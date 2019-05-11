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«Милан» одержал минимальную победу над «Фиорентиной»

вчера, 23:25
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)0 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Милан» обыграл «Фиорентину» в матче 36-го тура чемпионата Италии.

«Милан» (62 очка) располагается на пятом месте, «Фиорентина» (40 очков) - 13-я.

Флоренция, стадион Артемио Франки

«Фиорентина» - «Милан» 0:1 (0:1)
Гол: Чалханоглу 36

«Фиорентина»: Ляфон, Лорини (Жерсон 68), Миленкович, Уго, Бираги, Бенасси, Фернандеш (Влахович 74), Дабо (Норгард 84), Миральяс, Муриэль, Кьеза
Главный тренер: Монтелла Винченцо.

«Милан»: Доннарумма, Абате, Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Кессье, Бакайоко, Чалханоглу, Сусо (Кастильехо 81), Пёнтек (Кутроне 74), Борини (Лаксальт 88)
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.

Предупреждения: Бираги 34, Лорини 67, Доннарумма 79

Судья: Мариани Маурицио.

В прошлом туре «Милан» одержал победу над «Болоньей».

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Все комментарии
вхсо 111
вхсо 111
   88 / 1048
сегодня в 00:05
С победой Милан!
Captain Paolo
Captain Paolo
   1008 / 1048
вчера в 23:46
Важная и заслуженная победа Милана.
cska plus
cska plus
   29 / 1048
вчера в 23:43
Хоть раз угодил.
Ozabot
Ozabot
   290 / 1048
вчера в 23:38
Бакайоко отлично играл, аж прям молодчик. Первый тайм «Милан» смотрелся так, как смотрится в других матчах последние двадцать минут.
Но вот Кьезо, конечно, монстр просто. Дай ему напарников получше и был бы разгром «Милана». Практически в-одиночку все моменты творил. У парня отличное будущее, если травмы не достанут.
dzvinka
dzvinka
   15 / 1048
вчера в 23:35
Чалханоглу постоит за Гаттузо
Шишанутый
Шишанутый
   10 / 1048
вчера в 23:34
Милан возвращается на победные рельсы. Гаттузо навел порядок!! С победой Милан!
Abris
Abris
   233 / 1048
вчера в 23:30
Милан с важной победой!
beefs
beefs
   174 / 1048
вчера в 23:27
удачи...
feris1
feris1
   72 / 1048
вчера в 23:27
Милан с победой!
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