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«Химки» уверенно разобрались с «Тамбовом»

12 мая 2019, 16:07
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

«Химки» переиграли «Тамбов» в матче 36-го тура ФНЛ.

После этого матча «Химки» переместились на 9-е место (50 очков), а «Тамбов» занимает вторую строчку (67 очков).

Химки, стадион «Арена-Химки»

«Химки» - «Тамбов» - 2:0 (1:0)
Голы: Корян 15, Корян 67

«Химки»: Хомич (Исупов 56), Смирнов, Данилкин, Тихий, Димидко, Евсеев (Ланин 56), Нетфуллин, Рязанцев, Кухарчук, Барков (Мишуков 90+1), Корян (Петрусев 78).

«Тамбов»: Шелия, Овсиенко, Чистяков, Мищенко, Горбатюк, Хосонов (Мамтов 46), Килин (Олабиран 59), Младен, Кленкин (Обухов 77), Чуперка, Аппаев (Галиулин 72).

Предупреждения: Барков 45+1, Овсиенко 53, Ланин 90.

Судья: Николай Волошин.

В другом матче тура «Зенит-2» оказался сильнее «Мордовии».

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Все комментарии
Sergey Z
Sergey Z
   146 / 840
12 мая в 18:12
Тамбову эта игра ничего не давала - они в ПФЛ!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   134 / 840
12 мая в 17:13
Поздравляю Химки
Abris
Abris
   160 / 840
12 мая в 16:46
    11-и метровый
    11-и метровый
       23 / 840
    12 мая в 16:42
    Химки с победой!
    cska plus
    cska plus
       3 / 840
    12 мая в 16:26
    Тамбов без мотиваций.
    ДАША Д
    ДАША Д
       164 / 840
    12 мая в 16:23
    Тамбов уже празднует.
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