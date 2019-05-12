«Зенит» отправил три мяча в ворота ЦСКА

«Зенит» одержал победу над ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России.
Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена
«Зенит»- ЦСКА 3:1 (1:1)
Голы: Дриусси 38, Ригони 62, Дриусси 86 - Обляков 30
«Зенит»: Лунёв, Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков (Набиуллин 83), Вильмар Барриос, Оздоев, Шатов (Мак 68), Дриусси, Дзюба, Азмун (Ригони 61)
Главный тренер: Семак Сергей.
«ЦСКА»: Акинфеев, Марио Фернандес, Васин (Сигурдссон 75), Бекао, Дивеев, Бистрович, Ахметов (Щенников 61), Обляков, Влашич, Бийол (Абель Эрнандес 43), Чалов
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
Предупреждения: Бийол 4, Ахметов 7, Ракицкий 32, Влашич 33, Жирков 51, Щенников 71, Дзюба 74, Набиуллин 84
Судья: Турбин Евгений.
Ранее «Спартак» одержал победу над «Уфой».
Мое предложение о стихотворной форме изложения "мыслей" было для разрядки ситуации...
Свое видение по отношению к модераторам я показывал не раз - обсуждать их на ветках недопустимо, тем более высказываться если не в оскорбительном ракурсе, то на грани...
Для себя я закрываю некоторые вопросы, игнор самый лучший вариант, опускаться ниже плинтуса нельзя!
P.S. Задавать вопросы и редактировать... ((
Мое предложение о стихотворной форме изложения "мыслей" было для разрядки ситуации...
Свое видение по отношению к модераторам я показывал не раз - обсуждать их на ветках недопустимо, тем более высказываться если не в оскорбительном ракурсе, то на грани...
Для себя я закрываю некоторые вопросы, игнор самый лучший вариант, опускаться ниже плинтуса нельзя!
P.S. Задавать вопросы и редактировать... ((
Достаточно посмотреть его история и историю клона петровсого тоже якоб\ы бонда.
Там сплошной тролинг и баны за откровенные оскорбления.
А Вы беседуйте в стихах, иногда даже прикольно.
Достаточно посмотреть его история и историю клона петровсого тоже якоб\ы бонда.
Там сплошной тролинг и баны за откровенные оскорбления.
А Вы беседуйте в стихах, иногда даже прикольно.
До девятой страницы просмотрел мну ответа не нашел (хотя кое что есть..)
До девятой страницы просмотрел мну ответа не нашел (хотя кое что есть..)
Советую прочитать. Пока для тебя не всё потеряно.
Советую прочитать. Пока для тебя не всё потеряно.
Вот прямо таким прямым текстом и написал. Мне просто понравилось )
Без всяких задних мыслей я написал в этот раз...Ежик.....Можешь посмотреть,
в других случаях я писал Уноежк.....Один раз было и сорвался на него, каюсь,
просто там ситуация такая была, что полное непонимание,но когда со мной культурно,
то и я в том же духе, и главное, чтобы было понимание реалий, я не могу оторваться
от реалий, даже не смотря на то, что это -вирт, порой это может кому-то трудно понять...
Насчет юзера еще раз.....Ты же сам видел, что он тогда сделал, когда вы с Адамом
пытались объяснить ему прописные истины, поэтому меня удивило, что после
твоих теплых слов в мой адрес пару недель назад, ты вдруг как обухом мне..)
Предполагаю, что наши дрязги ушли в историю. ....А количество отписавшихся ? )
Конечно, количество ты увидел, а ты на ники смотрел, на профили , шквал фэйковых )
Увидев тебя , наоборот, предполагал, что после того случая,ты выскажешь юзеру,
что поступил не совсем красиво, когда вы ушли, я тут же оказался в бане, и ты видел.
А ты здесь еще и мне предъявил ))....Почитай, еще раз...Удачи, спасибо за Анжи ! )
Вот прямо таким прямым текстом и написал. Мне просто понравилось )
Без всяких задних мыслей я написал в этот раз...Ежик.....Можешь посмотреть,
в других случаях я писал Уноежк.....Один раз было и сорвался на него, каюсь,
просто там ситуация такая была, что полное непонимание,но когда со мной культурно,
то и я в том же духе, и главное, чтобы было понимание реалий, я не могу оторваться
от реалий, даже не смотря на то, что это -вирт, порой это может кому-то трудно понять...
Насчет юзера еще раз.....Ты же сам видел, что он тогда сделал, когда вы с Адамом
пытались объяснить ему прописные истины, поэтому меня удивило, что после
твоих теплых слов в мой адрес пару недель назад, ты вдруг как обухом мне..)
