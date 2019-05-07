Жирков может стать игроком «Тамбова»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков может продолжить карьеру в «Тамбове», если клуб выйдет в РПЛ.
Контракт 35-летнего Жиркова с «Зенитом» истекает летом. Если договор не будет продлен, то тамбовчане предложат соглашение опытному игроку, которое тот будет готов принять.
Отметим, что Жирков является уроженцем Тамбова и с 2001-го по 2003 год он выступал за местный «Спартак».
В текущем сезоне хавбек провел 10 матчей в РПЛ. В марте Жирков был вызван в сборную России.
Там уже не пишут, а дописывают...
Продолжим фехтование с тонкими уколами и без рваных ран..:))
Там уже не пишут, а дописывают...
Продолжим фехтование с тонкими уколами и без рваных ран..:))
На Бомбе)) пишут..
На Бомбе)) пишут..
Удачи ему в послефутболе, ну или Тамбове, если попадет туда.
Удачи ему в послефутболе, ну или Тамбове, если попадет туда.
Желаю Успехов !!!
Желаю Успехов !!!
Ну и концовка карьеры в РПЛ захватил с Зенитом.
Удачи Юрию где бы не продолжил свою карьеру.
Ну и концовка карьеры в РПЛ захватил с Зенитом.
Удачи Юрию где бы не продолжил свою карьеру.
Взаимовыгодное сотрудничество, скорее, будет построено не на многомиллионном контракте... Земля тянет..:)) Успехов!!
Взаимовыгодное сотрудничество, скорее, будет построено не на многомиллионном контракте... Земля тянет..:)) Успехов!!