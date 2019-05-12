«Химки» уверенно разобрались с «Тамбовом»

«Химки» переиграли «Тамбов» в матче 36-го тура ФНЛ.
После этого матча «Химки» переместились на 9-е место (50 очков), а «Тамбов» занимает вторую строчку (67 очков).
Химки, стадион «Арена-Химки»
«Химки» - «Тамбов» - 2:0 (1:0)
Голы: Корян 15, Корян 67
«Химки»: Хомич (Исупов 56), Смирнов, Данилкин, Тихий, Димидко, Евсеев (Ланин 56), Нетфуллин, Рязанцев, Кухарчук, Барков (Мишуков 90+1), Корян (Петрусев 78).
«Тамбов»: Шелия, Овсиенко, Чистяков, Мищенко, Горбатюк, Хосонов (Мамтов 46), Килин (Олабиран 59), Младен, Кленкин (Обухов 77), Чуперка, Аппаев (Галиулин 72).
Предупреждения: Барков 45+1, Овсиенко 53, Ланин 90.
Судья: Николай Волошин.
В другом матче тура «Зенит-2» оказался сильнее «Мордовии».