Предполагаю, что наши дрязги ушли в историю. ....А количество отписавшихся ? )
Конечно, количество ты увидел, а ты на ники смотрел, на профили , шквал фэйковых )
Увидев тебя , наоборот, предполагал, что после того случая,ты выскажешь юзеру,
что поступил не совсем красиво, когда вы ушли, я тут же оказался в бане, и ты видел.
А ты здесь еще и мне предъявил ))....Почитай, еще раз...Удачи, спасибо за Анжи ! )
Походу ты пишешь ответ. У меня сегодня будет очень тяжелый день, очень....
Вопросов к тебе нет.
Походу ты пишешь ответ. У меня сегодня будет очень тяжелый день, очень....
Вопросов к тебе нет.
Мну уже тебе писал - тебя "заводят" ... Не ведись... Дон Кихот и ветряные мельницы... Народ приходит на соккер отдохнуть... У всех свое понимание, воспитание, отношение... В пылу "сражений" ты стал допускать промашки - Зачем "наезжаешь" на модеров? "Ёжик"... Назар! Это не солидно и тебе не к лицу. Поверь мне хотя бы раз... Удачи тебе и "Анжи"! (Или хотя бы тем девятистам...) Не распыляйся, неСолидно.
Мну уже тебе писал - тебя "заводят" ... Не ведись... Дон Кихот и ветряные мельницы... Народ приходит на соккер отдохнуть... У всех свое понимание, воспитание, отношение... В пылу "сражений" ты стал допускать промашки - Зачем "наезжаешь" на модеров? "Ёжик"... Назар! Это не солидно и тебе не к лицу. Поверь мне хотя бы раз... Удачи тебе и "Анжи"! (Или хотя бы тем девятистам...) Не распыляйся, неСолидно.
я в этом плане как стекло, могу и резко сказать и грубо,
могу от души поддержать, а что ожидать от новых юзеров,
не всех конечно, но некоторых, усиленно поддерживаемых
тролями и фэйками соккера, это большой вопрос. Удачи !
я в этом плане как стекло, могу и резко сказать и грубо,
могу от души поддержать, а что ожидать от новых юзеров,
не всех конечно, но некоторых, усиленно поддерживаемых
тролями и фэйками соккера, это большой вопрос. Удачи !
это вообще ни в какие рамки : пусть опрос проведет
и убедится сколько у кого ненавистников на соккере,
только опрос у юзеров адекватных, а не кучки троллей,
привычка перекладывать свои грехи на чужие плечи
совсем не сильный ход, меня могут не переваривать,
если защищаю свой клуб и пинаю троллей с веток,
а так же порой по каким-то юридическим моментам
и то, в силу зависти , того чем информативно не владеют,
однако покривляться и пожелчничать без этого они никак,
но извините, стукачеством и кнопками караула никогда
не страдал, а общение с модерами вынужденное в плане,
если всякие тролли будут целенаправленно пользоваться
всеми возможными способами здесь подгадить ,по другому
управу на них ты просто не найдешь и хочешь не хочешь
придется общаться с модеарми, причем заметь, в открытую,
пусть все это читают, а твой оппонент может на меня написать,
а потом подотрет этот коммент, оставит многоточие или точку,
такое как раз , мягко говоря, некрасиво, это еще мягко -некрасиво.
Да, и к тому же ты все же имеешь прямое отношение к городу Ростову,
поинтересуйся у Юга России и Абсента их отношением к данному юзеру.
А еще можно у Саныча Морозза спросить об этом,
у Сереги Спартача с пятачком,..можно у Толи ( Ваня Лучший).
По крайней мере,Морозз, Ваня Лучший и Юг(Серега) не дадут соврать.
Предполагаю, что про Абсента и Серегу спартача гражданин может написать,
что они мои кореша, как и перечисленные, но однако ты сам знаешь этих людей.
Когда у человека задача на сайте ставить одних с другими, то даже злой Назар,
какой бы плохой не был, не может на это повлиять.А тролли были всегда и будут,
меньше или больше.Только вот Котлин вызывал больше улыбку, а подобные-негатив.
Создание групп модерирования не от хорошего,потому что как раньше по почте ты мог
побеседовать и решить вопрос,положительно или отрицательно, а ныне по другому никак.
