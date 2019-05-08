ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на регистрацию новичков

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СМИ сообщают, что ФИФА приняла решение отклонить апелляцию «Челси» на решение о запрете регистрировать новых футболистов в два ближайших трансферных окна.

Напомним, что клуб недавно нарушил правила при оформлении переходов молодых футболистов до 18 лет.