА считает исчерпанным инцидент, связанный с некорректным поведением игрока «Зенита» Ивановича во время проведения тестирования. Российский футбольный союз и сам клуб уже проинформировали нас о принятых мерах. Спортсмен будет оштрафован.
когда у тебя за спиной стоит такой гигант, как Газпром, можно со всеми разговаривать как с гавн.oм.
когда у тебя за спиной стоит такой гигант, как Газпром, можно со всеми разговаривать как с гавн.oм.