Фернандес – новый Данни? «Зенит» не прогадает

вчера, 17:30

Все больше слухов о переходе в «Зенит» звезды ЦСКА Марио Фернандеса. «Соккер.ру» реагирует на историю, которая с большой долей вероятности получит продолжение.

Переход Марио реален

Возможный переезд Марио Фернандеса из Москвы в Санкт-Петербург – больше, чем газетная утка, и на это указывает ряд маркеров. Во-первых, официальные рупоры ЦСКА и «Зенита» подчеркнуто молчат, хотя эти клубы всегда категорично пресекают любые спекуляции в прессе, когда они не имеют отношения к реальности – так поддерживается чистота информационного пространства вокруг клубов, дорожащих своей репутацией.

Переход Фернандеса в «Зенит» обсуждается не первый день и на разных уровнях, но никаких официальных реакций не следует. Агент Марио говорит, что «пока это только слухи». Ключевое слово - «пока», но и так понятно, что до конца чемпионата новостей ждать не приходится. При этом сложно отрицать: в пользу этой сделки красноречиво говорят многие факторы.

«Зениту» нужен правый защитник; Марио – идеальный кандидат

В этом сезоне у Смольникова было несколько удачных матчей, но даже у болельщиков «Зенита» уже есть ощущение, что Игорь «вышел в тираж». Вот уже несколько лет Смольников не демонстрирует уровень футбола из предыдущего чемпионского сезона – при Виллаше-Боаше, и надежды на ренессанс уже почти нет, ведь в этом году защитник отметит 31-й день рождения. Конечно, для РПЛ возможностей Смольникова еще хватает, но «Зенит» готовится к возвращению в Лигу чемпионов, а там с такими флангами обороны делать нечего. Фернандес здесь и сейчас – это лучший правый защитник для любого российского клуба по всем параметрам. Это и высокий класс, и адаптация к РПЛ , и наличие российского паспорта. Россиян сопоставимого уровня нет, а приглашение легионера аналогичного уровня обойдется едва ли дешевле, к тому же несет в себе ряд дополнительных рисков.

«Зенит» может себе позволить потратить 30 миллионов

Но мало просто мечтать о Марио Фернандесе – это может любой российский клуб, а вот заплатить 30 миллионов евро сможет только «Зенит». У петербуржцев богатый спонсор, большой стадион, приносящий прибыль, и много футбольных активов. Определенно, летом «Зенит» будет действовать по плану кота Матроскина: продать что-нибудь ненужное, чтобы купить что-нибудь нужное. Все самые дорогие трансферы РПЛ – дело рук «Зенита», только «Анжи» времен Керимова втиснулся со сделкой по Виллиану. «Сине-бело-голубые» покупали за большие деньги Халка, Витселя, Данни, Паредеса и Бруну Алвеша. Могут купить и Марио Фернандеса – за ними не заржавеет. Вопрос скорее в том, отпустит ли ЦСКА свою главную звезду.

Многое зависит от попадания ЦСКА в Лигу чемпионов

По всей видимости, ЦСКА в ответ на обращение «Зенита» попросил дождаться окончания сезона, ведь трансфер Фернандеса во многом зависит от того, какое место займут армейцы в текущем чемпионате. ЦСКА шесть лет попадал в основную сетку Лиги чемпионов, что позволяло клубу формировать до 50% годового бюджета, даже несмотря на удручающие результаты: пять последних мест на групповом этапе и одно третье с последующим достижением четвертьфинала Лиги Европы.

Само попадание в число 32-х участников основной сетки Лиги чемпионов проносит существенный доход по меркам российского футбола: около 20 миллионов евро + продажа билетов и сопутствующей продукции на домашних матчах. Годовой бюджет ЦСКА – около 60 миллионов евро, а сформировать его без Лиги чемпионов становится задачкой из разряда невыполнимый. В такой ситуации придется компенсировать дефицит за счет продажи внутренних активов, главный из которых – Марио Фернандес, может принести в казну половину годового бюджета.

Переговоры на высшем уровне

Если ЦСКА окажется перед необходимостью продавать Фернандеса, то вряд ли дождется такого же заманчивого предложения из-за рубежа. «Зенит» готов заплатить 30 миллионов евро сразу и без посредников, а это именно то, что нужно армейцам. Учитывая, что между клубами действует «пакт о ненападении» - джентльменское соглашение, согласно которому ЦСКА и «Зенит» обязуются не переманивать игроков друг друга, все разговоры о трансфере Фернандеса возможны только на самом высшем уровне, то есть между владельцем – Евгением Гинером, со стороны ЦСКА , и, видимо, президентом Медведевым со стороны «Зенита». Эта сделка должна выглядеть и быть по сути взаимовыгодной: «Зенит» получает желанного футболиста, а армейцы – большой куш, который позволит сохранить привычный образ жизни.

Фернандес может стать новым Данни

Возможная сделка по Фернандесу ассоциируется с переходом Мигеля Данни из «Динамо» 11 лет назад. Тогда «Зенит» тоже заплатил 30 миллионов евро, было немало критики по поводу такой умопомрачительной траты, но в итоге «сине-бело-голубые» получили лидера на долгие годы. Прошли годы, и теперь 30 миллионов евро стоит уже не игрок формата «команда в команде», который создает моменты и голы, иногда даже из ничего, а правый защитник. Однако, во-первых, рынок за 11 лет претерпел существенные изменения, а, во-вторых, Марио – не «всего лишь» правый защитник.