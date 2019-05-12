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«Зенит» отправил три мяча в ворота ЦСКА

12 мая 2019, 20:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Зенит» одержал победу над ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России.

Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена

«Зенит»- ЦСКА 3:1 (1:1)
Голы: Дриусси 38, Ригони 62, Дриусси 86 - Обляков 30

«Зенит»: Лунёв, Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков (Набиуллин 83), Вильмар Барриос, Оздоев, Шатов (Мак 68), Дриусси, Дзюба, Азмун (Ригони 61)
Главный тренер: Семак Сергей.

«ЦСКА»: Акинфеев, Марио Фернандес, Васин (Сигурдссон 75), Бекао, Дивеев, Бистрович, Ахметов (Щенников 61), Обляков, Влашич, Бийол (Абель Эрнандес 43), Чалов
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

Предупреждения: Бийол 4, Ахметов 7, Ракицкий 32, Влашич 33, Жирков 51, Щенников 71, Дзюба 74, Набиуллин 84

Судья: Турбин Евгений.

Ранее «Спартак» одержал победу над «Уфой».

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Шуnя771
Шуnя771 ответил Байкал-38.
   51 / 840
15 мая в 22:06
Привет! Прочитал твой удалённый коммент. Я не против стихотворного новшества, но без перегибов. назар спецом начал там тролить при алексе, а если бы ты видел какие он вопросы задаёт, а через некоторое время редактирует, что бы это видел только алекс, и его не забанили другие, причём оскорбление для других админов. Достаточно посмотреть его история и историю клона петровсого тоже якоб\ы бонда. Там сплошной тролинг и баны за откровенные оскорбления. А Вы беседуйте в стихах, иногда даже прикольно.
Дарова!
Мое предложение о стихотворной форме изложения "мыслей" было для разрядки ситуации...
Свое видение по отношению к модераторам я показывал не раз - обсуждать их на ветках недопустимо, тем более высказываться если не в оскорбительном ракурсе, то на грани...
Для себя я закрываю некоторые вопросы, игнор самый лучший вариант, опускаться ниже плинтуса нельзя!
P.S. Задавать вопросы и редактировать... ((
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Шуnя771
   181 / 840
15 мая в 14:25
Вчера был очень тяжелый день, вечером на секунду - другую зашел - не видел ничего, но по названию статьи сейчас понял, что за ответ мну ты улетел в бан...
Привет! Прочитал твой удалённый коммент. Я не против стихотворного новшества, но без перегибов. назар спецом начал там тролить при алексе, а если бы ты видел какие он вопросы задаёт, а через некоторое время редактирует, что бы это видел только алекс, и его не забанили другие, причём оскорбление для других админов.
Достаточно посмотреть его история и историю клона петровсого тоже якоб\ы бонда.
Там сплошной тролинг и баны за откровенные оскорбления.
А Вы беседуйте в стихах, иногда даже прикольно.
Шуnя771
Шуnя771 ответил Bеликий Князь
   51 / 840
15 мая в 09:58
Ответил тебе с этого аккаунта - https://www.soccer.ru/users/velikiy-gosudar Советую прочитать. Пока для тебя не всё потеряно.
Вчера был очень тяжелый день, вечером на секунду - другую зашел - не видел ничего, но по названию статьи сейчас понял, что за ответ мну ты улетел в бан...
Шуnя771
Шуnя771 ответил Bеликий Князь
   51 / 840
15 мая в 09:48
Ответил тебе с этого аккаунта - https://www.soccer.ru/users/velikiy-gosudar Советую прочитать. Пока для тебя не всё потеряно.
Дарова Князь.

До девятой страницы просмотрел мну ответа не нашел (хотя кое что есть..)
Bеликий Князь
Bеликий Князь ответил Шуnя771
   20 / 840
14 мая в 14:34
С первым предложением согласен.
Ответил тебе с этого аккаунта - https://www.soccer.ru/users/velikiy-gosudar
Советую прочитать. Пока для тебя не всё потеряно.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Шуnя771
   11 / 840
14 мая в 00:45
Здоров Назар! Мну уже тебе писал - тебя "заводят" ... Не ведись... Дон Кихот и ветряные мельницы... Народ приходит на соккер отдохнуть... У всех свое понимание, воспитание, отношение... В пылу "сражений" ты стал допускать промашки - Зачем "наезжаешь" на модеров? "Ёжик"... Назар! Это не солидно и тебе не к лицу. Поверь мне хотя бы раз... Удачи тебе и "Анжи"! (Или хотя бы тем девятистам...) Не распыляйся, неСолидно.
Олег ! Алекс разок написал, что "Ежику нет смысла быть предвзятым"...
Вот прямо таким прямым текстом и написал. Мне просто понравилось )
Без всяких задних мыслей я написал в этот раз...Ежик.....Можешь посмотреть,
в других случаях я писал Уноежк.....Один раз было и сорвался на него, каюсь,
просто там ситуация такая была, что полное непонимание,но когда со мной культурно,
то и я в том же духе, и главное, чтобы было понимание реалий, я не могу оторваться
от реалий, даже не смотря на то, что это -вирт, порой это может кому-то трудно понять...

