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Бенитес: «Удивительно, что „Фулхэм“ находится на дне таблицы»

сегодня, 11:27
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедЗавтра в 17:00 Не начался

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес прокомментировал предстоящий матч 38-го тура АПЛ против «Фулхэма».

Большинство команд АПЛ потратили 100 и более млн фунтов в этом сезоне. Иногда вы не тратите деньги на покупку игроков, но большая часть денег уходит на зарплаты. 

«Фулхэм» - команда, которая потратила деньги, и это удивительно, что они находятся на дне таблицы, учитывая их качество команды. 

У них хорошие игроки, но мне жаль, что команда, у которой есть ресурсы для прогресса, вылетает в Чемпионшип

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severnyj84
severnyj84
   661 / 1086
сегодня в 12:50
Руководство никчемное.
ДАША Д
ДАША Д
   154 / 1086
сегодня в 11:48
Тратить деньги умеют, играть - нет.
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