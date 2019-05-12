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«Арсенал» обыграл «Бернли»

12 мая 2019, 19:05
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли1 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Арсенал» одержал победу над «Бернли» в матче заключительного тура АПЛ.

«Арсенал» финишировал на пятом месте, «Бернли» - 15-й.

Бернли, стадион Тюрф Мур

«Бернли» - «Арсенал» 1:3 (0:0)
Голы: Барнс 65 - Обамеянг 52, Обамеянг 63, Нкетиа 90+4

«Бернли»: Хитон, Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор, Хендрик (Брэди 82), Вествуд, Корк, Макнил (Гудмундссон 64), Барнс, Вуд (Крауч 77)
Главный тренер: Дайч Шон.

«Арсенал»: Лено, Лихтштайнер, Мустафи, Мавропанос (Косьельни 34), Начо Монреаль, Эль-Нени, Гендузи, Мхитарян, Уиллок (Нкетиа 62), Ивоби, Обамеянг
Главный тренер: Эмери Унаи.

Предупреждения: Хитон 3, Барнс 22, Тарковски 45+3, Лоутон 48, Гендузи 53, Корк 75

Судья: Дин Майк.

В параллельной встрече «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и стал чемпионом Англии.

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Все комментарии
Danrog
Danrog
   97 / 840
13 мая в 11:28
Арсенал с победой!
OMG
OMG
12 мая в 21:44
5 место с такими дровами нормально, Эмери недооцененный тренер
ЮЗИК
ЮЗИК
   236 / 840
12 мая в 20:54
Арсенал в привычном стиле вылетел из призеров, и ничего толком не изменилось
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 840
12 мая в 20:03
Арсенал с победой!
Vizor
Vizor ответил DXTK
12 мая в 19:48
помнишь мои слова перед стартом сезона - Арсенал снова будет под Тоттенхэмом, они снова подтвердились..........
Прям баба Ванга, никто ж другой такого и предположить не мог)))
DXTK
DXTK ответил Так Себе Аналитик
   121 / 840
12 мая в 19:44
Ты прямо на ходу переобуваешься, то на ветках ТТХ ржешь над болельщиками ТТХ и за лысого глоришь, то это снова "твой Тоттенхэм")))
помнишь мои слова перед стартом сезона - Арсенал снова будет под Тоттенхэмом, они снова подтвердились..........
LMI
LMI
12 мая в 19:41
Вот она цена ничьей с Брайтоном и вот она цена промаха (и не одного) Обамы в сегодняшнем матче
Ну ладно - у нас последний БОЙ в Баку остался
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
12 мая в 19:30
Еще гол и Барак стал бы лучшим снайпером. А так делит место с Салахом))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил DXTK
   24 / 840
12 мая в 19:30
че пупок то рвали? опять под моим Тоттенхэмом остались))))))
Ты прямо на ходу переобуваешься, то на ветках ТТХ ржешь над болельщиками ТТХ и за лысого глоришь, то это снова "твой Тоттенхэм")))
Bezymniy Ispanec
Bezymniy Ispanec
   472 / 840
12 мая в 19:08
И что???Кому это нужно???
Balanenok
Balanenok
   93 / 840
12 мая в 19:07
Арсенал с победой!
DXTK
DXTK
   121 / 840
12 мая в 19:07
че пупок то рвали? опять под моим Тоттенхэмом остались))))))
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