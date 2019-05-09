Гризманн - приоритетный вариант «Барселоны»

сегодня, 18:53

«Барселона» намерена укрепить линию нападения летом. Английская пресса составила список футболистов, которыми интересуются каталонцы.

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн по-прежнему остается самой желанной целью «сине-гранатовых». По слухам, сам футболист уже дал согласие на переход.

В числе других потенциальных новичков - Ришарлисон («Эвертон»), Александр Ляказетт («Арсенал») и еще один нападающий, имя которого не называется.

Отмечается, что «Барселона» дождется 1 июля - в этот день отступные в контракте Гризманна сократятся с 200 млн евро до 120 млн евро.