Круговой может вернуться в «Зенит»

сегодня, 14:12

Сообщается, что защитник «Уфы» Данил Круговой может покинуть клуб в летнее трансферное окно и перейти в «Зенит».



Напомним, что в «Уфу» футболист перебрался прошлым летом на правах свободного агента как раз из петербургского клуба.