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«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон»

12 мая 2019, 18:52
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

В рамках заключительного тура АПЛ «Ливерпуль» дома обыграл «Вулверхэмптон».

В итоговой турнирной таблице «красные» расположились на 2 месте (97 очков), а «волки» заняли 7 позицию (57 пунктов).

Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд

«Ливерпуль» - «Вулверхэмптон» 2:0 (1:0)
Голы: Мане 17, Мане 82

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон (Гомес 84), Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Окслейд-Чемберлен 88), Салах, Ориги (Милнер 64), Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Беннетт, Коади, Боли, Дохерти (Траоре 81), Дендонкер, Рубен Невеш, Моутинью (Гиббс-Уайт 84), Кастро (Винагре 84), Хименес, Жота (Винагре 84)
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.

Предупреждения: Беннетт 49, Жота 50

Судья: Аткинсон Мартин.

В другом матче этого тура «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон».

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Все комментарии
Пупсятко
Пупсятко
   104 / 840
13 мая в 00:55
Ливерпуль с победой, жаль, что не чемпионской.
амурец
амурец
   115 / 840
13 мая в 00:10
жаль конечно что Ливер не взял АПЛ, но все же есть шанс выиграть самый престижный турнир
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил lobsterdam
   380 / 840
12 мая в 23:19
лфк тоже не так давно был и на 6 месте и в ЛЕ играл, вот только МЮ ЛЕ выигрывал, а лфк не хватило мастерства, чтобы одолеть Севилью в финале! И пролетел, как всегда! Ну вот, сами же понимаете, т.н. скаузеры, что 6-е, что 2-е - разница невелика! Медалей нет и там, и там! Да и вообще, мне с челядью собачиться недосуг!
Одно но, 2-ая команда играет в ЛЧ, а 6-ая в ЛЕ, и попробуйте выиграть ЛЕ, когда в соперниках у вас будет кто-то посерьезней чем Ростов и неокрепший в то время Аякс. Отскочили от ПСЖ и решили что вы вернулись бедные манки, а насчет челеди это типа отмазка как с Де Лигом, ну да, что еще мог придумать Манк.
Beka_byaka
Beka_byaka ответил fanliverpoolfan
   118 / 840
12 мая в 23:12
Вот именно. Легче. Нет ничего сложнее чем выиграть АПЛ)
lobsterdam
lobsterdam ответил Kirill Erokhin
   786 / 840
12 мая в 22:43
А какие медали за 6 место дают? Наслаждайтесь с Анивеем Лигой Европы, а сравнивать ваши прошлогодние -19 и -1 Ливерпуля как-то не корректно, в прошлом году МС был уже чемпионом в апреле.
лфк тоже не так давно был и на 6 месте и в ЛЕ играл, вот только МЮ ЛЕ выигрывал, а лфк не хватило мастерства, чтобы одолеть Севилью в финале! И пролетел, как всегда! Ну вот, сами же понимаете, т.н. скаузеры, что 6-е, что 2-е - разница невелика! Медалей нет и там, и там! Да и вообще, мне с челядью собачиться недосуг!
usk
usk
12 мая в 21:45
Теперь я видел всё!
А говорили в АПЛ кто занимает первое место после нового года тот становиться чемпионом у Ливерпуля 7 очков отрыва было
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   765 / 840
12 мая в 21:26
сами виноваты когда 7 очковый отрыв про.бали.. Но , с учетом состава, самоотдачи на поле выступили ДОСТОЙНО! МОЛОДЦЫ!
Ruslan3132
Ruslan3132
   55 / 840
12 мая в 21:12
Ливер сделал что мог...Удачи в ЛЧ
dino-hsv
dino-hsv ответил Мароканский передвижной дельфинарий
   399 / 840
12 мая в 21:03
да меня не надо поздравлять, я в апл ни за кого конкретного не болею. просто наслаждаюсь такой борьбой, который нигде в этом сезоне больше не было :)
Муслим90
Муслим90
12 мая в 21:02
Сами виноваты, такой отрыв не уберегли. Обидно не выиграть чемпионат с 97 очками. Такого захватывающего сезона за последние 15 лет не припомню
kasyak7
kasyak7
   148 / 840
12 мая в 20:55
Жаль МС опередить не удалось
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 840
12 мая в 20:30
Жаль опередил мешок. С победой Ливерпуль.
Sergey Z
Sergey Z
   146 / 840
12 мая в 20:18
Ливерпуль с победой!
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   238 / 840
12 мая в 20:15
18-й,кратный чемпион Англии,а гоббы все еше кричат о чемпионстве ахахахаха.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Великий Государь
