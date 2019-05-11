«Милан» одержал минимальную победу над «Фиорентиной»

«Милан» обыграл «Фиорентину» в матче 36-го тура чемпионата Италии.
«Милан» (62 очка) располагается на пятом месте, «Фиорентина» (40 очков) - 13-я.
Флоренция, стадион Артемио Франки
«Фиорентина» - «Милан» 0:1 (0:1)
Гол: Чалханоглу 36
«Фиорентина»: Ляфон, Лорини (Жерсон 68), Миленкович, Уго, Бираги, Бенасси, Фернандеш (Влахович 74), Дабо (Норгард 84), Миральяс, Муриэль, Кьеза
Главный тренер: Монтелла Винченцо.
«Милан»: Доннарумма, Абате, Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Кессье, Бакайоко, Чалханоглу, Сусо (Кастильехо 81), Пёнтек (Кутроне 74), Борини (Лаксальт 88)
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
Предупреждения: Бираги 34, Лорини 67, Доннарумма 79
Судья: Мариани Маурицио.
В прошлом туре «Милан» одержал победу над «Болоньей».
Но вот Кьезо, конечно, монстр просто. Дай ему напарников получше и был бы разгром «Милана». Практически в-одиночку все моменты творил. У парня отличное будущее, если травмы не достанут.
Но вот Кьезо, конечно, монстр просто. Дай ему напарников получше и был бы разгром «Милана». Практически в-одиночку все моменты творил. У парня отличное будущее, если травмы не достанут.