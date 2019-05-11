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«Монако» уступил «Ниму»

вчера, 22:51
НимЛоготип футбольный клуб Ним1 : 0Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Монако» проиграл «Ниму» в матче 36-го тура чемпионата Франции.

«Ним» (52 очка) располагается на восьмом месте, «Монако» (33 очка) находится рядом с зоной переходных матчей.

Ним, стадион Стад де Костье

«Ним» - «Монако» 1:0 (1:0)
Гол: Рипар 9

«Ним»: Бернардони, Алакуш (Пакьес 82), Бриансон, Мигель, Мауасса, Саванье, Тиуб (Алиуи 90+2), Ферри, Бобишон (Вальс 87), Буанга, Рипар
Главный тренер: Блакар Бернар.

«Монако»: Бенальо, Сидибе, Глик, Налдо (Винисиус 46), Балло-Туре, Жемерсон, Желсон Мартинш (Шадли 89), Адриен Силва, Головин, Рони Лопеш (Силла 83), Фалькао
Главный тренер: Жардим Леонарду.

Предупреждения: Адриен Силва 16, Головин 41, Буанга 45, Балло-Туре 64, Жемерсон 90+3

Ранее ПСЖ одержал победу над «Анже».

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Все комментарии
Eirek
Eirek ответил Danrog
   617 / 1048
сегодня в 00:10
Что за чушь ты написал?
Пытается "блеснуть умом", что Монако это отдельное княжество.
Гавроша
Гавроша
   43 / 1048
сегодня в 00:04
Могут и вылететь.
LOpp
LOpp
   19 / 1048
вчера в 23:52
По накупали игрочишек за 30 миллионов и теперь в пердив вылетят.
Гавриленко
Гавриленко ответил Leha-ha50
   18 / 1048
вчера в 23:23
Вечно у конебомжей кто-то виноват. Фалькао, наверное, в подъезды мочится
Гавриленко
Гавриленко ответил Kresi frok
   18 / 1048
вчера в 23:22
Галавин на французском майдане скакал, пока все бились, позор ему!
kotmyshka
kotmyshka
   137 / 1048
вчера в 23:21
трудные времена для Монако
Footbolista
Footbolista ответил Шишанутый
   6 / 1048
вчера в 23:18
Амьен с монако побьется за выживание в следующем туре)...
Leha-ha50
Leha-ha50
   21 / 1048
вчера в 23:17
Нет в Монако пока команды!!! Просто набор хороших игроков. Беззубая игра в атаке , фанатичные навесы на Фалькао результата не дают. Даже выделить некого.
А в защите полный бардак!!! Если бы не Глик, то давно бы вылетели!!!
Шишанутый
Шишанутый ответил dimagas1
   10 / 1048
вчера в 23:14
Кан с Лионом будет играть в последнем туре.так что не вылетит Монако.
Там еще два тура играть осталось вообще то. Да и Лион что он какой не проходимый чтоли? Жить захочеш и Псж обыграеш))
Sergey Z
Sergey Z
   157 / 1048
вчера в 23:13
Ним с победой!
Шишанутый
Шишанутый
   10 / 1048
вчера в 23:12
Отлично! Кан их настиг. Хорошо было бы выкинуть Монако в переходные матчи. С победой Ним!
Danrog
Danrog ответил Гавриленко
   89 / 1048
вчера в 23:08
Франция для французов. Монако долой из Лиги 1. Монако не французский клуб.
Что за чушь ты написал?
Kresi frok
Kresi frok
   231 / 1048
вчера в 23:08
Дак там же галавин весь матч скакал, вот и итоговый результат.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   370 / 1048
вчера в 23:08
не везет им
Гавриленко
Гавриленко
   18 / 1048
вчера в 23:07
Франция для французов. Монако долой из Лиги 1.
Монако не французский клуб.
Гавриленко
Гавриленко
   18 / 1048
вчера в 23:06
А в это время Кан победил Реймс в крутой зарубе. Молодцы Кан.
dimagas1
dimagas1
   132 / 1048
вчера в 23:02
Кан с Лионом будет играть в последнем туре.так что не вылетит Монако.
Footbolista
Footbolista
   6 / 1048
вчера в 23:01
Санька топчик...топит монако в пердив...
Gallardo27
Gallardo27
   973 / 1048
вчера в 23:00
А конкуренты за вылет выйграли
Leha-ha50
Leha-ha50
   21 / 1048
вчера в 22:57
Чем Жардим с командой на тренировках занимается??? Каждый раз одно и то же!!! Вертятся возле штрафной и не знают , что с мячом делать. Ни одной осмысленной комбинации , одни навесы.
Проиграли по делу!!!
abrek123
abrek123
   344 / 1048
вчера в 22:56
Головин бегает под 17 номером и Монако идет на 17 месте ха-ха-ха совпадение не думаю)))
starche
starche
   392 / 1048
вчера в 22:55
Вляпался Головин знатно. Круто поднимает свой уровень!))
EAGuar As
EAGuar As
   48 / 1048
вчера в 22:54
Не удивительно.
Swinsi
Swinsi
   596 / 1048
вчера в 22:53
Монако с головеном стало как Анжи.
дурман
дурман
   191 / 1048
вчера в 22:52
Неужели Монако вылетит
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