   238 / 840
12 мая в 20:03
    Krypton777
    Krypton777
    12 мая в 20:00
    29 лет.
    Великий Государь
    Великий Государь ответил fanliverpoolfan
    12 мая в 19:52
    Эх был у вас шанс выйти в финал,сами виноваты надо было обыгрывать Аякс на классе,вроде и Уефа на встречу вам пошла.нагрели шарики.
    В отличие от вас мы эти шансы имеем постоянно. Аха-ха)
    Великий Государь
    Великий Государь ответил Kirill Erokhin
    12 мая в 19:51
    Юве вообще стыдно должно быть, вы проиграли даже не чемпиону слабой Эредивизи, а остальное обычные отговорки фаната, чью команду выбили из турнира.
    Нам не стыдно. У нас в составе нет Эвребе, Кашшаи, Оливеров, Скомин, Айтекинов и Чакыров. Аха-ха)
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил Великий Государь
       380 / 840
    12 мая в 19:50
    Какая лига ЧЕМПИОНОВ? В финале нет ни единого чемпиона, а лишь лузеры 21-го века. Аха-ха) Один мусор букмекеры в финалы вытаскивают. Финалисты противоречат самому естеству и названию турнира. Аха-ха)
    Юве вообще стыдно должно быть, вы проиграли даже не чемпиону слабой Эредивизи, а остальное обычные отговорки фаната, чью команду выбили из турнира.
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan ответил Великий Государь
       238 / 840
    12 мая в 19:50
    Эх был у вас шанс выйти в финал,сами виноваты надо было обыгрывать Аякс на классе,вроде и Уефа на встречу вам пошла.нагрели шарики.
    fekir-1111
    fekir-1111
       601 / 840
    12 мая в 19:48
    Сами чемпионат отдали на 7очков опережали дауны красные.
    Великий Государь
    Великий Государь ответил fanliverpoolfan
    12 мая в 19:42
    Ну и бог сним с апл,легче лигу чемпионов выйграть
    Какая лига ЧЕМПИОНОВ?
    В финале нет ни единого чемпиона, а лишь лузеры 21-го века. Аха-ха)
    Один мусор букмекеры в финалы вытаскивают. Финалисты противоречат самому естеству и названию турнира. Аха-ха)
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
       238 / 840
    12 мая в 19:40
    Ну и бог сним с апл,легче лигу чемпионов выйграть
    El Dassory
    El Dassory ответил Великий Государь
    12 мая в 19:38
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin ответил Великий Государь
         380 / 840
      12 мая в 19:38
      А если они там будут в *опу долбится и колбасные за ними повторять будут?)
      То есть ответит по теме нечего, понятно.
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
         546 / 840
      12 мая в 19:37
      anyway, после введения VAR с большой вероятностью мы больше не увидим спарринг партнёра Кардиффа в высшем дивизионе Англии)
      RMUKMU
      RMUKMU
         171 / 840
      12 мая в 19:37
      Справедливо. Одно единственное поражение в сезоне - от конкурента, 7 ничьих с топ-10, 4 ничьи с топ-6 и 100% очков с боттом-10. В этом сезоне этого недостаточно для титула.
      Хотя сезон вышел великим, но юбилей не миновали.
      Великий Государь
      Великий Государь ответил Steven Gerrard 008
      12 мая в 19:36
      Это Юве обанкротился в неподходящий для команд момент и проиграли Аяксу 1:2. Если бы успели занести, был бы счёт 3:0 ( Роналду 25 с пенальти, Роналду 61 с пенальти, Роналду 69 с пенальти )
      Мы то ещё успеем занести, а вот сквозеров уже вынесут вперёд ногами.
      Сегодня пролились первые слёзы. Последние будут после финала ЛЧ. Аха-ха)

      Моральный душок сквозеров упал. Почет возьмёт их тёпленькими))
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008 ответил Великий Государь
         546 / 840
      12 мая в 19:33
      Это Юве обанкротился в неподходящий для команд момент и проиграли Аяксу 1:2. Если бы успели занести, был бы счёт 3:0 ( Роналду 25 с пенальти, Роналду 61 с пенальти, Роналду 69 с пенальти )
      Великий Государь
      Великий Государь ответил El Dassory
      12 мая в 19:32
      Этот сезон определённо можно занести в актив, как бы он не завершился, любой другой сезон с таким количеством очков стали бы чемпионами.
      Аха-ха), пролетели как и чайки)
      А сколько спеси было в середине чемпионата)))
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