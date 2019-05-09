Летом «Барселону» могут покинуть десять футболистов

сегодня, 15:38

Руководство «Барселоны» по окончании сезона планирует серьезно поработать на трансферном рынке.

Сообщается, что точно уйдут из команды Томас Вермален, а также арендованные Джейсон Мурильо и Кевин-Принс Боатенг.

Голкипер Яспер Силлессен хочет уйти из клуба. За него каталонцы намерены выручить 30 млн евро. Хавбека Филипе Коутиньо испанцы готовы продать за 100 млн евро, а форварда Малкома за 35 млн.

Возможно, что сменит клуб Самуэль Умтити (если в команду придет защитник «Аякса» Матийс де Лигт).

Также «Барселона» может расстаться с Иваном Ракитичем, Рафиньей и Денисом Суаресом.