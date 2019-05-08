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«Зенит» и «Спартак» поспорят за капитана «Алкмара»

сегодня, 21:38

Полузащитник «Алкмара» Гуус Тиль попал в сферу интересов «Зенита» и «Спартака».

Оба клуба готовят предложения по 21-летнему игроку. При этом сообщается, что соискателям на футболиста придется заплатить немалую сумму, поскольку Тиль только недавно продлил контракт с АЗ до 2023 года. Мнение игрока насчет потенциального переезда в Россию пока не известно.

В текущем сезоне Тиль, являющийся капитаном команды, забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах чемпионата Нидерландов.

Ранее сообщалось, что «Зениту» также интересен защитник ЦСКА Марио Фернандес.

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Все комментарии
mugik1973
mugik1973 ответил Denkuz
   418 / 1086
сегодня в 22:55
Ну наверное про вильяреал, динамо минск и т.д. он точно знает.
LOpp
LOpp
   8 / 1086
сегодня в 22:30
Это явно не замена Промесу.
Кстати, у Уфы есть игроков с фамилией Тиль. Если голландский Тиль не захочет в Россию, то Зенит может у Уфы бесплатно Тиля забрать, как забрали Семака, Полоза, Ерохина и др...
grazie100
grazie100 ответил FCSM всегда первый
   224 / 1086
сегодня в 22:27
Он особо стал знаменит после матча с клубом АПЛ.Спартак это частный клуб Федуна,который был когда-то давно народной командой в прошлом веке....
grazie100
grazie100
   224 / 1086
сегодня в 22:24
Конечно он с радостью побежит в клуб ,который может быть попадёт в ЛЕ!
Nafnafik
Nafnafik ответил FCSM всегда первый
   198 / 1086
сегодня в 22:20
Модераторы вообще-то Спартак самый популярный клуб страны! И за это удалять сообщение?
Модераторы, наверняка, долго смеялись.
Denkuz
Denkuz
   131 / 1086
сегодня в 22:18
Тиль, как узнает о рекордах 7-0 или 1-18, про ПАОК, АЕК или Рапид, сразу поймет, что идти в такой слабый клуб не стоит ни за что.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   40 / 1086
сегодня в 22:17
Если игрок стоящий, то выберет конечно же чемпиона России - Зенит, как сделал Дриусси когда выбирал между Зенитом и бестрофейным семинулёвым недоразумением.
Если же нужны только деньги, как губошлёпу Свинси, пойдёт в спартак.
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый
   36 / 1086
сегодня в 22:13
Модераторы вообще-то Спартак самый популярный клуб страны! И за это удалять сообщение?
Abverin
Abverin
   127 / 1086
сегодня в 22:12
Может быть, этот Тиль и нужен свиньям тарасовским, но для Зенита он явно слабоват.
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 1086
сегодня в 22:12
утки летят косым клином... прямо как журавли...
drug01
drug01
   149 / 1086
сегодня в 22:10
Зенит победит!
Aljban
Aljban
   651 / 1086
сегодня в 22:10
Кому нужно это пердивно-бестрофейное, тарасовское болото.
Charlie Scene
Charlie Scene
   342 / 1086
сегодня в 22:06
пусть на болота идет , шняга об интересе со стороны команд АПЛ , Серии А либо Б лиги к которому слыхом не слыхивал никто. в Голландии пока Бергвейн более на слуху из ПСВ а не всякий хлам , еще из Роды к примеру игрунов напишите шуты
Evilhuman
Evilhuman ответил Евгений Макрушин
   34 / 1086
сегодня в 22:06
Ага,конечно,в историю отечественного футбола гляньте.Но это так,чтоб глупости лишний раз не писать....
ну конечно, разве что 90-ми бромонтановыми блеснуть, но уж извините, чемпионат одной команды не рассматриваю, при появлении конкуренции спартак не состоятелен, про турниры Европы вообще молчу, спартаковская история пуста
Balanenok
Balanenok
   270 / 1086
сегодня в 22:06
Пупсикам лучше опозоренного промесского выкупить у Севильи дорого.
11-и метровый
11-и метровый
   193 / 1086
сегодня в 22:04
Свиньям сейчас лучше о первиве подумать, чем о покупке игроков.
Danrog
Danrog
   159 / 1086
сегодня в 22:03
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил Evilhuman
       144 / 1086
    сегодня в 22:02
    Ага,конечно,в историю отечественного футбола гляньте.Но это так,чтоб глупости лишний раз не писать....
    Evilhuman
    Evilhuman ответил Евгений Макрушин
       34 / 1086
    сегодня в 21:59
    Зенит и футбол не совместим.Зенит и Газпром,да,Зенит и деньги,да,а спорт,нет...
    ну в тарасовке о футболе вообще знают только по наслышке, дальше от футбола чем федун руководителей не было
    nikoladolgov
    nikoladolgov
       468 / 1086
    сегодня в 21:59
    Нет бы спорить за Мутка, больше бы выиграли.
    Igo0rek
    Igo0rek ответил parallels
       71 / 1086
    сегодня в 21:57
    Вы скупаете постоянно всякий шлак в три раза дороже реальной цены))
    parallels
    parallels
       6 / 1086
    сегодня в 21:55
      Союзник противников
      Союзник противников
         24 / 1086
      сегодня в 21:52
      Частушки-нескладушки

      Мы с Тамарой ходим парой,
      ненавидя друга-дружку,
      потому что мы на деле
      связаны одной судьбою,

      как текут в пластах подземных
      нефть и газ единым строем.
      311
      311
         45 / 1086
      сегодня в 21:52
      Опять Федун поедет в Голландию за Тилем, а привезет Де зеува!)
      Евгений Макрушин
      Евгений Макрушин ответил Evilhuman
         144 / 1086
      сегодня в 21:49
      Зенит и футбол не совместим.Зенит и Газпром,да,Зенит и деньги,да,а спорт,нет...
      Left Boy
      Left Boy
         141 / 1086
      сегодня в 21:47
      аахахах, этот перспективный малый в жизни не поедет в РПЛ, если у него нормально с головой
      FCSM всегда первый
      FCSM всегда первый ответил wingback
         36 / 1086
      сегодня в 21:46
        МКС
        МКС ответил wingback
           33 / 1086
        сегодня в 21:46
        Какие споры могут быть у чемпиона с пердивными хряками?
        Действительно

        Одного не пойму

        Зачем ты зенит все время хряками называешь?
        Evilhuman
        Evilhuman
           34 / 1086
        сегодня в 21:46
        какой спор, если человеку дорог футбол, конечно Зенит
        wingback
        wingback
           197 / 1086
        сегодня в 21:41
        Какие споры могут быть у чемпиона с пердивными хряками?
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