Гризманн - приоритетный вариант «Барселоны»

«Барселона» намерена укрепить линию нападения летом. Английская пресса составила список футболистов, которыми интересуются каталонцы.
Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн по-прежнему остается самой желанной целью «сине-гранатовых». По слухам, сам футболист уже дал согласие на переход.
В числе других потенциальных новичков - Ришарлисон («Эвертон»), Александр Ляказетт («Арсенал») и еще один нападающий, имя которого не называется.
Отмечается, что «Барселона» дождется 1 июля - в этот день отступные в контракте Гризманна сократятся с 200 млн евро до 120 млн евро.
А Гризманн скорее выберет АПЛ чем Барселону.
А Гризманн скорее выберет АПЛ чем Барселону.
И в июле почти в два раза дешевле...
И в июле почти в два раза дешевле...
иди кур дои..
иди кур дои..
слишком много в последнее время неоправданно дорогих трансферов,а свои воспитанники как показал матч против Сельты - совсем сырые
как это ни прискорбно и при всем уважении к Вальверде,начать нужно со смены тренера
слишком много в последнее время неоправданно дорогих трансферов,а свои воспитанники как показал матч против Сельты - совсем сырые
как это ни прискорбно и при всем уважении к Вальверде,начать нужно со смены тренера
Смысл?? Если переходить куда то,только в более сильный клуб!!
Смысл?? Если переходить куда то,только в более сильный клуб!!