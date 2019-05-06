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Суд обязал обанкротившийся «Тосно» выплатить более 60 млн рублей

сегодня, 09:29

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, рассматривающий дело о банкротстве обладателя Кубка России «Тосно», обязал клуб выплатить более 60 млн рублей задолженности в бюджет по иску Федеральной налоговой службы. Об этом говорится в резулятивной части определения суда.

Признать обоснованным и подлежащим включению во вторую очередь реестра требований кредиторов автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб „Тосно“» требование Федеральной налоговой службы в лице УФНС России по Ленинградской области в размере 41 111 396 руб. 96 коп. задолженности по НДФЛ и по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование.

Еще 7,9 млн рублей, около 6,5 млн рублей пеней и порядка 5,3 млн рублей штрафа суд поставил в третью очередь выплат кредиторам «Тосно». В резулятивной части определения по иску компании «Интерсервис» к «Тосно» суд обязал клуб выплатить компании долг в сумме 3,5 млн рублей и 340 тыс. рублей неустойки.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   27 / 1005
сегодня в 14:25
Даже банкротство не спасает от долгов.
Только хоронится в лен. области и не показываться.
А там глядишь и амнистия ,как гаражникам и садоводам.
Kresi frok
Kresi frok
   110 / 1005
сегодня в 13:44
Имеют во все щели.
Egorium
Egorium
   234 / 1005
сегодня в 12:56
Пусть свиньи платят, как проигравшие.
Морозовский
Морозовский
   4 / 1005
сегодня в 12:30
Стыдно за "Зенит"!
kotmyshka
kotmyshka
   121 / 1005
сегодня в 11:59
звериный оскал капитализма...
Аксинья
Аксинья
   101 / 1005
сегодня в 11:42
В первую очередь надо вернуть долг Зениту в размере 4 млн. деревянных с копейками, а то питерскому клубу в ЛЕ выступать и будут финансовые расходы...
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   104 / 1005
сегодня в 10:42
и мне Тосно должно денег. 544 рубля. На электричку занимали.
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   201 / 1005
сегодня в 10:36
где деньги за трансфер Заболотного?
или бомжи опять бесплатно забрали?
Байкал-38.
Байкал-38.
   57 / 1005
сегодня в 10:18
Следующий на очереди Анжи!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   10 / 1005
сегодня в 10:07
Уж и обанкротиться спокойно не дадут...
112910315
112910315
   47 / 1005
сегодня в 10:02
Где банкротам взять 60 млн рублей, чтобы выплатить по решению суда)
ДАША Д
ДАША Д
   170 / 1005
сегодня в 10:00
Затратное мероприятие получилось - футбольный клуб.
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