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Фернандес – новый Данни? «Зенит» не прогадает

вчера, 17:30

Все больше слухов о переходе в «Зенит» звезды ЦСКА Марио Фернандеса. «Соккер.ру» реагирует на историю, которая с большой долей вероятности получит продолжение.

Переход Марио реален

Возможный переезд Марио Фернандеса из Москвы в Санкт-Петербург – больше, чем газетная утка, и на это указывает ряд маркеров. Во-первых, официальные рупоры ЦСКА и «Зенита» подчеркнуто молчат, хотя эти клубы всегда категорично пресекают любые спекуляции в прессе, когда они не имеют отношения к реальности – так поддерживается чистота информационного пространства вокруг клубов, дорожащих своей репутацией.

Переход Фернандеса в «Зенит» обсуждается не первый день и на разных уровнях, но никаких официальных реакций не следует. Агент Марио говорит, что «пока это только слухи». Ключевое слово - «пока», но и так понятно, что до конца чемпионата новостей ждать не приходится. При этом сложно отрицать: в пользу этой сделки красноречиво говорят многие факторы.   

«Зениту» нужен правый защитник; Марио – идеальный кандидат

В этом сезоне у Смольникова было несколько удачных матчей, но даже у болельщиков «Зенита» уже есть ощущение, что Игорь «вышел в тираж». Вот уже несколько лет Смольников не демонстрирует уровень футбола из предыдущего чемпионского сезона – при Виллаше-Боаше, и надежды на ренессанс уже почти нет, ведь в этом году защитник отметит 31-й день рождения. Конечно, для РПЛ возможностей Смольникова еще хватает, но «Зенит» готовится к возвращению в Лигу чемпионов, а там с такими флангами обороны делать нечего. Фернандес здесь и сейчас – это лучший правый защитник для любого российского клуба по всем параметрам. Это и высокий класс, и адаптация к РПЛ, и наличие российского паспорта. Россиян сопоставимого уровня нет, а приглашение легионера аналогичного уровня обойдется едва ли дешевле, к тому же несет в себе ряд дополнительных рисков.

«Зенит» может себе позволить потратить 30 миллионов

Но мало просто мечтать о Марио Фернандесе – это может любой российский клуб, а вот заплатить 30 миллионов евро сможет только «Зенит». У петербуржцев богатый спонсор, большой стадион, приносящий прибыль, и много футбольных активов. Определенно, летом «Зенит» будет действовать по плану кота Матроскина: продать что-нибудь ненужное, чтобы купить что-нибудь нужное. Все самые дорогие трансферы РПЛ – дело рук «Зенита», только «Анжи» времен Керимова втиснулся со сделкой по Виллиану. «Сине-бело-голубые» покупали за большие деньги Халка, Витселя, Данни, Паредеса и Бруну Алвеша. Могут купить и Марио Фернандеса – за ними не заржавеет. Вопрос скорее в том, отпустит ли ЦСКА свою главную звезду. 

Многое зависит от попадания ЦСКА в Лигу чемпионов

По всей видимости, ЦСКА в ответ на обращение «Зенита» попросил дождаться окончания сезона, ведь трансфер Фернандеса во многом зависит от того, какое место займут армейцы в текущем чемпионате. ЦСКА шесть лет попадал в основную сетку Лиги чемпионов, что позволяло клубу формировать до 50% годового бюджета, даже несмотря на удручающие результаты: пять последних мест на групповом этапе и одно третье с последующим достижением четвертьфинала Лиги Европы.

Само попадание в число 32-х участников основной сетки Лиги чемпионов проносит существенный доход по меркам российского футбола: около 20 миллионов евро + продажа билетов и сопутствующей продукции на домашних матчах. Годовой бюджет ЦСКА – около 60 миллионов евро, а сформировать его без Лиги чемпионов становится задачкой из разряда невыполнимый. В такой ситуации придется компенсировать дефицит за счет продажи внутренних активов, главный из которых – Марио Фернандес, может принести в казну половину годового бюджета.

