ЦСКА оштрафован на 100 тыс. рублей за баннеры

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал московский ЦСКА на 100 тыс. рублей по итогам матча 27-го тура чемпионата страны против московского «Динамо» (2:2), а также были озвучены другие наказания тура.

Болельщики ЦСКА вывесили два несанкционированных баннера по поводу Fan ID. За показ несогласованных баннеров назначается штраф в 50 тыс. рублей.

Во время матча «Локомотива» Сёмин выходил за пределы технической зоны, за это он получает личный штраф размером 30 тыс. рублей.

Болельщики «Спартака» зажгли одну дымовую шашку, за это полагается штраф 10 тыс. рублей. Также болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения, за это клуб получается штраф размером в 100 тыс. рублей, это у них уже 20-е нарушение.