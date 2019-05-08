ГлавнаяНовости

ЦСКА оштрафован на 100 тыс. рублей за баннеры

сегодня, 13:59
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал московский ЦСКА на 100 тыс. рублей по итогам матча 27-го тура чемпионата страны против московского «Динамо» (2:2), а также были озвучены другие наказания тура.

Болельщики ЦСКА вывесили два несанкционированных баннера по поводу Fan ID. За показ несогласованных баннеров назначается штраф в 50 тыс. рублей.

Во время матча «Локомотива» Сёмин выходил за пределы технической зоны, за это он получает личный штраф размером 30 тыс. рублей. 

Болельщики «Спартака» зажгли одну дымовую шашку, за это полагается штраф 10 тыс. рублей. Также болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения, за это клуб получается штраф размером в 100 тыс. рублей, это у них уже 20-е нарушение.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Адиев - о дисквалификации: «Я не могу быть не согласен с решением комиссии»
Сегодня, 15:08 Комментарии2
ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на регистрацию новичков
Сегодня, 14:42 Комментарии12
Адиев дисквалифицирован на два матча за оскорбление судей
Сегодня, 13:53 Комментарии5
Пакета дисквалифицирован на 3 матча
Вчера, 18:13 Комментарии6
РУСАДА удовлетворено решением «Зенита» оштрафовать Ивановича
06 мая Комментарии23
Бьелса заплатил из своего кармана 200 тыс. фунтов за штраф «Лидса»
04 мая Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   131 / 1067
сегодня в 16:23
На клетке льва написано -- осёл.
Не верь написанному (100 руб.)))).
beefs
beefs
   196 / 1067
сегодня в 16:21
Когда то англичан отстранили от кубков Европы и вылечили, может нужно и у нас применить этот способ...
parallels
parallels
   6 / 1067
сегодня в 15:52

В матче 27-го тура Российской Премьер-лиги ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» — 2:2. В середине второго тайма на трибуне активных болельщиков «красно-синих» появился баннер: «6 млрд рублей – внедрение Fan ID или годовая пенсия для 35 714 человек, 4 новых роддома, 7 новых школ, 1 современная онкобольница или 31 новый детский сад».
Гавриленко
Гавриленко
   23 / 1067
сегодня в 15:05
Гнилые либералы - пособники врага. За такой баннер разгонять надо.
счет 7-0
счет 7-0
   223 / 1067
сегодня в 14:54
У КДК деньги что ли кончились, уже ни за что штрафуют.
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 1067
сегодня в 14:34
И за что 100 тыс ??? Очень даже правильный банер!!!

В середине второго тайма на трибуне болельщиков цска был вывешен баннер с надписью "6 млрд рублей - внедрение Fan ID (паспорт болельщика - прим. ТАСС) или годовая пенсия для 35 714 человек, 4 новых роддома, 7 новых школ, 1 современная онкобольница или 31 новый детский сад".
mihaluch
mihaluch
   85 / 1067
сегодня в 14:31
Лучше бы в своё время после Монако, Кокорина с Мамаевым оштрафовали на приличную сумму. Не было сейчас этой заварухи. По закону суд в отношении КДК должен сделать частное определение о не выполнении своих функций.
ziborock
ziborock
   31 / 1067
сегодня в 14:27
Соккер, поправь заголовок! Хотя это ЦСКА - там и 100 рублей для Гинера большие деньги!)))
ДСА
ДСА
   164 / 1067
сегодня в 14:27
Для кого-то сто тысяч как сто рублей.
drug01
drug01
   148 / 1067
сегодня в 14:23
Велика сумма!
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   693 / 1067
сегодня в 14:22
100 рублей? Гинер разорится. Будет продавать клуб
cska plus
cska plus
   35 / 1067
сегодня в 14:12
Мало насчитали хрющам, для федуна это 500 литров дизельки, на одной заправке воруют больше.
An Jo
An Jo
   844 / 1067
сегодня в 14:08
Сто рублей?! Ну норм, чо. Гиннер подсуетился)
Palex
Palex
   54 / 1067
сегодня в 14:05
Соккер, а что же не напишешь,что было на банере болельщиков ЦСКА, боязно?А вам армейцы респект!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   324 / 1067
сегодня в 14:04
СНОВА СТЫДНО ЗА СПАРТАК !
ФАЕРЫ УЖЕ НЕ ПРОНОСЯТ - ВЫПАДАЮТ, ВЗЯЛИСЬ ЗА ДЫМОВЫЕ ШАШКИ !

ГЫ-ГЫ
Артемкa
Артемкa
   256 / 1067
сегодня в 14:03
ЦСКА оштрафован на 100 рублей за баннеры
Матч: ЦСКАЦСКА2 : 2ДинамоДинамо
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2018/2019, Дисквалификации и санкции, Григорьянц Артур
Сегодня, 13:59 | Источник: ТАСС | Редакция: Александр Акулич
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1116432/grigoryanc-artur


Соккер зажигает, оштрафовав ЦСКА НА 100 РУБЛЕЙ
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100