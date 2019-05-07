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Жирков может стать игроком «Тамбова»

сегодня, 18:00

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков может продолжить карьеру в «Тамбове», если клуб выйдет в РПЛ.

Контракт 35-летнего Жиркова с «Зенитом» истекает летом. Если договор не будет продлен, то тамбовчане предложат соглашение опытному игроку, которое тот будет готов принять.

Отметим, что Жирков является уроженцем Тамбова и с 2001-го по 2003 год он выступал за местный «Спартак».

В текущем сезоне хавбек провел 10 матчей в РПЛ. В марте Жирков был вызван в сборную России.

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Все комментарии
морозз
морозз
   74 / 982
сегодня в 20:55
Для команды играющей в ЛЧ Жирков уже не подходит по своим скоростным качествам, с этим только надо смириться! Крайние защитники выполняют огромный объём скоростных действий в образе челнока...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   12 / 982
сегодня в 20:55
Много новостей про Зенит...
Лакшери
Лакшери ответил spartach n1
   172 / 982
сегодня в 20:49
Самедова выгнали , а глушака который команду из года в год разваливает держите . Так вам и надо ! Гнилое мясо . Побольше вам таких игроков , хоть до 50 лет держите.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил spartach n1
   195 / 982
сегодня в 20:47
Для жирка это станет повышением в классе,хотя после проекта нелегко будет перестроится,играть в честный футбол без поддержки свистунов !
Кому-бы не знать про поддержку свистунов ,как не спартачу .Их наверно этому ещё в школе учат.
particular
particular ответил shinnik
   1 / 982
сегодня в 20:46
Вроде с ним и Анюковым переподписали контракт.. На Бомбе)) пишут..
Рад Вашей осведомлённости, дорогой галантерейщик!..:))
Там уже не пишут, а дописывают...
Продолжим фехтование с тонкими уколами и без рваных ран..:))
putnik59
putnik59
сегодня в 20:44
Правильно. где родился, там и пригодился! Удачи!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   264 / 982
сегодня в 20:42
Желаю Жиркову успехов в командеТамбов
shinnik
shinnik ответил particular
сегодня в 20:41
Ушёл юношей, а вернётся Мужем, - с титулами, наградами и желанием играть..:)) Взаимовыгодное сотрудничество, скорее, будет построено не на многомиллионном контракте... Земля тянет..:)) Успехов!!
Вроде с ним и Анюковым переподписали контракт..
На Бомбе)) пишут..
gentlewolf
gentlewolf
   222 / 982
сегодня в 20:40
Жирков один из двух реальных звезд Европейского уровня в этом веке в России.
Удачи ему в послефутболе, ну или Тамбове, если попадет туда.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   200 / 982
сегодня в 20:35
Красивую карьеру красиво закольцевать. Вот уж кого не заподозрил бы в сентиментальности.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Гавроша
   289 / 982
сегодня в 20:34
Ну не знаю,на заменку выйти минут на 20 и усилить игру Юра способен.Как и Анюков.Этакие дядьки,играющие тренеры.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил spartach n1
   469 / 982
сегодня в 20:32
Вы самедова не дали даже полгода доиграть пока контракт не закончитсч
Palex
Palex ответил spartach n1
   55 / 982
сегодня в 20:25
Вот тебе и благодарность от бомжей,как с данни,отыграл-пинком под зад !
Согласен с тобой.Надо,что бы до 65 лет играл и на пенсию.Единоросы и спартачи одобрят.
ermak6848
ermak6848
   120 / 982
сегодня в 20:22
Интересно будет видеть его - Юрия Жиркова на тренерской работе ..!?
Желаю Успехов !!!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   27 / 982
сегодня в 20:14
Чемпионом стал, теперь можно и на покой.
Великолепный
Великолепный
   103 / 982
сегодня в 20:14
Лучшие футбольные годы Жиркова прошли в ЦСКА
Ну и концовка карьеры в РПЛ захватил с Зенитом.
Удачи Юрию где бы не продолжил свою карьеру.
parallels
parallels
   5 / 982
сегодня в 20:13
свинина подгорела.
spartach n1
spartach n1 ответил Kurt Bekelman
   2 / 982
сегодня в 20:12
Титова комментируй
У аквалангиста забыл спросить че мне делать ))
spartach n1
spartach n1
   2 / 982
сегодня в 20:07
Для жирка это станет повышением в классе,хотя после проекта нелегко будет перестроится,играть в честный футбол без поддержки свистунов !
Знатог
Знатог
   338 / 982
сегодня в 20:01
Жирик хочет в Тамбов.
particular
particular
   1 / 982
сегодня в 20:00
Ушёл юношей, а вернётся Мужем, - с титулами, наградами и желанием играть..:))
Взаимовыгодное сотрудничество, скорее, будет построено не на многомиллионном контракте... Земля тянет..:)) Успехов!!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил spartach n1
   208 / 982
сегодня в 19:57
Вот тебе и благодарность от бомжей,как с данни,отыграл-пинком под зад !
Титова комментируй
Sergey Z
Sergey Z
   156 / 982
сегодня в 19:55
Ещё одним "Тамбовским волком" станет больше!!!
Bastardo
Bastardo ответил susanin ultrazenith
   664 / 982
сегодня в 19:52
Уже вышли практически...
Ярцев сказал, что нет денег на участие в вышке
spartach n1
spartach n1
   2 / 982
сегодня в 19:51
Вот тебе и благодарность от бомжей,как с данни,отыграл-пинком под зад !
trimetil
trimetil ответил LOpp
   790 / 982
сегодня в 19:43
Кстати, нынешний Тамбов это не приемник того тамбовского Спартака. Тот Спартак давно развалили, как и многие другие клубы Спартак. Волейбольный, баскетбольный и десяток других клубов по всей стране. У газпромопитерской кремляди от одного слова Спартак начинается лютая попоболь. Поэтому и разваливают клубы. А сколько появилось по стране Зенитов! Баскетбольный, волейбольный, гандбольный, несколько футбольных и т.д. Выводы делайте сами.
Расформируют вас скоро, будете за ФК Тарасовка болеть...
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   267 / 982
сегодня в 19:43
Это нормально, когда человек заканчивает карьеру в родном городе.
Danrog
Danrog ответил Литейный 4
   250 / 982
сегодня в 19:27
Юрец отпахал достойно в тех матчах, когда играл. Но пора Зениту искать на его место достойного.
В Зените все уходят по человечески, у свиней как глушаков-банщик.
kastites
kastites
   59 / 982
сегодня в 19:23
Брехня,от москалей
Литейный 4
Литейный 4
   15 / 982
сегодня в 19:12
Юрец отпахал достойно в тех матчах, когда играл. Но пора Зениту искать на его место достойного.
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