Переговоры на высшем уровне

Если ЦСКА окажется перед необходимостью продавать Фернандеса, то вряд ли дождется такого же заманчивого предложения из-за рубежа. «Зенит» готов заплатить 30 миллионов евро сразу и без посредников, а это именно то, что нужно армейцам. Учитывая, что между клубами действует «пакт о ненападении» - джентльменское соглашение, согласно которому ЦСКА и «Зенит» обязуются не переманивать игроков друг друга, все разговоры о трансфере Фернандеса возможны только на самом высшем уровне, то есть между владельцем – Евгением Гинером, со стороны ЦСКА, и, видимо, президентом Медведевым со стороны «Зенита». Эта сделка должна выглядеть и быть по сути взаимовыгодной: «Зенит» получает желанного футболиста, а армейцы – большой куш, который позволит сохранить привычный образ жизни.

Фернандес может стать новым Данни

Возможная сделка по Фернандесу ассоциируется с переходом Мигеля Данни из «Динамо» 11 лет назад. Тогда «Зенит» тоже заплатил 30 миллионов евро, было немало критики по поводу такой умопомрачительной траты, но в итоге «сине-бело-голубые» получили лидера на долгие годы. Прошли годы, и теперь 30 миллионов евро стоит уже не игрок формата «команда в команде», который создает моменты и голы, иногда даже из ничего, а правый защитник. Однако, во-первых, рынок за 11 лет претерпел существенные изменения, а, во-вторых, Марио – не «всего лишь» правый защитник.

В ЦСКА Фернандес, действуя по правой бровке, имеет огромное влияние на игровую систему команды, видели его и в другой команде – в сборной России. Там Марио у другого тренера и в рамках не похожей на клубную концепцию игры тоже действует броско и эффективно. Единственное, что немного смущает: якобы сам Фернандес не горит желанием переходить в «Зенит», но в ЦСКА его попросят быть сговорчивее. Ментальные особенности Марио позволяют ему полностью реализовывать себе в коллективе-семье, а в «Зените» всякое случается, поэтому если «сине-бело-голубые» подпишут Фернандеса, то должны будут позаботиться о том, чтобы самый дорогой защитник в истории клуба и РПЛ чувствовал себя максимально комфортно.  

