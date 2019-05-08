ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на регистрацию новичков

СМИ сообщают, что ФИФА приняла решение отклонить апелляцию «Челси» на решение о запрете регистрировать новых футболистов в два ближайших трансферных окна.
Напомним, что клуб недавно нарушил правила при оформлении переходов молодых футболистов до 18 лет.
Верим в лучшее так сказать. :)
Верим в лучшее так сказать. :)
В целом думаю CAS поможет так как изначально расчет больше на него был.
Но даже если не,думаю ,что и плюсы тоже есть. Попрощаемся с шлаком вроде Игуаина и Ковачича и с нынешними арендниками вроде Джеймса,Томори,Абрахама,Зума, Маунта можно построить команду.
В целом думаю CAS поможет так как изначально расчет больше на него был.
Но даже если не,думаю ,что и плюсы тоже есть. Попрощаемся с шлаком вроде Игуаина и Ковачича и с нынешними арендниками вроде Джеймса,Томори,Абрахама,Зума, Маунта можно построить команду.