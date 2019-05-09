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Гризманн - приоритетный вариант «Барселоны»

сегодня, 18:53

«Барселона» намерена укрепить линию нападения летом. Английская пресса составила список футболистов, которыми интересуются каталонцы.

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн по-прежнему остается самой желанной целью «сине-гранатовых». По слухам, сам футболист уже дал согласие на переход.

В числе других потенциальных новичков - Ришарлисон («Эвертон»), Александр Ляказетт («Арсенал») и еще один нападающий, имя которого не называется.

Отмечается, что «Барселона» дождется 1 июля - в этот день отступные в контракте Гризманна сократятся с 200 млн евро до 120 млн евро.

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Все комментарии
drug01
drug01
   152 / 1088
сегодня в 19:53
А нужен ли он им?
Neymar 10
Neymar 10
   235 / 1088
сегодня в 19:51
ну купят лидера у атлетико , знатно ослабят команду симеоне , и кто тогда будет биться с барсой в чемпе испании ? только не говорите что реал , тут тема не для шуток
particular
particular
   3 / 1088
сегодня в 19:39
Учитывая возможные кадровые перестановки, понадобиться искать не только приоритетные, но и запасные, и невероятные и судьбоносные варианты..:))
abramjan
abramjan ответил KIENDGIN 1
   349 / 1088
сегодня в 19:36
Оздошенька работай не отвлекайся....
считай это твой камбэк был
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1 ответил RMUKMU
   267 / 1088
сегодня в 19:35
Ха. Игрок уровня Дортмунда, Арсенала уже достигший пика. Ну удачи.
Я видел его на поле не против Арсеналов...Да Удачи нам..
RMUKMU
RMUKMU ответил KIENDGIN 1
   173 / 1088
сегодня в 19:34
Зиеша бы подписали..Талковый чел..
Ха. Игрок уровня Дортмунда, Арсенала уже достигший пика. Ну удачи.
RMUKMU
RMUKMU
   173 / 1088
сегодня в 19:33
Ришарлисон новый Малком - пока что уровень ротации на сельты-уэски.
А Гризманн скорее выберет АПЛ чем Барселону.
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1 ответил abramjan
   267 / 1088
сегодня в 19:32
я понял почему джин не любит рона ..у них вкусы одинаковые вон как на араба зиеша запал...праатииивный
Оздошенька работай не отвлекайся....
Death
Death
   531 / 1088
сегодня в 19:29
Месси не хватает игроков, которые будут давать интервью про него и давать пасы находясь перед вратарём
abramjan
abramjan
   349 / 1088
сегодня в 19:29
    ДАША Д
    ДАША Д
       139 / 1088
    сегодня в 19:28
    С нападением у Барселоны все в порядке - защита хромает.
    abramjan
    abramjan
       349 / 1088
    сегодня в 19:25
    антошка если и пойдет то только в более сильный клуб...зачем ему на понижение в барселону
    Kresi frok
    Kresi frok
       163 / 1088
    сегодня в 19:24
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         17 / 1088
      сегодня в 19:21
      Хороший аппетит, заодно и конкурента мальца ослабить.
      И в июле почти в два раза дешевле...
      KIENDGIN 1
      KIENDGIN 1
         267 / 1088
      сегодня в 19:20
      Зиеша бы подписали..Талковый чел..
      abramjan
      abramjan
         349 / 1088
      сегодня в 19:19
      престарелому импотенту гному хочется молодой задорной крови зачем ему антошка тем более он сказал что барселона 39...
      Брулин
      Брулин
         54 / 1088
      сегодня в 19:17
      Тренера надо купить
      Mi6
      Mi6
         786 / 1088
      сегодня в 19:15
      Нужен Клопп
      KIENDGIN 1
      KIENDGIN 1 ответил saha100
         267 / 1088
      сегодня в 19:11
      Барселона в превращается лазурятник середняк
        Vasya Oblomov
        Vasya Oblomov
           545 / 1088
        сегодня в 19:10
        возьмут пол Аякса
        saha100
        saha100
           325 / 1088
        сегодня в 19:03
        Барселона в превращается лазурятник середняк
        KIENDGIN 1
        KIENDGIN 1
           267 / 1088
        сегодня в 19:02
        Зиеш это будет..
        волгoдoн
        волгoдoн
        сегодня в 19:00
        вроде бы и неплохо,но 28 лет уже ему..что-то настораживает
        слишком много в последнее время неоправданно дорогих трансферов,а свои воспитанники как показал матч против Сельты - совсем сырые
        как это ни прискорбно и при всем уважении к Вальверде,начать нужно со смены тренера
        FILL3286
        FILL3286
           165 / 1088
        сегодня в 18:56
          дурман
          дурман
             133 / 1088
          сегодня в 18:56
          Все теперь каждый день все будут переходить
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