«Краснодар» ведет переговоры с «Зенитом» по Шатову

«Краснодар» хочет подписать полузащитника «Зенита» Олега Шатова. Сообщается, что клубы уже начали обсуждать возможный трансфер футболиста.
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет подписать защитника ЦСКА Марио Фернандеса.
«Краснодар» хочет подписать полузащитника «Зенита» Олега Шатова. Сообщается, что клубы уже начали обсуждать возможный трансфер футболиста.
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет подписать защитника ЦСКА Марио Фернандеса.
Краснодар это учитывает?
Краснодар это учитывает?
В Грозном полностью провалил игру. На поле ни чего не может
Не пас отдать , по полю пешком ходит ,в защите полный ноль
В Грозном полностью провалил игру. На поле ни чего не может
Не пас отдать , по полю пешком ходит ,в защите полный ноль
Нужно запретить Зениту покупать российских игроков. Пусть сами выращивают.
Нужно запретить Зениту покупать российских игроков. Пусть сами выращивают.