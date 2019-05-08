«Зенит» и «Спартак» поспорят за капитана «Алкмара»

сегодня, 21:38

Полузащитник «Алкмара» Гуус Тиль попал в сферу интересов «Зенита» и «Спартака».

Оба клуба готовят предложения по 21-летнему игроку. При этом сообщается, что соискателям на футболиста придется заплатить немалую сумму, поскольку Тиль только недавно продлил контракт с АЗ до 2023 года. Мнение игрока насчет потенциального переезда в Россию пока не известно.

В текущем сезоне Тиль, являющийся капитаном команды, забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах чемпионата Нидерландов.