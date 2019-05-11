Бенитес: «Удивительно, что „Фулхэм“ находится на дне таблицы»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес прокомментировал предстоящий матч 38-го тура АПЛ против «Фулхэма».

Большинство команд АПЛ потратили 100 и более млн фунтов в этом сезоне. Иногда вы не тратите деньги на покупку игроков, но большая часть денег уходит на зарплаты.

«Фулхэм» - команда, которая потратила деньги, и это удивительно, что они находятся на дне таблицы, учитывая их качество команды.

У них хорошие игроки, но мне жаль, что команда, у которой есть ресурсы для прогресса, вылетает в Чемпионшип.