«Арсенал» обыграл «Бернли»

«Арсенал» одержал победу над «Бернли» в матче заключительного тура АПЛ.
«Арсенал» финишировал на пятом месте, «Бернли» - 15-й.
Бернли, стадион Тюрф Мур
«Бернли» - «Арсенал» 1:3 (0:0)
Голы: Барнс 65 - Обамеянг 52, Обамеянг 63, Нкетиа 90+4
«Бернли»: Хитон, Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор, Хендрик (Брэди 82), Вествуд, Корк, Макнил (Гудмундссон 64), Барнс, Вуд (Крауч 77)
Главный тренер: Дайч Шон.
«Арсенал»: Лено, Лихтштайнер, Мустафи, Мавропанос (Косьельни 34), Начо Монреаль, Эль-Нени, Гендузи, Мхитарян, Уиллок (Нкетиа 62), Ивоби, Обамеянг
Главный тренер: Эмери Унаи.
Предупреждения: Хитон 3, Барнс 22, Тарковски 45+3, Лоутон 48, Гендузи 53, Корк 75
Судья: Дин Майк.
В параллельной встрече «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и стал чемпионом Англии.
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