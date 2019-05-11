Эррера: «Спасибо за эти пять потрясающих лет!»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера прокомментировал свое решение покинуть английский клуб.
В моем сердце всегда будет присутствовать красный цвет.
Я почувствовал себя особенным, когда услышал, как трибуны скандировали мое имя. Я почувствовал гордость, когда фанаты решили, что я часть этой невероятной истории.
Я запомню каждый из почти 200 матчей, которые я сыграл в этой футболке, потому что играть за величайший клуб Англии было настоящей честью. Спасибо за эти пять потрясающих лет!
Надеюсь, что перейдёт в НОРМАЛЬНЫЙ клуб, а не в ПСЖ.
Надеюсь, что перейдёт в НОРМАЛЬНЫЙ клуб, а не в ПСЖ.
Разве он не был игроком старта в последних сезонах?
Разве он не был игроком старта в последних сезонах?