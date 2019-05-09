«Челси» может оставить Игуаина в команде

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Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин может остаться в «Челси» и на следующий сезон, об этом сообщают СМИ .

В данный момент форвард выступает за англичан на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Ювентусу». Недавно стало известно, что ФИФА запретил лондонцам регистрировать новичков, «Челси» не сможет приобретать новых игроков в течение двух трансферных окон. Однако этот запрет не распространяется на тех, кто в данный момент уже выступает за команду, включая Игуаина.

Недавно главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что хочет, чтобы Игуаин остался в команде.