«Зенит» и «Спартак» поспорят за капитана «Алкмара»

Полузащитник «Алкмара» Гуус Тиль попал в сферу интересов «Зенита» и «Спартака».
Оба клуба готовят предложения по 21-летнему игроку. При этом сообщается, что соискателям на футболиста придется заплатить немалую сумму, поскольку Тиль только недавно продлил контракт с АЗ до 2023 года. Мнение игрока насчет потенциального переезда в Россию пока не известно.
В текущем сезоне Тиль, являющийся капитаном команды, забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах чемпионата Нидерландов.
Ранее сообщалось, что «Зениту» также интересен защитник ЦСКА Марио Фернандес.
Кстати, у Уфы есть игроков с фамилией Тиль. Если голландский Тиль не захочет в Россию, то Зенит может у Уфы бесплатно Тиля забрать, как забрали Семака, Полоза, Ерохина и др...
Кстати, у Уфы есть игроков с фамилией Тиль. Если голландский Тиль не захочет в Россию, то Зенит может у Уфы бесплатно Тиля забрать, как забрали Семака, Полоза, Ерохина и др...
Если же нужны только деньги, как губошлёпу Свинси, пойдёт в спартак.
Если же нужны только деньги, как губошлёпу Свинси, пойдёт в спартак.
к позорникам пойдёт. не по зулусской - так хотя бы по голландской линии. для нас он слишком дёшев)
к позорникам пойдёт. не по зулусской - так хотя бы по голландской линии. для нас он слишком дёшев)
Мы с Тамарой ходим парой,
ненавидя друга-дружку,
потому что мы на деле
связаны одной судьбою,
как текут в пластах подземных
нефть и газ единым строем.
Мы с Тамарой ходим парой,
ненавидя друга-дружку,
потому что мы на деле
связаны одной судьбою,
как текут в пластах подземных
нефть и газ единым строем.
Одного не пойму
Зачем ты зенит все время хряками называешь?
Одного не пойму
Зачем ты зенит все время хряками называешь?