«Наполи» одержал победу над СПАЛом

«Наполи» обыграл СПАЛ в матче 36-го тура чемпионата Италии.
«Наполи» (76 очков) располагается на втором месте, СПАЛ (42 очка) - 11-й.
Феррара, стадион Паоло Мацца
СПАЛ - «Наполи» 1:2 (0:0)
Голы: Петанья 84 (пенальти) - Аллан 49, Мариу Руй 88
«СПАЛ»: Вивиано, Ранхель Ционек (Янкович 89), Викари, Бонифаци, Лаццари, Мурджа, Миссироли (Скьяттарелла 30), Валоти (Антенуччи 73), Фарес, Петанья, Флоккари
Главный тренер: Семпличи Леонардо.
«Наполи»: Мерет, Малькуи, Кулибали, Луперто, Мариу Руй, Аллан, Руис, Кальехон (Гаэтано 90+1), Зелински (Гулям 84), Юнес (Верди 66), Милик
Главный тренер: Анчелотти Карло.
Предупреждения: Мариу Руй 53, Ранхель Ционек 64, Фарес 69
Судья: Аббаттиста Эудженио.
Напомним, что вчера «Милан» одержал победу над «Фиорентиной».
Это хорошо. Теперь принтер размазать по газону и сезон можно занести в актив)
Это хорошо. Теперь принтер размазать по газону и сезон можно занести в актив)