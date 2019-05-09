Марселино: «Нам надо забивать»

Главный тренер «Валенсии» Марселино поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с «Арсеналом».

В январе мы могли сомневаться, что доберемся до этой стадии. Благодаря огромной работе у нас появилась такая возможность. Наши амбиции привели нас сюда. Мы были бы разочарованы, если бы шли на 12-м месте в чемпионате, одновременно вылетев из Кубка Испании и Лиги Европы УЕФА . Мы хотели реабилитироваться за невыход из группы Лиги чемпионов, и сейчас все очень взволнованы.

Мы должны играть интенсивно, коллективно обороняться и использовать нестандартные ходы в атаке. У нас есть план, как атаковать и как защищаться, как это было и в Лондоне. Мы полагаем, что знаем, где нас могут подстерегать проблемы и в чем наши сильные стороны. «Арсенал» обладает сбалансированной обороной, у него есть очень хорошие игроки под контратаки, но нам надо забивать.