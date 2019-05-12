«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

В рамках заключительного тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Брайтон».
В итоговой турнирной таблице «горожане» расположились на 1 месте (98 очков), а «Брайтон» занял 17 позицию (36 пунктов).
Фалмер, стадион Фалмер
«Брайтон энд Хоув Альбион» - «Манчестер Сити» 1:4 (1:2)
Голы: Мюррэй 27 - Кун Агуэро 28, Ляпорт 38, Марез 63, Гюндоган 72
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Бруно (Монтойя 83), Даффи, Данк, Бернардо, Нокар, Гросс, Каял, Биссума, Джаханбахш (Локадия 67), Мюррэй (Андоне 68)
Главный тренер: Хьютон Крис.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Данило 88), Компани (Отаменди 86), Ляпорт, Зинченко, Бернарду Силва, Гюндоган, Сильва (Де Брюйне 78), Марез, Стерлинг, Кун Агуэро
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
Судья: Оливер Майкл.
В другом матче этого тура «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон».
Какие стоны были у СМИ, как они только не возвели тогда Месси, остановили кадр с болельщиками при исполнении штравного выражение лица изучили каждого на трибуне, своиже болелы ливера стебались над Ван Дейком....
Но это не говорило о том что барса порвала в одну калитку. И адекватные болелы понимали, что сильно повезло и нету той игры у них. И выход в финал против набравших ход англичан или даже дерзкого Аякса могло закончится ещё больше невезением чем ответа с ливером. Это было бы ещё больше ударом чем вылет в полуфинале.
Надо освещать состав, нужны новые силы и мотивация, тренер, харизматичный, который придаст игрокам именно бойцовского духа, и исключит нытье на поле...
Какие стоны были у СМИ, как они только не возвели тогда Месси, остановили кадр с болельщиками при исполнении штравного выражение лица изучили каждого на трибуне, своиже болелы ливера стебались над Ван Дейком....
Но это не говорило о том что барса порвала в одну калитку. И адекватные болелы понимали, что сильно повезло и нету той игры у них. И выход в финал против набравших ход англичан или даже дерзкого Аякса могло закончится ещё больше невезением чем ответа с ливером. Это было бы ещё больше ударом чем вылет в полуфинале.
Надо освещать состав, нужны новые силы и мотивация, тренер, харизматичный, который придаст игрокам именно бойцовского духа, и исключит нытье на поле...
Результат был совсем не по игре. Это не победа барсы была, а какой-то суперотскок. Проигрывая во всём барса, благодаря невероятному везению, выиграла с крупным счётом. Именно так и выглядел первый матч.
Результат был совсем не по игре. Это не победа барсы была, а какой-то суперотскок. Проигрывая во всём барса, благодаря невероятному везению, выиграла с крупным счётом. Именно так и выглядел первый матч.
Аха-ха ха пишут, это когда подгорает? Лучший в первую очередь должен выиграть чемпионат. А то как сливки сидят под каталонцами из года в год трындят о величии))
Аха-ха ха пишут, это когда подгорает? Лучший в первую очередь должен выиграть чемпионат. А то как сливки сидят под каталонцами из года в год трындят о величии))
Аха-ха)
Аха-ха)
Аха-ха)
Аха-ха)
Ливерпульль в свою очередь ещё и финал ЛЧ проиграет.
Ливерпульль в свою очередь ещё и финал ЛЧ проиграет.
В надеждах скончались и папа и дед
Из джаханнамы шлют Стиви привет
И сам я устал в ожидании побед
В надеждах скончались и папа и дед
Из джаханнамы шлют Стиви привет
И сам я устал в ожидании побед