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«Челси» может оставить Игуаина в команде

сегодня, 12:01

Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин может остаться в «Челси» и на следующий сезон, об этом сообщают СМИ.

В данный момент форвард выступает за англичан на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Ювентусу». Недавно стало известно, что ФИФА запретил лондонцам регистрировать новичков, «Челси» не сможет приобретать новых игроков в течение двух трансферных окон. Однако этот запрет не распространяется на тех, кто в данный момент уже выступает за команду, включая Игуаина. 

Недавно главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что хочет, чтобы Игуаин остался в команде.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   11 / 1086
сегодня в 14:42
Конечно оставят ведь на них бан наложен и другого напа купить они не смогут. Придется довольствоватся тем что есть!
KaiserRM
KaiserRM
   829 / 1086
сегодня в 14:19
Челси привратился в мусоросборник,весь шлак у себя собирают.
Imrebellion
Imrebellion
   609 / 1086
сегодня в 13:59
У всех грозные форварды, которые держат в страхе своими рывками всю линию обороны соперника. А у нас Игуаин, который даже подаренный защитником мяч не может дотащить до ворот (как с Ливерпулем) ...
Медив
Медив
   107 / 1086
сегодня в 12:17
Что за лажа? Бан значит, бан. Никаких поблажек, иначе Челси опять начнет пытать бедных сомалийских детей английским гражданством и пятизначными месячными зарплатами в фунтах. Можно наказать еще строже и вообще запретить Игуаину приближаться к Стэмфорд Бридж
311
311
   28 / 1086
сегодня в 12:04
Свой шлак не могут спихнуть, зато чужой активно подбирают! Думал, дадут наконец шанс молодым, но эта история не про Челси.)
ДАША Д
ДАША Д
   118 / 1086
сегодня в 12:04
Если желающих не. найдется, то придется.
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