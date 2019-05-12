«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон»

В рамках заключительного тура АПЛ «Ливерпуль» дома обыграл «Вулверхэмптон».
В итоговой турнирной таблице «красные» расположились на 2 месте (97 очков), а «волки» заняли 7 позицию (57 пунктов).
Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд
«Ливерпуль» - «Вулверхэмптон» 2:0 (1:0)
Голы: Мане 17, Мане 82
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон (Гомес 84), Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Окслейд-Чемберлен 88), Салах, Ориги (Милнер 64), Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Беннетт, Коади, Боли, Дохерти (Траоре 81), Дендонкер, Рубен Невеш, Моутинью (Гиббс-Уайт 84), Кастро (Винагре 84), Хименес, Жота (Винагре 84)
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.
Предупреждения: Беннетт 49, Жота 50
Судья: Аткинсон Мартин.
В другом матче этого тура «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон».
А говорили в АПЛ кто занимает первое место после нового года тот становиться чемпионом у Ливерпуля 7 очков отрыва было
А говорили в АПЛ кто занимает первое место после нового года тот становиться чемпионом у Ливерпуля 7 очков отрыва было
В финале нет ни единого чемпиона, а лишь лузеры 21-го века. Аха-ха)
Один мусор букмекеры в финалы вытаскивают. Финалисты противоречат самому естеству и названию турнира. Аха-ха)
В финале нет ни единого чемпиона, а лишь лузеры 21-го века. Аха-ха)
Один мусор букмекеры в финалы вытаскивают. Финалисты противоречат самому естеству и названию турнира. Аха-ха)
Хотя сезон вышел великим, но юбилей не миновали.
Хотя сезон вышел великим, но юбилей не миновали.
Сегодня пролились первые слёзы. Последние будут после финала ЛЧ. Аха-ха)
Моральный душок сквозеров упал. Почет возьмёт их тёпленькими))
Сегодня пролились первые слёзы. Последние будут после финала ЛЧ. Аха-ха)
Моральный душок сквозеров упал. Почет возьмёт их тёпленькими))
А сколько спеси было в середине чемпионата)))
А сколько спеси было в середине чемпионата)))