Насчет юзера еще раз.....Ты же сам видел, что он тогда сделал, когда вы с Адамом
пытались объяснить ему прописные истины, поэтому меня удивило, что после
твоих теплых слов в мой адрес пару недель назад, ты вдруг как обухом мне..)
Предполагаю, что наши дрязги ушли в историю. ....А количество отписавшихся ? )
Конечно, количество ты увидел, а ты на ники смотрел, на профили , шквал фэйковых )
Увидев тебя , наоборот, предполагал, что после того случая,ты выскажешь юзеру,
что поступил не совсем красиво, когда вы ушли, я тут же оказался в бане, и ты видел.
А ты здесь еще и мне предъявил ))....Почитай, еще раз...Удачи, спасибо за Анжи ! )
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 840
14 мая в 00:42
Назар!

Походу ты пишешь ответ. У меня сегодня будет очень тяжелый день, очень....
Вопросов к тебе нет.
Шуnя771
Шуnя771 ответил NAZAR 007
   51 / 840
14 мая в 00:39
Я думал после твоего последнего коммента в мой адрес, вопрос отношений ушел в историю, не считаю прогнозную сторону глобально важной, есть более серьезные жизненные реалии, чем вирт.
Вопрос в Истории.
Шуnя771
Шуnя771 ответил NAZAR 007
   51 / 840
14 мая в 00:30
Главное, что меня ты знаешь 9 лет и что от меня ожидать, я в этом плане как стекло, могу и резко сказать и грубо, могу от души поддержать, а что ожидать от новых юзеров, не всех конечно, но некоторых, усиленно поддерживаемых тролями и фэйками соккера, это большой вопрос. Удачи !
Здоров Назар!

Мну уже тебе писал - тебя "заводят" ... Не ведись... Дон Кихот и ветряные мельницы... Народ приходит на соккер отдохнуть... У всех свое понимание, воспитание, отношение... В пылу "сражений" ты стал допускать промашки - Зачем "наезжаешь" на модеров? "Ёжик"... Назар! Это не солидно и тебе не к лицу. Поверь мне хотя бы раз... Удачи тебе и "Анжи"! (Или хотя бы тем девятистам...) Не распыляйся, неСолидно.
Гавроша
Гавроша ответил ziborock
   21 / 840
13 мая в 17:43
Это не юмор - это реальность! Юмор вот где: parallels 81 000 зрителей пришла на хоккей, обещали 70. посоны, мы внезапно побили рекорд стадиона шальке, самый посещаемый хоккейный матч в истории европы теперь наш ?? хряк, трусливо сбежавший с этой ветки, выползай! сколько там на открывашку ходит, особенно, зимой? а? ?? Гавроша ответил parallels Куда на хоккей 81 000 пришла? parallels ответил Гавроша не смотрел сегодняшнюю игру на крестовском? комментаторы сказали - 81 тыща пришла. Гавроша ответил parallels Не смотрел. А чего там было? Чемпионат же закончен вроде. ----------------------------- Ржал до слез!)))
Да мы просто хоккей обсуждали немного.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Шуnя771
   11 / 840
13 мая в 16:56
Главное, что меня ты знаешь 9 лет и что от меня ожидать,
я в этом плане как стекло, могу и резко сказать и грубо,
могу от души поддержать, а что ожидать от новых юзеров,
не всех конечно, но некоторых, усиленно поддерживаемых
тролями и фэйками соккера, это большой вопрос. Удачи !
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Шуnя771
   11 / 840
13 мая в 16:50
А насчет, кого больше на соккере ненавидят,
это вообще ни в какие рамки : пусть опрос проведет
и убедится сколько у кого ненавистников на соккере,
только опрос у юзеров адекватных, а не кучки троллей,
привычка перекладывать свои грехи на чужие плечи
совсем не сильный ход, меня могут не переваривать,
если защищаю свой клуб и пинаю троллей с веток,
а так же порой по каким-то юридическим моментам
и то, в силу зависти , того чем информативно не владеют,
однако покривляться и пожелчничать без этого они никак,
но извините, стукачеством и кнопками караула никогда
не страдал, а общение с модерами вынужденное в плане,
если всякие тролли будут целенаправленно пользоваться
всеми возможными способами здесь подгадить ,по другому
управу на них ты просто не найдешь и хочешь не хочешь
придется общаться с модеарми, причем заметь, в открытую,
пусть все это читают, а твой оппонент может на меня написать,
а потом подотрет этот коммент, оставит многоточие или точку,
такое как раз , мягко говоря, некрасиво, это еще мягко -некрасиво.
Да, и к тому же ты все же имеешь прямое отношение к городу Ростову,
поинтересуйся у Юга России и Абсента их отношением к данному юзеру.
А еще можно у Саныча Морозза спросить об этом,
у Сереги Спартача с пятачком,..можно у Толи ( Ваня Лучший).
По крайней мере,Морозз, Ваня Лучший и Юг(Серега) не дадут соврать.
Предполагаю, что про Абсента и Серегу спартача гражданин может написать,
что они мои кореша, как и перечисленные, но однако ты сам знаешь этих людей.

