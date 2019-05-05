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Прядкин: «Знаю, что клубы из московского региона вели переговоры с шейхами»

сегодня, 03:35

Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил о том, что в российском футболе могут появиться новые клубные владельцы.

Есть разные бизнесмены и предприниматели. Чтобы клубы становились частными, футболом надо заболеть. Мне кажется, такие люди появляются. Но это больше небольшие бизнесмены. Сложно найти таких людей, как Гинер, Федун, Галицкий. Думаю, в ближайшие два-три года появятся новые владельцы. Знаю, что ряд клубов в московском регионе вёл переговоры с шейхами.

Также Прядкин прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   16 / 1014
сегодня в 11:47
Федун наверное решил продать по дешевке свой мазутно судейский проект. Гыгыгы
Шуnя771
Шуnя771
   27 / 1014
сегодня в 10:28
Всё идет к такой ситуации...(
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   337 / 1014
сегодня в 09:26
Шейхи *рать не сядут на одном гектаре с нашими клубами. Знает он !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   6 / 1014
сегодня в 09:19
Ну теперь то всем стал понятен смысл проведения "Фонбет-Катар-Федун" турнира.....)))))
И последующий кличь члена совета директоров - .."Мы стоим Миллиард"...)))
kastites
kastites
   55 / 1014
сегодня в 08:55
Шейхи забили на москалей
ЮЗИК
ЮЗИК
   322 / 1014
сегодня в 08:20
У нас свои шейхи есть, в нашем футболе это дело безперспективное
mikysss
mikysss ответил cska plus
   187 / 1014
сегодня в 08:04
Это спартак, федун решил толкнуть секту по частям.
сам хоть понял что написал? Если шейх покупает Спартак это означает по частям? У тебя кто был учителем по русскому языку?
cska plus
cska plus
   26 / 1014
сегодня в 08:01
    13 RUS
    13 RUS
       242 / 1014
    сегодня в 06:52
    фидуняшка все открывашку свою впаривает
    beefs
    beefs ответил mangoх12
       199 / 1014
    сегодня в 05:01
    Анжи наверно
    А что Анжи из московской области?
    mangoх12
    mangoх12
       31 / 1014
    сегодня в 04:54
    Анжи наверно
    mihaluch
    mihaluch
       60 / 1014
    сегодня в 04:40
    В ПСЖ шейхи разочаровались, сейчас переходят на "Спартак". Федун будет не должности - специалист по работе с судьями.
    Гавроша
    Гавроша
       15 / 1014
    сегодня в 04:27
    Что за бред?
    сергей яковлев
    сергей яковлев
       948 / 1014
    сегодня в 04:25
    Ну и болтун...........
    ДАША Д
    ДАША Д
       128 / 1014
    сегодня в 04:11
    Уж не Торпедо ли?
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