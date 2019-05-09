Эмери: «Будем думать о победе»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассуждает о предстоящем матче против «Валенсии» в Лиге Европы.

Мотивация у нас такая же, как и перед первым матчем. Шансы по-прежнему 50 на 50, и результат первого матча ничего для меня в этом отношении не поменял. Завтра нас ждет очень тяжелый матч. «Арсенал» будет думать о победе. Чтобы победить, надо забивать. Нам противостоит хорошо организованная команда с надежной защитой, однако ей необходимо забивать. В атаке у «Валенсии» есть игроки очень высокого уровня.