Когда у человека задача на сайте ставить одних с другими, то даже злой Назар,
какой бы плохой не был, не может на это повлиять.А тролли были всегда и будут,
меньше или больше.Только вот Котлин вызывал больше улыбку, а подобные-негатив.
Создание групп модерирования не от хорошего,потому что как раньше по почте ты мог
побеседовать и решить вопрос,положительно или отрицательно, а ныне по другому никак.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Шуnя771
   11 / 840
13 мая в 16:40
Я думал после твоего последнего коммента
в мой адрес, вопрос отношений ушел в историю,
не считаю прогнозную сторону глобально важной,
есть более серьезные жизненные реалии, чем вирт.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Шуnя771
   11 / 840
13 мая в 16:37
Олег, здорово ! Ты уже забыл, как ты лично уличил
данного гражданина в нехороших делах, когда вы
с Адамом битый час объясняли , что можно найти
компромисс во всем, я не встревал, просто спокойно
дожидлася до чего в итоге ваши переговоры приведут,
вы завершили, ушли, а меня тут же в бан по жалобе,
а ты после вернулся и сам увидел создавшуюся картину
и высказался в адрес юзера, однако тебе тогда не ответили.
Надеюсь, ты очень хорошо помнишь, это не так давно и было.
А все эти отписавшиеся- фэйковые тролли, просто пройдись
по комментам и увидишь это сам лично, масса текстов о пупсиках )
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Санчо Панса
   293 / 840
13 мая в 15:51
А ведь так все хорошо начиналось, для ЦСКА..Отмечу, что Ваня Обляков раззабивался! Искренне рад за этого парня. Увы, но даже игра в два форварда не принесла армейцам пользы...Болельщиков Зенита с заслуженной волевой победой! Аргентинцы дали жару в этом матче.
" Ваня раззабивался..."! Умора ! Спасибо большое, давно так не смеялся! Хорошо - чемпионат заканчивается, а то Ваня Раззабивавшийся и в лучшие бомбардиры мог попасть. Шутка ли, за 28 туров аж 2 !!! штуки накидал, а если бы еще туров 30 ? Ну ничего, он в следующем сезоне отыграется !
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 840
13 мая в 15:41
А ведь так все хорошо начиналось, для ЦСКА..Отмечу, что Ваня Обляков раззабивался! Искренне рад за этого парня. Увы, но даже игра в два форварда не принесла армейцам пользы...Болельщиков Зенита с заслуженной волевой победой! Аргентинцы дали жару в этом матче.
Питер рулит
Питер рулит
   153 / 840
13 мая в 15:31
Всех адекватных с победой!
Что вчера поразило : захожу с камеру хранения сдать что приготовлено для празднования и вижу картину,как два кадра пришли сдать в камеру хранения перед матчем ,что бы вы думали ?!? ....конские розы....
все в шоке были,пропустили их без очереди...
после игры забирал сумку с бухлом и видел полку с кучей конских роз ,реально сданных перед матчем...
Байкал-38
Байкал-38 ответил Шуnя771
   10 / 840
13 мая в 14:35
Мну думал один я да Товарищ мой не в почете у Назара, ан нет...
20.09.2017 Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала "Луч (Владивосток)" - "Анжи (Махачкала)" 2:0
Перед матчем написал
Байкал-38
20.09.2017, 17:19
Лучу удачи!!!

