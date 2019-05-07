Жирков может стать игроком «Тамбова»

сегодня, 18:00

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков может продолжить карьеру в «Тамбове», если клуб выйдет в РПЛ .

Контракт 35-летнего Жиркова с «Зенитом» истекает летом. Если договор не будет продлен, то тамбовчане предложат соглашение опытному игроку, которое тот будет готов принять.

Отметим, что Жирков является уроженцем Тамбова и с 2001-го по 2003 год он выступал за местный «Спартак».