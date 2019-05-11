«Монако» уступил «Ниму»

«Монако» проиграл «Ниму» в матче 36-го тура чемпионата Франции.
«Ним» (52 очка) располагается на восьмом месте, «Монако» (33 очка) находится рядом с зоной переходных матчей.
Ним, стадион Стад де Костье
«Ним» - «Монако» 1:0 (1:0)
Гол: Рипар 9
«Ним»: Бернардони, Алакуш (Пакьес 82), Бриансон, Мигель, Мауасса, Саванье, Тиуб (Алиуи 90+2), Ферри, Бобишон (Вальс 87), Буанга, Рипар
Главный тренер: Блакар Бернар.
«Монако»: Бенальо, Сидибе, Глик, Налдо (Винисиус 46), Балло-Туре, Жемерсон, Желсон Мартинш (Шадли 89), Адриен Силва, Головин, Рони Лопеш (Силла 83), Фалькао
Главный тренер: Жардим Леонарду.
Предупреждения: Адриен Силва 16, Головин 41, Буанга 45, Балло-Туре 64, Жемерсон 90+3
Ранее ПСЖ одержал победу над «Анже».
А в защите полный бардак!!! Если бы не Глик, то давно бы вылетели!!!
А в защите полный бардак!!! Если бы не Глик, то давно бы вылетели!!!
Монако не французский клуб.
Монако не французский клуб.
Проиграли по делу!!!
Проиграли по делу!!!