ЦСКА оштрафован на 100 тыс. рублей за баннеры

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал московский ЦСКА на 100 тыс. рублей по итогам матча 27-го тура чемпионата страны против московского «Динамо» (2:2), а также были озвучены другие наказания тура.
Болельщики ЦСКА вывесили два несанкционированных баннера по поводу Fan ID. За показ несогласованных баннеров назначается штраф в 50 тыс. рублей.
Во время матча «Локомотива» Сёмин выходил за пределы технической зоны, за это он получает личный штраф размером 30 тыс. рублей.
Болельщики «Спартака» зажгли одну дымовую шашку, за это полагается штраф 10 тыс. рублей. Также болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения, за это клуб получается штраф размером в 100 тыс. рублей, это у них уже 20-е нарушение.
Не верь написанному (100 руб.)))).
Не верь написанному (100 руб.)))).
В матче 27-го тура Российской Премьер-лиги ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» — 2:2. В середине второго тайма на трибуне активных болельщиков «красно-синих» появился баннер: «6 млрд рублей – внедрение Fan ID или годовая пенсия для 35 714 человек, 4 новых роддома, 7 новых школ, 1 современная онкобольница или 31 новый детский сад».
В матче 27-го тура Российской Премьер-лиги ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» — 2:2. В середине второго тайма на трибуне активных болельщиков «красно-синих» появился баннер: «6 млрд рублей – внедрение Fan ID или годовая пенсия для 35 714 человек, 4 новых роддома, 7 новых школ, 1 современная онкобольница или 31 новый детский сад».
В середине второго тайма на трибуне болельщиков цска был вывешен баннер с надписью "6 млрд рублей - внедрение Fan ID (паспорт болельщика - прим. ТАСС) или годовая пенсия для 35 714 человек, 4 новых роддома, 7 новых школ, 1 современная онкобольница или 31 новый детский сад".
В середине второго тайма на трибуне болельщиков цска был вывешен баннер с надписью "6 млрд рублей - внедрение Fan ID (паспорт болельщика - прим. ТАСС) или годовая пенсия для 35 714 человек, 4 новых роддома, 7 новых школ, 1 современная онкобольница или 31 новый детский сад".
ФАЕРЫ УЖЕ НЕ ПРОНОСЯТ - ВЫПАДАЮТ, ВЗЯЛИСЬ ЗА ДЫМОВЫЕ ШАШКИ !
ГЫ-ГЫ
ФАЕРЫ УЖЕ НЕ ПРОНОСЯТ - ВЫПАДАЮТ, ВЗЯЛИСЬ ЗА ДЫМОВЫЕ ШАШКИ !
ГЫ-ГЫ
Матч: ЦСКАЦСКА2 : 2ДинамоДинамо
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2018/2019, Дисквалификации и санкции, Григорьянц Артур
Сегодня, 13:59 | Источник: ТАСС | Редакция: Александр Акулич
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1116432/grigoryanc-artur
Соккер зажигает, оштрафовав ЦСКА НА 100 РУБЛЕЙ
Матч: ЦСКАЦСКА2 : 2ДинамоДинамо
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2018/2019, Дисквалификации и санкции, Григорьянц Артур
Сегодня, 13:59 | Источник: ТАСС | Редакция: Александр Акулич
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1116432/grigoryanc-artur
Соккер зажигает, оштрафовав ЦСКА НА 100 РУБЛЕЙ