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Все комментарии
Miaf
Miaf
   1064 / 1085
сегодня в 16:56
а почему бы тогда не расформировать цска и перетащить всех игроков в зенит. ЗАчем бомжам еще один фармклуб, у них этих клубов и так половина лиги.
vovinho11
vovinho11 ответил d_fincher
   789 / 1085
сегодня в 15:52
Азмун, Дзюба, Фернандеш - великая зенитовская школа доминирует в РПЛ.
Фернандес
Фата лист
Фата лист
   517 / 1085
сегодня в 10:37
За 30 млн лучше в Европу продать, а не Зенит!
Nikola45
Nikola45
   23 / 1085
сегодня в 10:08
Если снизить до 15 то можно и взять! Марио уже не мальчик по футбольным меркам! Смоле 31 Марио 28, так что не далеко ушел! Перспективы перепродать тоже не будет!
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   300 / 1085
сегодня в 08:49
Кони - много не потеряют, бомжи - немного приобретут.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
   155 / 1085
сегодня в 02:55
Сдурели ?!?
Данни лучший из легов был,а этот так себе..
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил 112910415
   301 / 1085
сегодня в 00:47
Полезно принять сразу в пяти чтениях закон о безоговорочной передаче любого футбольного субъекта РФ в ФК Зенит по первому требованию последнего. Предусмотреть уголовное наказание для физических лиц и суровое административное для юридических в случае препятствования исполнению данного закона. Предусмотреть и обеспечить всенародную поддержку.
Москвич? Видна столичная привычка все грести под себя.
Великолепный
Великолепный
   96 / 1085
вчера в 21:35
Евгений Леннорович Гинер является авторитетным человеком для Фернандеса. Чуть ли не вторым отцом. Трансфер станет возможен, если Гинер сам предложит защитнику перейти в Зенит, подтвердив, что сделка находится в интересах ЦСКА.
d_fincher
d_fincher
   190 / 1085
вчера в 20:28
Азмун, Дзюба, Фернандеш - великая зенитовская школа доминирует в РПЛ.
spartach n1
spartach n1
   1 / 1085
вчера в 19:55
Новый данни-серьёзно ?
Бомжы и старого пинком под зад выгнали невзирая на заслуги перед проектом ))
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   175 / 1085
вчера в 19:49
Это сейчас лучший ПЗ в России. Надеюсь, что останется в ЦСКА, поскольку его трансфер будет очередным ослаблением конкурента. Плюс в ЦСКА у него игра идёт, а как он впишется в этот "искромётный" футбол Семака (автобус + забросы на Азмуна и Дзюбу) - непонятно.
Не понял его сравнение с Данни. Только ценник одинаковый, а так это совершенно разноплановые игроки.
112910415
112910415
   177 / 1085
вчера в 19:33
Полезно принять сразу в пяти чтениях закон о безоговорочной передаче любого футбольного субъекта РФ в ФК Зенит по первому требованию последнего.
Предусмотреть уголовное наказание для физических лиц и суровое административное для юридических в случае препятствования исполнению данного закона.
Предусмотреть и обеспечить всенародную поддержку.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
   66 / 1085
вчера в 19:06
Если руководство Зенита захочет,значит купит.Надо ещё купить Сафонова и Шапи.В лиге чемпионов всё равно мало что светит,а прямых конкурентов ослабить это уже традиция.
Hypnoz
Hypnoz
   140 / 1085
вчера в 18:56
Гинеровцы и бомжи - это клубы дорожащие репутацией ?! У одних, руководитель харьковский уголовник, вторые растратчики бюджетных денег, покрывающие зека в Сизо ?!
Литейный 4
Литейный 4
   13 / 1085
вчера в 18:24
Такого как Данни боюсь в Зените не будет.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1 ответил susanin ultrazenith
   898 / 1085
вчера в 18:16
Мое ИМХО. Атмосфера не семейная в Зените, как в ЦСКА.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Василий Иванов 1
   74 / 1085
вчера в 18:04
Если Фернандес перейдет в Зенит, сделает большую ошибку и загубит карьеру
Не обязательно!
Анюкову уже 37, Смольникову 31.
Если ЦСКА не попадёт в Лигу Чемпионов, то вероятность этого трансфера станет очень высокой!
parallels
parallels
   6 / 1085
вчера в 18:03

фигасе, у него рыночный ценник. получается, что тридцатка адекватная цена. но не возраст. за эти деньги можно купить крутого защитника в европе, и уж точно лучшего в этих ваших аргентинах. всё упирается в долбанный паспорт. не хотелось бы, чтобы этот трансфер состоялся.
МКС
МКС
   33 / 1085
вчера в 17:43
Ну то что гинеру нужна такая продажа тут к мамке не ходить

Бюджет надо как то отбивать

цска в этом году не то что в ЛЧ, в ЛЕ не факт что попадет

Вопрос нужен ли зениту такой трансфер?

За эти деньги можно купить и более достойных футболистов

Да и паспорт уже теряет значение

Поскольку грядет изменение лимита

Ну и СуперМарио уже не так хорош как раньше

Так что не факт
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   898 / 1085
вчера в 17:23
Если Фернандес перейдет в Зенит, сделает большую ошибку и загубит карьеру
MaxForCSKA
MaxForCSKA
   733 / 1085
вчера в 17:23
глупо для Гинера, 30 лямов конечно хорошая сумма, но зачем усиливать конкурента, и кем заменить можно такого футболиста
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