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«Краснодар» ведет переговоры с «Зенитом» по Шатову

сегодня, 17:11

«Краснодар» хочет подписать полузащитника «Зенита» Олега Шатова. Сообщается, что клубы уже начали обсуждать возможный трансфер футболиста.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет подписать защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

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Все комментарии
Palex
Palex ответил Гавроша
   55 / 982
сегодня в 20:27
Но подороже, 10 минимум, он все-таки игрок сборной!
Он уже не игрок сборной и вряд ли будет.Цена его 5-6 лямов.Мне кажется,что он вообще деградировал,как игрок.
Великолепный
Великолепный
   103 / 982
сегодня в 20:21
Что то Шатова травмы замучали
Краснодар это учитывает?
Гавроша
Гавроша ответил tuman960
   16 / 982
сегодня в 20:00
Продавать!!!!
Но подороже, 10 минимум, он все-таки игрок сборной!
trimetil
trimetil
   790 / 982
сегодня в 19:26
Может из за травм, но Шатов за последние два года сильно сдал... Лучше уж пусть Ерохин на его позиции играет (когда выздоровеет). Или Дриусси.
tuman960
tuman960
   895 / 982
сегодня в 19:26
Продавать!!!!
kastites
kastites
   59 / 982
сегодня в 19:24
Пусть уходит. Шатов уже не тот ,что при Халке
В Грозном полностью провалил игру. На поле ни чего не может
Не пас отдать , по полю пешком ходит ,в защите полный ноль
kotmyshka
kotmyshka
   116 / 982
сегодня в 19:22
Был неплох, но травмы...
Doping87
Doping87 ответил Гавроша
   139 / 982
сегодня в 19:14
Ок, их как и Паредеса впарить кому нибудь и подороже😉
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
   67 / 982
сегодня в 19:11
Ага,а Сафонова в Зенит)
Гавроша
Гавроша
   16 / 982
сегодня в 19:04
Думаю, за шатова надо 10 просить.
Гавроша
Гавроша ответил Doping87
   16 / 982
сегодня в 19:03
Не стоит продавать Шатова! Можно продать всех кто вернется из аренды, кроме Джорджевича. Плюс Краневиттера, Заболотного, Тереньтьева, Маркизио.
Которых ты дальше перечислил вообще не продать.
Doping87
Doping87
   139 / 982
сегодня в 18:32
Не стоит продавать Шатова! Можно продать всех кто вернется из аренды, кроме Джорджевича. Плюс Краневиттера, Заболотного, Тереньтьева, Маркизио.
порт
порт
   244 / 982
сегодня в 18:30
Тренеру виднее.
Литейный 4
Литейный 4
   15 / 982
сегодня в 18:28
При Халке Шатов отлично играл. С уходом Халка совсем скис и травмы замучали.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   391 / 982
сегодня в 18:27
Самомнение у него высокое.
Wolf77785
Wolf77785 ответил LOpp
   77 / 982
сегодня в 18:15
Очередной загубленный, российский талант. Нужно запретить Зениту покупать российских игроков. Пусть сами выращивают.
Он расцвёл,пока травмы не помешали
112910415
112910415
   117 / 982
сегодня в 18:06
чудо, если он где-то оживёт!
LOpp
LOpp
   9 / 982
сегодня в 17:57
Очередной загубленный, российский талант.
Нужно запретить Зениту покупать российских игроков. Пусть сами выращивают.
poodle
poodle
   183 / 982
сегодня в 17:49
я думаю,после этих всех травм,когда полностью восстановится,он ещё вполне может быть полезен команде,я б его не продавал!
Jum13
Jum13
   100 / 982
сегодня в 17:38
Хммм... Ослабляют конкурента? )))
Denkuz
Denkuz
   158 / 982
сегодня в 17:35
Зачем он Краснодару, странно?
wingback
wingback
   209 / 982
сегодня в 17:33
Надо было в Краснодаре и оставлять этого днаря, чтоб дальше слёзы лил...
Stiv28
Stiv28
   756 / 982
сегодня в 17:31
Шатов стал полным балластом.
Самедов Агил
Самедов Агил
   86 / 982
сегодня в 17:27
Лично в шатове замену аршавин я видел и в зените и в сборной
Самедов Агил
Самедов Агил
   86 / 982
сегодня в 17:26
Ну почему наши таланты так и остаются подающими надежды.... Ну почему блин
Danrog
Danrog
   250 / 982
сегодня в 17:25
Пора давно этого недоигрока спихнуть.
DEXEZ
DEXEZ
   484 / 982
сегодня в 17:22
В Краснодаре может снова заиграть, в Зените не стоит ему оставаться, но задешего не отдадут.
ДАША Д
ДАША Д
   152 / 982
сегодня в 17:21
Шлак покупают.
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