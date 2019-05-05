Прядкин: «Знаю, что клубы из московского региона вели переговоры с шейхами»

Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил о том, что в российском футболе могут появиться новые клубные владельцы.

Есть разные бизнесмены и предприниматели. Чтобы клубы становились частными, футболом надо заболеть. Мне кажется, такие люди появляются. Но это больше небольшие бизнесмены. Сложно найти таких людей, как Гинер, Федун, Галицкий. Думаю, в ближайшие два-три года появятся новые владельцы. Знаю, что ряд клубов в московском регионе вёл переговоры с шейхами.