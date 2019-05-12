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«Наполи» одержал победу над СПАЛом

12 мая 2019, 21:04
СПАЛЛоготип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)1 : 2Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Наполи» обыграл СПАЛ в матче 36-го тура чемпионата Италии.

«Наполи» (76 очков) располагается на втором месте, СПАЛ (42 очка) - 11-й.

Феррара, стадион Паоло Мацца

СПАЛ - «Наполи» 1:2 (0:0)
Голы: Петанья 84 (пенальти) - Аллан 49, Мариу Руй 88

«СПАЛ»: Вивиано, Ранхель Ционек (Янкович 89), Викари, Бонифаци, Лаццари, Мурджа, Миссироли (Скьяттарелла 30), Валоти (Антенуччи 73), Фарес, Петанья, Флоккари
Главный тренер: Семпличи Леонардо.

«Наполи»: Мерет, Малькуи, Кулибали, Луперто, Мариу Руй, Аллан, Руис, Кальехон (Гаэтано 90+1), Зелински (Гулям 84), Юнес (Верди 66), Милик
Главный тренер: Анчелотти Карло.

Предупреждения: Мариу Руй 53, Ранхель Ционек 64, Фарес 69

Судья: Аббаттиста Эудженио.

Напомним, что вчера «Милан» одержал победу над «Фиорентиной».

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Все комментарии
1 команда
1 команда
   95 / 840
13 мая в 09:34
Наполи с нелегкой победой!
Abris
Abris
   160 / 840
13 мая в 00:52
Наполи с победой!
Nickolai S
Nickolai S
   194 / 840
12 мая в 23:14
Чуть было не напожарили в дождь. С победой. Однако, папа Карло совсем молодняк боится выпускать, мог бы наигрывать. Матчи-то уже ничего не решают.
Великий Государь
Великий Государь
12 мая в 21:12
И снова волевую.
Это хорошо. Теперь принтер размазать по газону и сезон можно занести в актив)
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 840
12 мая в 21:05
Наполи с победой!
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