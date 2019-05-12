«Спартак» обогнал ЦСКА, обыграв «Уфу»

В рамках 28-го тура РПЛ «Спартак» оказался сильнее «Уфы».
«Красно-белые» занимают 4 место в турнирной таблице (46 очков), а «Уфа» расположилась на 14 позиции (26 пунктов).
Москва, стадион Открытие Арена
«Спартак» - «Уфа» 1:0 (1:0)
Гол: Зе Луиш 11
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Умяров, Фернандо, Зобнин, Ташаев (Мелкадзе 87), Зе Луиш (Адриано 71), Мельгарехо (Глушенков 80)
Главный тренер: Кононов Олег.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Неделчару, Йокич (Бизяк 85), Живоглядов, Карп, Ванек (Вомбергар 62), Тилль, Круговой, Сысуев (Аликин 90), Слай
Главный тренер: Евсеев Вадим.
Предупреждения: Зобнин 39, Слай 42, Карп 45+1
Судья: Кукуян Павел.
В прошлом туре москвичи обыграли «Урал».
Опять будет ничейки гонять с "Марибором",
в лучшем случае, если чудом в ЛЕ протиснется
Опять будет ничейки гонять с "Марибором",
в лучшем случае, если чудом в ЛЕ протиснется
Локо - сыгран ...сбалансирован и неплохо укомплектован.....
ЦСКА - опытная машина по попаданию в ЛЧ и обыгрыванию там Реалов и МС....
Краснодар - показывает лучший футбол в Лиге...
Я просто хотел услышать ...что есть у Вас для достойного выступления в еврокубке....
Всегда болею за все наши клубы в европах.....Ваш клуб не исключение....
Локо - сыгран ...сбалансирован и неплохо укомплектован.....
ЦСКА - опытная машина по попаданию в ЛЧ и обыгрыванию там Реалов и МС....
Краснодар - показывает лучший футбол в Лиге...
Я просто хотел услышать ...что есть у Вас для достойного выступления в еврокубке....
Всегда болею за все наши клубы в европах.....Ваш клуб не исключение....
Но все там будут просто заработать денег, кто сколько сможет...
Но все там будут просто заработать денег, кто сколько сможет...
Да и не Уфа претендует на ЛЕ...речь не об этом..
Да и не Уфа претендует на ЛЕ...речь не об этом..