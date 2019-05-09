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Эмери: «Будем думать о победе»

сегодня, 09:23
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал22:00 Не начался

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассуждает о предстоящем матче против «Валенсии» в Лиге Европы. 

Мотивация у нас такая же, как и перед первым матчем. Шансы по-прежнему 50 на 50, и результат первого матча ничего для меня в этом отношении не поменял. Завтра нас ждет очень тяжелый матч. «Арсенал» будет думать о победе. Чтобы победить, надо забивать. Нам противостоит хорошо организованная команда с надежной защитой, однако ей необходимо забивать. В атаке у «Валенсии» есть игроки очень высокого уровня.

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LMI
LMI
сегодня в 10:28
Даже если пройдем Валенсию, то сольемся по полной в финале Челси
Семак иди сюда
Семак иди сюда
сегодня в 10:24
Думай, мысли материализуются.
drug01
drug01
сегодня в 10:12
Только победа!!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:36
Валенсия тоже
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