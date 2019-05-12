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«Спартак» обогнал ЦСКА, обыграв «Уфу»

12 мая 2019, 18:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

В рамках 28-го тура РПЛ «Спартак» оказался сильнее «Уфы».

«Красно-белые» занимают 4 место в турнирной таблице (46 очков), а «Уфа» расположилась на 14 позиции (26 пунктов).

Москва, стадион Открытие Арена

«Спартак» - «Уфа» 1:0 (1:0)
Гол: Зе Луиш 11

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Умяров, Фернандо, Зобнин, Ташаев (Мелкадзе 87), Зе Луиш (Адриано 71), Мельгарехо (Глушенков 80)
Главный тренер: Кононов Олег.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Неделчару, Йокич (Бизяк 85), Живоглядов, Карп, Ванек (Вомбергар 62), Тилль, Круговой, Сысуев (Аликин 90), Слай
Главный тренер: Евсеев Вадим.

Предупреждения: Зобнин 39, Слай 42, Карп 45+1

Судья: Кукуян Павел.

В прошлом туре москвичи обыграли «Урал».

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Все комментарии
severnyj84
severnyj84
   88 / 840
13 мая в 01:59
Свиньи опять ужасно играли, куда с такой игрой в еврокубки.
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 840
13 мая в 00:36
Логичное завершение встреч Зенита и Спартака...
Danrog
Danrog
   97 / 840
12 мая в 23:20
Ничего хорошего в этом нет.
Пупсятко
Пупсятко
   104 / 840
12 мая в 23:15
Опять позорная победа и тусклая игра.
MESSIDGIN
MESSIDGIN
12 мая в 22:30
Свиньи они и есть свиньи , ну хотя бы не прогинаются как цэалка..
n272nm
n272nm
   609 / 840
12 мая в 22:28
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       29 / 840
    12 мая в 22:04
    Тухлая победа свиней.
    escudete
    escudete
    12 мая в 22:01
    На самом деле разницы нет, что 4 место что 5, все равно за эти места ле
    VIC2
    VIC2
    12 мая в 21:56
    Это не победа - это му*овые рыдания
    Опять будет ничейки гонять с "Марибором",
    в лучшем случае, если чудом в ЛЕ протиснется
    Катерина Грачкина
    Катерина Грачкина
    12 мая в 21:49
    Цска играл лучше Спартака. а таблица вот результат всего и всегда,а игра забудится
    mihaluch
    mihaluch
       53 / 840
    12 мая в 21:33
    Опять хилая победа.
    papic337
    papic337 ответил ЧиП
       233 / 840
    12 мая в 21:23
    А кобылы так мимо европы может проскочить.
    Замечательно было бы.
    Томик
    Томик ответил Jeck Denielse
       136 / 840
    12 мая в 21:22
    Да уж. Зенит играть то в апреле начал, а Вы тут целую базу под поражение от Виллереала подвели...(или в марте?)
    Томик
    Томик ответил Jeck Denielse
       136 / 840
    12 мая в 21:19
    Эта опытная машина почему-то идёт ниже команды, у которой ничего нет. Точно у Вас всё сходится?
    Геннадьич
    Геннадьич
    12 мая в 21:16
    Тихий ужас.Как будто игроки встретились в Спартаке в первый раз.
    ЧиП
    ЧиП
       207 / 840
    12 мая в 21:12
    А кобылы так мимо европы может проскочить.
    abrek123
    abrek123
       122 / 840
    12 мая в 21:02
    Спартак по делу победил хоть и 0-1, все время атаковали, а Уфа в своей штрафной стояла и когда моменты появлялись никто все равно не бежал вперед поддерживать атаки, походу Уфе не нужна была победа ну и ладно..В лигу европы вообще все могут попасть если Локо возьмет кубок и Цска,Спартак,Арсенал попадут ну конешно хорошо сразу в группу 4 место занять...
    Расул Манаев
    Расул Манаев ответил Jeck Denielse
    12 мая в 20:29
    Здесь я в основном согласен. Ничего не показываем, болею за Спартак
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
       243 / 840
    12 мая в 20:09
    Подвела Уфа.
    MAUS
    MAUS ответил Jeck Denielse
       56 / 840
    12 мая в 20:08
    Удалось посмотреть 15 минут..второго тайма.... Уважаемые болельщики команды...Вы точно хотите видеть "это" в еврокубках ?????
    и это, и Зенит и Цска и все остальные команды— просто ЧР какой-то позор, со всеми командами!
    Danrog
    Danrog
       97 / 840
    12 мая в 20:07
    Это ненадолго.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Footbolista
       4 / 840
    12 мая в 20:05
    Ну тогда речь вероятно о том, что Спартаку нечего делать с такой игрой в ЕК?...ну так и зениту там нечего делать...и цска...и Краснодару...и Локо... Но все там будут просто заработать денег, кто сколько сможет...
    Зенит - просто чемпион...
    Локо - сыгран ...сбалансирован и неплохо укомплектован.....
    ЦСКА - опытная машина по попаданию в ЛЧ и обыгрыванию там Реалов и МС....
    Краснодар - показывает лучший футбол в Лиге...

    Я просто хотел услышать ...что есть у Вас для достойного выступления в еврокубке....
    Всегда болею за все наши клубы в европах.....Ваш клуб не исключение....
    Footbolista
    Footbolista ответил Jeck Denielse
       32 / 840
    12 мая в 19:59
    Ну тогда речь вероятно о том, что Спартаку нечего делать с такой игрой в ЕК?...ну так и зениту там нечего делать...и цска...и Краснодару...и Локо...
    Но все там будут просто заработать денег, кто сколько сможет...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Footbolista
       4 / 840
    12 мая в 19:56
    А ты считаешь что Уфа сильнее Спартака?)...
    Никогда так не считал.....
    Да и не Уфа претендует на ЛЕ...речь не об этом..
    13 RUS
    13 RUS
       276 / 840
    12 мая в 19:53
    Фу
    kust07
    kust07
       361 / 840
    12 мая в 19:49
    минимальные победы ппц.еле-еле душа в теле
    bio
    bio
    12 мая в 19:42
    Позорная игра!
    kastites
    kastites
       156 / 840
    12 мая в 19:34
    Опять судья помог
    Absinthe5
    Absinthe5 ответил Scuderia Ferrari
       162 / 840
    12 мая в 19:31
    Поздравляю тебя. Ростов теперь не догонит спартак. Можно спокойно соблюдать субординацию))) Ессно, к командам "Ростов" и "спартак" это не относится.
    Признайся, что ты сейчас держишь пальчик на кнопке "караул" в ожидании моего ответа)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       505 / 840
    12 мая в 19:29
    С Победой!
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