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Круговой может вернуться в «Зенит»

сегодня, 14:12

Сообщается, что защитник «Уфы» Данил Круговой может покинуть клуб в летнее трансферное окно и перейти в «Зенит».

Напомним, что в «Уфу» футболист перебрался прошлым летом на правах свободного агента как раз из петербургского клуба.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Palex
сегодня в 20:53
))))
Palex
Palex ответил Евгений Быстров
сегодня в 20:46
Ну я имел ввиду,что вообще не в курсе о таком игроке был))
Ты думаешь я в курсе? Просто вики глянул.
pomor45
pomor45
сегодня в 20:46
Игрок Зенита-2. Отправлен в Уфу в соответствии с изменившейся тактикой подроста способной молодёжи в клубах РПЛ и ФНЛ. Зенит-2 будет расформирован за ненадобностью. Надо способных ребят максимально возможно распределять по клубам РПЛ и лучшим клубам ФНЛ и отслеживать их развитие. Они должны хорошо понимать, что постоянно на виду и показывать всё на что способны, если хотят вернуться в Зенит или другой ведущий клуб РПЛ.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Palex
сегодня в 20:34
Ну я имел ввиду,что вообще не в курсе о таком игроке был))
Palex
Palex ответил Евгений Быстров
сегодня в 20:33
Первый раз слышу,что он в Зените играл.
А он и не играл.За главную команду 0 матчей.За Зенит 2 вроде много матчей сыграл.
tuman960
tuman960 ответил Гавроша
сегодня в 19:29
А кто это?
никто!!!!!
Гавроша
Гавроша
сегодня в 19:07
А кто это?
Завтра
Завтра ответил cska plus
сегодня в 17:22
Теперь будут приподносить так, якобы все хотят играть в Зените, ерунда какая то.
Ой, да никто не хочет у нас играть, успокойтесь уже!
Мы футболистов тупо крадём, а их семьи в заложники. Так и стали Чемпионами!
Завтра
Завтра ответил подрыватель пуканов
сегодня в 17:19
с Круговым зенит будут пускать по кругу в ЛЧ
Здыбенская шутиха!! Вот это "уровень"!! Мало кто догадался бы так "оригинально" пошутить!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:17
На второй круг Круговой пошел?!?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:48
Просто убивают фамилиями знаменитостей!!!

Шёл по кругу Круговой
с непокрытой головой-
то в "Зените",то в "Уфе"...
Про него мы знаем ФСЕ!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 15:46
В ЦСКА -Игбун , в Зенит -Круговой ! Один рождён для жизни конной ,другой для жизни половой !!! )))))))))))))))))))))
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 15:04
дежавю
cska plus
cska plus
сегодня в 14:50
Теперь будут приподносить так, якобы все хотят играть в Зените, ерунда какая то.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 14:42
Первый раз слышу,что он в Зените играл.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил подрыватель пуканов
сегодня в 14:41
Ильнур, не стыдно с двух аккаунтов самому себе отвечать?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:23
Не уверен, что это усиление. Очередной паспортист...
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов ответил Семак иди сюда
сегодня в 14:22
возвращаем Данила, нам необходимо усиление под лигу чемпионов.
с Круговым зенит будут пускать по кругу в ЛЧ
Семак иди сюда
Семак иди сюда
сегодня в 14:15
возвращаем Данила, нам необходимо усиление под лигу чемпионов.
1 команда
1 команда
сегодня в 14:14
Кто такой?
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