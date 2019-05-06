Суд обязал обанкротившийся «Тосно» выплатить более 60 млн рублей

сегодня, 09:29

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, рассматривающий дело о банкротстве обладателя Кубка России «Тосно», обязал клуб выплатить более 60 млн рублей задолженности в бюджет по иску Федеральной налоговой службы. Об этом говорится в резулятивной части определения суда.

Признать обоснованным и подлежащим включению во вторую очередь реестра требований кредиторов автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб „Тосно“» требование Федеральной налоговой службы в лице УФНС России по Ленинградской области в размере 41 111 396 руб. 96 коп. задолженности по НДФЛ и по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование.

Еще 7,9 млн рублей, около 6,5 млн рублей пеней и порядка 5,3 млн рублей штрафа суд поставил в третью очередь выплат кредиторам «Тосно». В резулятивной части определения по иску компании «Интерсервис» к «Тосно» суд обязал клуб выплатить компании долг в сумме 3,5 млн рублей и 340 тыс. рублей неустойки.