«Челси» поделил очки с «Лестером»

«Челси» сыграл вничью с «Лестером» в матче заключительного тура чемпионата Англии.
«Челси» финишировал на третьем месте, «Лестер» - девятый.
Лестер, стадион Кинг Пауэр
«Лестер» - «Челси» 0:0
«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Магуайр, Чилуэлл, Ндиди (Окадзаки 66), Олбрайтон (Симпсон 76), Тилеманс, Чудхури, Мэддисон (Барнс 84), Варди
Главный тренер: Роджерс Брендан.
«Челси»: Кабальеро, Дзаппакоста, Аспиликуэта, Луис, Алонсо, Баркли (Ковачич 76), Жоржиньо, Лофтус-Чик, Педро, Игуаин (Жиру 84), Виллиан (Азар 69)
Главный тренер: Сарри Маурицио.
Предупреждение: Жоржиньо 30
Судья: Тэйлор Энтони.
В параллельной встрече «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и стал чемпионом Англии.
Так что тут двойственные чувства. Результаты при всех исходных вроде бы и не плохие и нет причин увольнять деда. Но то как эти результаты были получены...Хочется чтобы его все таки выперли. Непонятно все это вообщем.
Так что тут двойственные чувства. Результаты при всех исходных вроде бы и не плохие и нет причин увольнять деда. Но то как эти результаты были получены...Хочется чтобы его все таки выперли. Непонятно все это вообщем.
Если он уйн, посмотрим, где они будут в следующем сезоне...
Если он уйн, посмотрим, где они будут в следующем сезоне...
Ну, настоящие джентльмены..))
Ну, настоящие джентльмены..))
В феврале-марте не верил что в четверке будем.
В феврале-марте не верил что в четверке будем.
Радует, что еще 1 матч мы увидим 29 мая..
Всех с окончанием чемпионата!!
Радует, что еще 1 матч мы увидим 29 мая..
Всех с окончанием чемпионата!!
Нет, чтобы говорить о третьем месте и бронзе..
Нет, чтобы говорить о третьем месте и бронзе..
СПАСИБО ТЕБЕ ЖИРНЫЙ КУСОК, ТЕПЕРЬ МОЖЕШЬ ПРОВАЛИВАТЬ.
Благо, мы всеравно на третьем месте!
СПАСИБО ТЕБЕ ЖИРНЫЙ КУСОК, ТЕПЕРЬ МОЖЕШЬ ПРОВАЛИВАТЬ.
Благо, мы всеравно на третьем месте!