это вообще ни в какие рамки : пусть опрос проведет
и убедится сколько у кого ненавистников на соккере,
только опрос у юзеров адекватных, а не кучки троллей,
привычка перекладывать свои грехи на чужие плечи
совсем не сильный ход, меня могут не переваривать,
если защищаю свой клуб и пинаю троллей с веток,
а так же порой по каким-то юридическим моментам
и то, в силу зависти , того чем информативно не владеют,
однако покривляться и пожелчничать без этого они никак,
но извините, стукачеством и кнопками караула никогда
не страдал, а общение с модерами вынужденное в плане,
если всякие тролли будут целенаправленно пользоваться
всеми возможными способами здесь подгадить ,по другому
управу на них ты просто не найдешь и хочешь не хочешь
придется общаться с модеарми, причем заметь, в открытую,
пусть все это читают, а твой оппонент может на меня написать,
а потом подотрет этот коммент, оставит многоточие или точку,
такое как раз , мягко говоря, некрасиво, это еще мягко -некрасиво.
Да, и к тому же ты все же имеешь прямое отношение к городу Ростову,
поинтересуйся у Юга России и Абсента их отношением к данному юзеру.
А еще можно у Саныча Морозза спросить об этом,
у Сереги Спартача с пятачком,..можно у Толи ( Ваня Лучший).
По крайней мере,Морозз, Ваня Лучший и Юг(Серега) не дадут соврать.
Предполагаю, что про Абсента и Серегу спартача гражданин может написать,
что они мои кореша, как и перечисленные, но однако ты сам знаешь этих людей.
Когда у человека задача на сайте ставить одних с другими, то даже злой Назар,
какой бы плохой не был, не может на это повлиять.А тролли были всегда и будут,
меньше или больше.Только вот Котлин вызывал больше улыбку, а подобные-негатив.
Создание групп модерирования не от хорошего,потому что как раньше по почте ты мог
побеседовать и решить вопрос,положительно или отрицательно, а ныне по другому никак.
в мой адрес, вопрос отношений ушел в историю,
не считаю прогнозную сторону глобально важной,
есть более серьезные жизненные реалии, чем вирт.
в мой адрес, вопрос отношений ушел в историю,
не считаю прогнозную сторону глобально важной,
есть более серьезные жизненные реалии, чем вирт.
данного гражданина в нехороших делах, когда вы
с Адамом битый час объясняли , что можно найти
компромисс во всем, я не встревал, просто спокойно
дожидлася до чего в итоге ваши переговоры приведут,
вы завершили, ушли, а меня тут же в бан по жалобе,
а ты после вернулся и сам увидел создавшуюся картину
и высказался в адрес юзера, однако тебе тогда не ответили.
Надеюсь, ты очень хорошо помнишь, это не так давно и было.
А все эти отписавшиеся- фэйковые тролли, просто пройдись
по комментам и увидишь это сам лично, масса текстов о пупсиках )
данного гражданина в нехороших делах, когда вы
с Адамом битый час объясняли , что можно найти
компромисс во всем, я не встревал, просто спокойно
дожидлася до чего в итоге ваши переговоры приведут,
вы завершили, ушли, а меня тут же в бан по жалобе,
а ты после вернулся и сам увидел создавшуюся картину
и высказался в адрес юзера, однако тебе тогда не ответили.
Надеюсь, ты очень хорошо помнишь, это не так давно и было.
А все эти отписавшиеся- фэйковые тролли, просто пройдись
по комментам и увидишь это сам лично, масса текстов о пупсиках )
Что вчера поразило : захожу с камеру хранения сдать что приготовлено для празднования и вижу картину,как два кадра пришли сдать в камеру хранения перед матчем ,что бы вы думали ?!? ....конские розы....
все в шоке были,пропустили их без очереди...
после игры забирал сумку с бухлом и видел полку с кучей конских роз ,реально сданных перед матчем...
Что вчера поразило : захожу с камеру хранения сдать что приготовлено для празднования и вижу картину,как два кадра пришли сдать в камеру хранения перед матчем ,что бы вы думали ?!? ....конские розы....
все в шоке были,пропустили их без очереди...
после игры забирал сумку с бухлом и видел полку с кучей конских роз ,реально сданных перед матчем...
Перед матчем написал
Байкал-38
20.09.2017, 17:19
Лучу удачи!!!
Мы сибиряки и всегда поддерживаем друг друга.
Луч владел большим преимуществом, заперли Анжи в его штрафной и на 20 забили гол
Байкал-38
20.09.2017, 17:25
Красавцы!!! Делают с Анжи, что хотят. уже 1:0
С виду безобидный коммент и главное по игре и по делу. И тут мне пишет какой то назар, которого я не знаю. его коммент опубликовать не могу, так как он был удалён.
Потом он со второго акка (Port-Petrovsk007) сначала стал мне писать зачем хорошего человека и-за меня забанили. Я заподозрил, что это он и есть, но он давай отмазываться, что это не он.
