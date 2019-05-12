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«Челси» поделил очки с «Лестером»

12 мая 2019, 19:07
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити0 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Челси» сыграл вничью с «Лестером» в матче заключительного тура чемпионата Англии.

«Челси» финишировал на третьем месте, «Лестер» - девятый.

Лестер, стадион Кинг Пауэр

«Лестер» - «Челси» 0:0

«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Магуайр, Чилуэлл, Ндиди (Окадзаки 66), Олбрайтон (Симпсон 76), Тилеманс, Чудхури, Мэддисон (Барнс 84), Варди
Главный тренер: Роджерс Брендан.

«Челси»: Кабальеро, Дзаппакоста, Аспиликуэта, Луис, Алонсо, Баркли (Ковачич 76), Жоржиньо, Лофтус-Чик, Педро, Игуаин (Жиру 84), Виллиан (Азар 69)
Главный тренер: Сарри Маурицио.

Предупреждение: Жоржиньо 30

Судья: Тэйлор Энтони.

В параллельной встрече «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и стал чемпионом Англии.

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severnyj84
severnyj84
   88 / 840
13 мая в 14:33
Челси с попаданием в ЛЧ.
Romeo 777
Romeo 777 ответил iBragim2102
   161 / 840
13 мая в 11:44
Челси очень повезло если бы тотен выиграл то финал ле подвесил бы их лч на след сезон.
Для начала прочти регламент...Челси ещё в предыдущем туре гарантировал себе 100% место в ЛЧ на будущий сезон. Последний тур вообще ничего не решал в этом плане, поэтому и не все основные вышли в старте. Если бы даже Шпоры выиграли, а Челси тем самым опустился бы на 4 место, а ЛЕ выиграл бы Арсенал, то от Англии 5 команд в ЛЧ!
iBragim2102
iBragim2102
   730 / 840
13 мая в 10:11
Челси очень повезло если бы тотен выиграл то финал ле подвесил бы их лч на след сезон.
Медив
Медив
   43 / 840
12 мая в 20:53
В принципе, наверное норм результат. В начале сезона готов был простить Сарри и худший итог, если бы он начал проводить долгожданное обновление команды. Но обновления не было. Наоборот, две трети сезона задвигал молодых игроков, снова и снова упорно ставил тех, кто был откровенно хуже... По Игуаину вопросов нет. Как играл Мората, я бы его заменил даже на деда Игуаина. Толстый хотя бы не падает постоянно (хотя наверное он это не делает, ибо сомневается что сможет потом встать).
Так что тут двойственные чувства. Результаты при всех исходных вроде бы и не плохие и нет причин увольнять деда. Но то как эти результаты были получены...Хочется чтобы его все таки выперли. Непонятно все это вообщем.
Albasin
Albasin
   17 / 840
12 мая в 20:00
Челси с бронзовыми медалями.
George-CFC
George-CFC
12 мая в 19:54
Синих с 3 местом! Заслужили, играя весь сезон без форварда
Romeo 777
Romeo 777 ответил 95-shishani-95
   161 / 840
12 мая в 19:38
До ухода Азара 3 место. Если он уйн, посмотрим, где они будут в следующем сезоне...
Ну, возможно, условно как Ливерпуль без Коутиньо, а может падём, как Реал без Роналду. Тут только время покажет
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   185 / 840
12 мая в 19:37
Поздравления парни с третьим местом, в Апл быть в тройке круто
311
311
   73 / 840
12 мая в 19:28
Дело Мораты живет благодаря аргентинскому бревну! Уже грустно без АПЛ!)
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
12 мая в 19:28
Лестер подтвердил, что он гроза авторитетов.
95-shishani-95
95-shishani-95
   47 / 840
12 мая в 19:26
До ухода Азара 3 место.
Если он уйн, посмотрим, где они будут в следующем сезоне...
Таганский
Таганский ответил ст_прапорщик
   98 / 840
12 мая в 19:18
Привет, Таганыч! Наши матчи сегодня назывались: "Кто больше не хочет выиграть!")))
Привет, Валерчик!!
Ну, настоящие джентльмены..))
Mоnоlo
Mоnоlo
12 мая в 19:16
Игуаин опять не зарешал печальбеда..
azkan
azkan
   338 / 840
12 мая в 19:16
Поздравляю Челси и всех болельщиков с бронзой чемпионата Англии!!
В феврале-марте не верил что в четверке будем.
drug01
drug01
   124 / 840
12 мая в 19:16
Потеряны, важные очки!
Imrebellion
Imrebellion
   321 / 840
12 мая в 19:15
В прошлом "неудачном" сезоне с идентичными цифрами оказались 5ми...
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил Таганский
   334 / 840
12 мая в 19:13
Благодаря ничьей ирисок со шпорами, Челси остался на 3 месте.. Радует, что еще 1 матч мы увидим 29 мая.. Всех с окончанием чемпионата!!
Привет, Таганыч! Наши матчи сегодня назывались: "Кто больше не хочет выиграть!")))
Таганский
Таганский
   98 / 840
12 мая в 19:11
Благодаря ничьей ирисок со шпорами, Челси остался на 3 месте..
Радует, что еще 1 матч мы увидим 29 мая..
Всех с окончанием чемпионата!!
azkan
azkan
   338 / 840
12 мая в 19:11
Охренеть заголовок!
Нет, чтобы говорить о третьем месте и бронзе..
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   544 / 840
12 мая в 19:09
Ставил на сухой матч с кэфом 12.

СПАСИБО ТЕБЕ ЖИРНЫЙ КУСОК, ТЕПЕРЬ МОЖЕШЬ ПРОВАЛИВАТЬ.

Благо, мы всеравно на третьем месте!
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