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ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на регистрацию новичков

сегодня, 14:42

СМИ сообщают, что ФИФА приняла решение отклонить апелляцию «Челси» на решение о запрете регистрировать новых футболистов в два ближайших трансферных окна. 

Напомним, что клуб недавно нарушил правила при оформлении переходов молодых футболистов до 18 лет.

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Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Франц Кафка
   156 / 1067
сегодня в 16:34
Так откажитесь от ЛЧ,в пользу Арсенала например)))
Nifan
Nifan ответил Франц Кафка
сегодня в 16:31
А я вот переживаю, что как раз так и оставят этот шлак еще на год. У наших менеджмент "блестящий". Перспективный молодняк останется в аренде, а заросшие жирком лентяев оставят. Да еще и в след году в ЛЧ выступать.
Могу ошибаться, но арендованных тоже продлить невозможно будет.
Верим в лучшее так сказать. :)
juvenale
juvenale
   5 / 1067
сегодня в 15:43
эх а ведь нужно мешку игуаина втюхать как-то
gentlewolf
gentlewolf
   248 / 1067
сегодня в 15:38
Зидан знал!
Франц Кафка
Франц Кафка ответил Nifan
сегодня в 15:38
Ожидаемо. В целом думаю CAS поможет так как изначально расчет больше на него был. Но даже если не,думаю ,что и плюсы тоже есть. Попрощаемся с шлаком вроде Игуаина и Ковачича и с нынешними арендниками вроде Джеймса,Томори,Абрахама,Зума, Маунта можно построить команду.
А я вот переживаю, что как раз так и оставят этот шлак еще на год. У наших менеджмент "блестящий". Перспективный молодняк останется в аренде, а заросшие жирком лентяев оставят. Да еще и в след году в ЛЧ выступать.
Romeo 777
Romeo 777
   139 / 1067
сегодня в 15:37
Ожидаемо. Ранее Реал и Барселона проскочили, путём отсрочки бана, теперь это не проканало. Остался только последний вариант и это спортивный арбитражный суд.
Nifan
Nifan
сегодня в 15:31
Ожидаемо.
В целом думаю CAS поможет так как изначально расчет больше на него был.
Но даже если не,думаю ,что и плюсы тоже есть. Попрощаемся с шлаком вроде Игуаина и Ковачича и с нынешними арендниками вроде Джеймса,Томори,Абрахама,Зума, Маунта можно построить команду.
История успеха
История успеха
   562 / 1067
сегодня в 15:04
Грустно смотреть как загибается некогда великий клуб из горной Англии. Из-за связей с вором Абрашкой, дружком путина, теперь вас будут щемить по всем фронтам. Еще не поздно очиститься братья и вернуть былое величие.
Imrebellion
Imrebellion
   847 / 1067
сегодня в 15:04
Возможно, это и к лучшему. Среди арендованных есть хорошо зарекомендованные ребята на каждую позицию. + возможно попытаются сохранить главную звезду.
Ruslan3132
Ruslan3132
   147 / 1067
сегодня в 15:03
А могут они оставить тех кто уже в команде? имею ввиду продлить аренду Ковачича например?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   17 / 1067
сегодня в 14:54
Получается, все, "Челси" уже не сможет никого подписать в ближайшее время? Тогда впору Бокайоко возвращать.
STVA 1
STVA 1
   44 / 1067
сегодня в 14:51
Попал Челси...
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