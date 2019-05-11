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Эррера: «Спасибо за эти пять потрясающих лет!»

сегодня, 12:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера прокомментировал свое решение покинуть английский клуб.

В моем сердце всегда будет присутствовать красный цвет. 

Я почувствовал себя особенным, когда услышал, как трибуны скандировали мое имя. Я почувствовал гордость, когда фанаты решили, что я часть этой невероятной истории. 

Я запомню каждый из почти 200 матчей, которые я сыграл в этой футболке, потому что играть за величайший клуб Англии было настоящей честью. Спасибо за эти пять потрясающих лет!

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Все комментарии
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   153 / 1086
сегодня в 13:23
Талантливый футболист, хорошо играл в Бильбао!
Надеюсь, что перейдёт в НОРМАЛЬНЫЙ клуб, а не в ПСЖ.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил nba05
   9 / 1086
сегодня в 12:52
А почему его вообще отпустили? Разве он не был игроком старта в последних сезонах?
Не всегда. И, возможно, человеку надоело в дождливой Англии))
Balanenok
Balanenok
   117 / 1086
сегодня в 12:49
Человек уходит достойно, не как от свиней.
nba05
nba05
   114 / 1086
сегодня в 12:44
А почему его вообще отпустили?
Разве он не был игроком старта в последних сезонах?
cska plus
cska plus
   32 / 1086
сегодня в 12:37
Достойный уход.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 1086
сегодня в 12:34
Для МЮ они были не особо потрясающими)
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