РУСАДА удовлетворено решением «Зенита» оштрафовать Ивановича

сегодня, 13:57

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила, что агентство удовлетворено решением руководства «Зенита» наложить штраф на защитника Бранислава Ивановича за экспрессивное поведение во время процедуры допинг-контроля.