Круговой может вернуться в «Зенит»

Сообщается, что защитник «Уфы» Данил Круговой может покинуть клуб в летнее трансферное окно и перейти в «Зенит».
Напомним, что в «Уфу» футболист перебрался прошлым летом на правах свободного агента как раз из петербургского клуба.
Сообщается, что защитник «Уфы» Данил Круговой может покинуть клуб в летнее трансферное окно и перейти в «Зенит».
Напомним, что в «Уфу» футболист перебрался прошлым летом на правах свободного агента как раз из петербургского клуба.
Мы футболистов тупо крадём, а их семьи в заложники. Так и стали Чемпионами!
Мы футболистов тупо крадём, а их семьи в заложники. Так и стали Чемпионами!
Шёл по кругу Круговой
с непокрытой головой-
то в "Зените",то в "Уфе"...
Про него мы знаем ФСЕ!
Шёл по кругу Круговой
с непокрытой головой-
то в "Зените",то в "Уфе"...
Про него мы знаем ФСЕ!