Байкал-38
20.09.2017, 17:48
ответ пользователю Port-Petrovsk007 (раскрыть)
Человек перешёл на личные оскорбления за это видать и забанили! Не оскорбляй и всё будет хорошо. или второй акк включил? похоже!
Port-Petrovsk007
20.09.2017, 17:51
ответ пользователю Байкал-38 (раскрыть)
Какой второй акк ? Ты о чем ?
Одним словом опять не сдержался и давай меня со второго акка оскорблять.
Вот так и зародился наш с ним конфликт. Причём его постоянно банят так как человек не сдержанный и переходит на оскорбления как лично меня так и всего региона и людей живущих там.
Меня банят раз в полгода и то после его долгих уговоров. Он постоянно требует, что бы мне дали пожизненный бан.
Как я посмотрел и если сравнить, то его больше ненавидят, чем кто то с ним дружит. Он многих достаёт только если они не говорят хорошо Анжи и имеют не осторожность пожелать удачи другой команде.
Перед матчем написал
Байкал-38
20.09.2017, 17:19
Лучу удачи!!!
Мы сибиряки и всегда поддерживаем друг друга.
Луч владел большим преимуществом, заперли Анжи в его штрафной и на 20 забили гол
Байкал-38
20.09.2017, 17:25
Красавцы!!! Делают с Анжи, что хотят. уже 1:0
С виду безобидный коммент и главное по игре и по делу. И тут мне пишет какой то назар, которого я не знаю. его коммент опубликовать не могу, так как он был удалён.
Потом он со второго акка (Port-Petrovsk007) сначала стал мне писать зачем хорошего человека и-за меня забанили. Я заподозрил, что это он и есть, но он давай отмазываться, что это не он.
Байкал-38
20.09.2017, 17:48
ответ пользователю Port-Petrovsk007 (раскрыть)
Человек перешёл на личные оскорбления за это видать и забанили! Не оскорбляй и всё будет хорошо. или второй акк включил? похоже!
Port-Petrovsk007
20.09.2017, 17:51
ответ пользователю Байкал-38 (раскрыть)
Какой второй акк ? Ты о чем ?
Одним словом опять не сдержался и давай меня со второго акка оскорблять.
Вот так и зародился наш с ним конфликт. Причём его постоянно банят так как человек не сдержанный и переходит на оскорбления как лично меня так и всего региона и людей живущих там.
Меня банят раз в полгода и то после его долгих уговоров. Он постоянно требует, что бы мне дали пожизненный бан.
Как я посмотрел и если сравнить, то его больше ненавидят, чем кто то с ним дружит. Он многих достаёт только если они не говорят хорошо Анжи и имеют не осторожность пожелать удачи другой команде.
parallels
81 000 зрителей пришла на хоккей, обещали 70. посоны, мы внезапно побили рекорд стадиона шальке, самый посещаемый хоккейный матч в истории европы теперь наш ?? хряк, трусливо сбежавший с этой ветки, выползай! сколько там на открывашку ходит, особенно, зимой? а? ??
Гавроша ответил parallels
Куда на хоккей 81 000 пришла?
parallels ответил Гавроша
не смотрел сегодняшнюю игру на крестовском? комментаторы сказали - 81 тыща пришла.
Гавроша ответил parallels
Не смотрел. А чего там было? Чемпионат же закончен вроде.
-----------------------------
Ржал до слез!)))
parallels
81 000 зрителей пришла на хоккей, обещали 70. посоны, мы внезапно побили рекорд стадиона шальке, самый посещаемый хоккейный матч в истории европы теперь наш ?? хряк, трусливо сбежавший с этой ветки, выползай! сколько там на открывашку ходит, особенно, зимой? а? ??
Гавроша ответил parallels
Куда на хоккей 81 000 пришла?
parallels ответил Гавроша
не смотрел сегодняшнюю игру на крестовском? комментаторы сказали - 81 тыща пришла.
Гавроша ответил parallels
Не смотрел. А чего там было? Чемпионат же закончен вроде.
-----------------------------
Ржал до слез!)))
Создайте закрытую лигу и там "козыряйте" и меряетесь своими годами, а к народу не выходите.
Создайте закрытую лигу и там "козыряйте" и меряетесь своими годами, а к народу не выходите.
Но если серьёзно - чемпионов с чемпионством, зимние трансферы преобразили команду и сделали разницу.
Поздравлямба ))))
Но если серьёзно - чемпионов с чемпионством, зимние трансферы преобразили команду и сделали разницу.
Поздравлямба ))))