Мы сибиряки и всегда поддерживаем друг друга.
Луч владел большим преимуществом, заперли Анжи в его штрафной и на 20 забили гол
Байкал-38
20.09.2017, 17:25
Красавцы!!! Делают с Анжи, что хотят. уже 1:0

С виду безобидный коммент и главное по игре и по делу. И тут мне пишет какой то назар, которого я не знаю. его коммент опубликовать не могу, так как он был удалён.
Потом он со второго акка (Port-Petrovsk007) сначала стал мне писать зачем хорошего человека и-за меня забанили. Я заподозрил, что это он и есть, но он давай отмазываться, что это не он.


Байкал-38
20.09.2017, 17:48
ответ пользователю Port-Petrovsk007 (раскрыть)
Человек перешёл на личные оскорбления за это видать и забанили! Не оскорбляй и всё будет хорошо. или второй акк включил? похоже!

Port-Petrovsk007
20.09.2017, 17:51
ответ пользователю Байкал-38 (раскрыть)
Какой второй акк ? Ты о чем ?

Одним словом опять не сдержался и давай меня со второго акка оскорблять.


Вот так и зародился наш с ним конфликт. Причём его постоянно банят так как человек не сдержанный и переходит на оскорбления как лично меня так и всего региона и людей живущих там.
Меня банят раз в полгода и то после его долгих уговоров. Он постоянно требует, что бы мне дали пожизненный бан.
Как я посмотрел и если сравнить, то его больше ненавидят, чем кто то с ним дружит. Он многих достаёт только если они не говорят хорошо Анжи и имеют не осторожность пожелать удачи другой команде.
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 840
13 мая в 13:05
Мну думал один я да Товарищ мой не в почете у Назара, ан нет...
Шуnя771
Шуnя771 ответил Байкал-38.
   51 / 840
13 мая в 13:03
Где "юрист" там всегда раздор. Адекватная оценка ему в комментариях!
С первым предложением согласен.
ziborock
ziborock ответил Гавроша
   31 / 840
13 мая в 12:51
А вот и юмор:
Это не юмор - это реальность! Юмор вот где:
parallels
81 000 зрителей пришла на хоккей, обещали 70. посоны, мы внезапно побили рекорд стадиона шальке, самый посещаемый хоккейный матч в истории европы теперь наш ?? хряк, трусливо сбежавший с этой ветки, выползай! сколько там на открывашку ходит, особенно, зимой? а? ??

Гавроша ответил parallels

Куда на хоккей 81 000 пришла?

parallels ответил Гавроша

не смотрел сегодняшнюю игру на крестовском? комментаторы сказали - 81 тыща пришла.

Гавроша ответил parallels

Не смотрел. А чего там было? Чемпионат же закончен вроде.
-----------------------------
Ржал до слез!)))
Против_всех
Против_всех ответил Катерина Измайлова
   817 / 840
13 мая в 11:09
    la_masia
    la_masia ответил Великолепный
       106 / 840
    13 мая в 10:46
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце
      13 мая в 10:33
      Почему назар проведёнными годами тут козыряет? его слова звучат как "я козу на возу вёз", или "да я на колчаковских фронтах" " а вы тут никто и зовут вас никак.
      Создайте закрытую лигу и там "козыряйте" и меряетесь своими годами, а к народу не выходите.
      Faustello
      Faustello ответил Jeck Denielse
         22 / 840
      13 мая в 10:27
      Только заметил...какое странное название ветки...))) А где про "волевую победу"...."деклассацию конкурента"...."чемпионскую поступь"...????..)) 3 мяча....)) 3 мяча и Локо на этом стадионе забил.... Только отхватил 5...))))
      Ленорыч забашлял чтобы заголовки были нейтральными ))))
      Danrog
      Danrog
         97 / 840
      13 мая в 10:26
      Лихо Зенит по коням проехался.
      Байкал-38.
      Байкал-38.
         181 / 840
      13 мая в 10:24
      Где "юрист" там всегда раздор. Адекватная оценка ему в комментариях!
      Faustello
      Faustello
         22 / 840
      13 мая в 10:22
      Шорт, вот так оставишь вас на минутку и сразу Питер шампиньоны, Проводницы нас оттеснили, а Розетки выше славных Конях!!!! На месте Питера должны были быть мы! ))))
      Но если серьёзно - чемпионов с чемпионством, зимние трансферы преобразили команду и сделали разницу.
      Поздравлямба ))))
      Гавроша
      Гавроша
         21 / 840
      13 мая в 09:59
      А вот и юмор:

      Пупсятко
      Пупсятко
         104 / 840
      13 мая в 09:21
      Зенит опять сильнее ЦСКА.
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