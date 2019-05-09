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Летом «Барселону» могут покинуть десять футболистов

сегодня, 15:38

Руководство «Барселоны» по окончании сезона планирует серьезно поработать на трансферном рынке.

Сообщается, что точно уйдут из команды Томас Вермален, а также арендованные Джейсон Мурильо и Кевин-Принс Боатенг

Голкипер Яспер Силлессен хочет уйти из клуба. За него каталонцы намерены выручить 30 млн евро. Хавбека Филипе Коутиньо испанцы готовы продать за 100 млн евро, а форварда Малкома за 35 млн.

Возможно, что сменит клуб Самуэль Умтити (если в команду придет защитник «Аякса» Матийс де Лигт).

Также «Барселона» может расстаться с Иваном РакитичемРафиньей и Денисом Суаресом.

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Все комментарии
raulmadrid_007
raulmadrid_007
   119 / 1085
сегодня в 16:25
Ливерпуль развел Барсу как последних 8иков на Коута.
Ахахаха просто ору с этих клоунов)))
Ozabot
Ozabot
   484 / 1085
сегодня в 16:25
Игра с «Ливерпулем» показала, что игроки «Барсы» слишком много оглядываются на Месси. Вот прям даже когда сами могут бить, они зачем-то начинают искать его глазами и отдают пас, даже назад. Думаю, надо продать Месси и строить новую команду.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   200 / 1085
сегодня в 16:20
Сеньор Бартомеу изображает кипучую деятельность. Ему тараканьими бегами заправлять.
КЭТиК
КЭТиК
   188 / 1085
сегодня в 16:15
Уйти могут хоть все, кроме Месси.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   342 / 1085
сегодня в 16:13
Это правильное решение
dzvinka
dzvinka
   21 / 1085
сегодня в 16:12
великая мясся решила устроить громадную чистку, ведь все эти дармоеды реально подьедают потенциал для повышения его собственного оклада, в недалеком будущем. Ведь по осени надо переподписывать контракт, а еще ж батя полтину захочет, да и на будущие выборы в Аргентине надо запастись.
juvenale
juvenale
   7 / 1085
сегодня в 16:12
ну за коутиньо только кретин 100 млн даст
Grabovsky
Grabovsky
   423 / 1085
сегодня в 16:10
От месси избавится надо
Garrincha58
Garrincha58
   301 / 1085
сегодня в 16:01
уберите Месси и всё наладится пора ему искать себе другую команду
Zimmer
Zimmer
   737 / 1085
сегодня в 15:58
Одни уходят, другие приходят.
Romeo 777
Romeo 777
   161 / 1085
сегодня в 15:57
100 млн за Коутиньо...за эту сумму его они не толкнут.
bsww
bsww ответил Рауль и Зидан
   320 / 1085
сегодня в 15:55
Ты шейхов за идиотов держишь ? Они далеко и по дальше пошлют такое предложение . К этому ты ещё 200 Лямов накинь , тогда может они подумают
их ФФП накроет плохими результатами в ЛЧ. Не будут они тратиться на 200-300 млн этим летом, только если продадут за деньги Неймара или Мбаппе. А так обмен и ещё млн 100 останется
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил bsww
   318 / 1085
сегодня в 15:51
Ты шейхов за идиотов держишь ? Они далеко и по дальше пошлют такое предложение . К этому ты ещё 200 Лямов накинь , тогда может они подумают
bsww
bsww
   320 / 1085
сегодня в 15:45
Коутиньо + Малком + Силлессен = МБАППЕ. Неймару скучно не будет, сразу 2 друга пришли, и частично нашли замену Суаресу/Месси
FILL3286
FILL3286
   149 / 1085
сегодня в 15:43
гном будет с зубатым играть на пару???
в это стойло нормальный игрок не пойдет*!!!!
Шуnя771
Шуnя771
   58 / 1085
сегодня в 15:40
Бабки есть можно и разогнать)
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