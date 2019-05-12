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«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

12 мая 2019, 18:51
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион1 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В рамках заключительного тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Брайтон».

В итоговой турнирной таблице «горожане» расположились на 1 месте (98 очков), а «Брайтон» занял 17 позицию (36 пунктов).

Фалмер, стадион Фалмер

«Брайтон энд Хоув Альбион» - «Манчестер Сити» 1:4 (1:2)
Голы: Мюррэй 27 - Кун Агуэро 28, Ляпорт 38, Марез 63, Гюндоган 72

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Бруно (Монтойя 83), Даффи, Данк, Бернардо, Нокар, Гросс, Каял, Биссума, Джаханбахш (Локадия 67), Мюррэй (Андоне 68)
Главный тренер: Хьютон Крис.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Данило 88), Компани (Отаменди 86), Ляпорт, Зинченко, Бернарду Силва, Гюндоган, Сильва (Де Брюйне 78), Марез, Стерлинг, Кун Агуэро
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Судья: Оливер Майкл.

В другом матче этого тура «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон».

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Все комментарии
hoper
hoper ответил San Skra
14 мая в 21:18
Смешно читать "мы", "вы". Да какое вы отношение к этим клубам имеете? Что вы сделали для их чемпионства и их побед? Поставили аватарку и обо76и другого человека - ну, что это зачет!
Смешно читать не читай.Не тебе писано.А про то ,что каждый сделал для клуба -то у меня сразу вопрос .У тебя со здоровьем всё нормально?Ты действительно считаешь что каждый болельщик что-то должен сделать для клуба?Я болею за МЮ и этого достаточно чтобы писать мы или вы
kust07
kust07
   361 / 840
13 мая в 10:44
молодцы
Beka_byaka
Beka_byaka ответил League1
   118 / 840
13 мая в 09:34
Игру смотрел. Полностью согласен что она была равной, и что барсе невериятно повезло, Месси зарешал, а вот ливеру вообще не везло, и оборона просто стояла. Застыла. Еслиб не эти промахи в концовке, то счёт былбы исторически унижением для ливера.
Какие стоны были у СМИ, как они только не возвели тогда Месси, остановили кадр с болельщиками при исполнении штравного выражение лица изучили каждого на трибуне, своиже болелы ливера стебались над Ван Дейком....

Но это не говорило о том что барса порвала в одну калитку. И адекватные болелы понимали, что сильно повезло и нету той игры у них. И выход в финал против набравших ход англичан или даже дерзкого Аякса могло закончится ещё больше невезением чем ответа с ливером. Это было бы ещё больше ударом чем вылет в полуфинале.

Надо освещать состав, нужны новые силы и мотивация, тренер, харизматичный, который придаст игрокам именно бойцовского духа, и исключит нытье на поле...
League1
League1 ответил Beka_byaka
   111 / 840
13 мая в 07:28
Закопал барсу?? Закопал это когда обе игры выиграл. А забить ровно столько сколько позволило бы выйти на след раунд, это отскок. Это удача. Если ты не согласен с этим, тогда скажи мне что было на Ноу Камп? Кто кого закопал? Радуешься тому что самый сильный сезон, ливер позволил пройти самую слабую барсу??? И проиграть 0-3 первую игру??
Ты первую игру смотрел?
Результат был совсем не по игре. Это не победа барсы была, а какой-то суперотскок. Проигрывая во всём барса, благодаря невероятному везению, выиграла с крупным счётом. Именно так и выглядел первый матч.
San Skra
San Skra
13 мая в 00:59
И кстати, где эти аналитики, которые в январе писали, что Сити уже чемпион?! Все решилось в последнем туре. Грош цена таким статейкам.
Agamaga
Agamaga ответил fanliverpoolfan
   204 / 840
12 мая в 23:28
Барса тоже громила красных, второй матч это не сила красных, а полный провал Барсы. В прошлом году такое было в Риме. Курятина в последнем матче еле выползла из группы сыграв вничью на Камп Ноу. Остальное фарт.
Аха-ха ха пишут, это когда подгорает? Лучший в первую очередь должен выиграть чемпионат. А то как сливки сидят под каталонцами из года в год трындят о величии))
cannongun
cannongun ответил Romeo 777
   294 / 840
12 мая в 23:19
Время покажет. Я не любитель что-то говорить, предсказывать, или что ещё хуже бить себя в грудь что-то утверждать, чего в помине никто не может знать
офкос челсам не охота чтоб шпоры брали ЛЧ. я в восьмом и 12-ом тоже болел против ваших
cannongun
cannongun
   294 / 840
12 мая в 23:11
зато обе части Мончастера в празднике,вухаха
Великий Государь
Великий Государь ответил barcamilan
12 мая в 22:35
жаль ливер
бурсу тоже жалко)
barcamilan
barcamilan
   325 / 840
12 мая в 22:28
жаль ливер
MESSIDGIN
MESSIDGIN ответил Великий Государь
12 мая в 22:27
Вторые места это то, что объединяет Месси и Ливерпуль. Гном бы отлично там гармонировал)
Над здоровьем не шутят. Мопса береги..Там Пеп вместо Месси гормонирует. И Кун которому Ливер Агуэрит.


Аха-ха)
Великий Государь
Великий Государь ответил MESSIDGIN
12 мая в 22:23
Ливерпуль все равно молодец, хоть и без трофея..Поздравляю со вторым местом! Аха-ха)
Вторые места это то, что объединяет Месси и Ливерпуль. Гном бы отлично там гармонировал)
Beka_byaka
Beka_byaka ответил MESSIDGIN
   118 / 840
12 мая в 22:22
)) это я так, чтоб немного успокоить пуквнов тех о ком ты говоришь...
MESSIDGIN
MESSIDGIN ответил Beka_byaka
12 мая в 22:20
Этот год запомнится битвой между КЛОППом и ПЕПом. Заканчивается эра Месси и Роналду. Начинается эра топ тренеров.
С Месси что то ты перегнул..Пуканы Нгушат еще лет 5 будут полыхать!
Beka_byaka
Beka_byaka ответил Jlexa MapmblHoB
   118 / 840
12 мая в 22:17
Мдэээ. В след раз буду яснее выражаться. Беру тебя на заметку, если не доходит, то объясни какойже всё-таки состав у Сити, и почему они должны по твоему ежегодно брать и ЛЧ, и кубки, и Премьер-Лигу? Ты пойми, выставляют цены на играков в зависимости от возможностей покупателя...
starche
starche
   305 / 840
12 мая в 22:15
Гвардиолу с очередным чемпионством! Блестящий тренер!
Jlexa MapmblHoB
Jlexa MapmblHoB ответил Beka_byaka
   520 / 840
12 мая в 22:09
Это ты о том что мс 2 год подряд чемпионом стал)) спасибо, тут жалеть себя ни вчем.
Мдэээ, ты сам то понял, че накарябал)) по ходу поражение от красных ещё долго будет сниться в кошмарах барсукам
Beka_byaka
Beka_byaka ответил League1
   118 / 840
12 мая в 22:09
Закопал барсу?? Закопал это когда обе игры выиграл. А забить ровно столько сколько позволило бы выйти на след раунд, это отскок. Это удача. Если ты не согласен с этим, тогда скажи мне что было на Ноу Камп? Кто кого закопал? Радуешься тому что самый сильный сезон, ливер позволил пройти самую слабую барсу??? И проиграть 0-3 первую игру??
Jlexa MapmblHoB
Jlexa MapmblHoB ответил Tott_Hot
   520 / 840
12 мая в 22:07
Я тебе скажу одну вещь. В матче с Боруссией нас считали аутсайдерами. В матче с Мансити нас считали аутсайдерами. В матче с Аяксом нас считали аутсайдерами. В матче с Ливерпулем нас считают аутсайдерами. Совпадение? Не думаю
Все правильно, вы и есть аутсайдеры, вот только с Ливерпулем это не прокатит))
Beka_byaka
Beka_byaka
   118 / 840
12 мая в 22:02
Этот год запомнится битвой между КЛОППом и ПЕПом. Заканчивается эра Месси и Роналду. Начинается эра топ тренеров.
Знатог
Знатог
   180 / 840
12 мая в 21:59
Думаю, Англия и в хоккее выйдет в финал.
MESSIDGIN
MESSIDGIN
12 мая в 21:47
Ливерпуль все равно молодец, хоть и без трофея..Поздравляю со вторым местом!

Аха-ха)
Надир Магомедов 1
Надир Магомедов 1 ответил League1
12 мая в 21:40
А Ливерпуль мало вложил при клоппе ? Кейта , фабинье , Мане , Салах , Ван дейк, Алисон , вейналдум , это все трансферы за 40 лямов , далеко от Сити они тоже не ушли
allemz
allemz ответил No problem
   61 / 840
12 мая в 21:35
Гриша поздравления)!.
Мерси)
Aleks Captain
Aleks Captain
   584 / 840
12 мая в 21:34
Что будет с "колбаской" если Триумф сделает Ттх!
Великий Государь
Великий Государь ответил ЛИВЕРПУЛЬ И СПАРТАК
12 мая в 21:26
Аха-ха)
No problem
No problem
   182 / 840
12 мая в 21:25
Гриша поздравления)!.
realdogge the gunner
realdogge the gunner
   613 / 840
12 мая в 21:24
Абсолютно да!
Ливерпульль в свою очередь ещё и финал ЛЧ проиграет.
Мартынка Ливерпульская
Мартынка Ливерпульская ответил Требл Клоппа
12 мая в 21:23
Вы мой кумир.
    Требл Клоппа
    Требл Клоппа
    12 мая в 21:17
    Дружно ждём титула мы тридцать лет
    В надеждах скончались и папа и дед
    Из джаханнамы шлют Стиви привет
    И сам я устал в ожидании побед
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