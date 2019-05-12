МЮ проиграл дома «Кардиффу» и занял 6 место в чемпионате Англии

В рамках заключительного тура АПЛ МЮ дома проиграл «Кардиффу».
В итоговой турнирной таблице «красные дьяволы» расположились на 6 месте (66 очков), а «Кардифф» занял 18 позицию (34 пункта).
Манчестер, стадион Олд Траффорд
«Манчестер Юнайтед» - «Кардифф» 0:2 (0:1)
Голы: Мендес-Лэнг 23 (пенальти), Мендес-Лэнг 54
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот (Валенсия 74), Смоллинг, Джонс (Марсьяль 46), Янг, Перейра (Гомес 74), МакТоминэй, Погба, Лингард, Гринвуд, Рэшфорд
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
«Кардифф»: Этеридж, Пелтиер, Моррисон, Экюэль-Манга, Беннетт, Мендес-Лэнг (Хойлетт 80), Бакуна, Гуннарссон (Ричардс 58), Мерфи, Рид, Зохоре (Уорд 74)
Главный тренер: Уорнок Нил.
Предупреждения: Бакуна 28, Перейра 44, Погба 61, Мерфи 61, Лингард 71
Судья: Мосс Джонатан.
В другом матче этого тура «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон».
Слили моура, также его слили и игроки Челси, слили Конте, щас на сарри давления, сульшер тоже не справляется. Фактор сильного авторитетного тренера, как чзвена который будет всеми и вся контролировать, заряжать, настраивать, биться, все значимее и значимее в современном мире. Ибо большие деньги очень испортили футболистов. Что хотят то творят.
Слили моура, также его слили и игроки Челси, слили Конте, щас на сарри давления, сульшер тоже не справляется. Фактор сильного авторитетного тренера, как чзвена который будет всеми и вся контролировать, заряжать, настраивать, биться, все значимее и значимее в современном мире. Ибо большие деньги очень испортили футболистов. Что хотят то творят.
Аха-ха)
Аха-ха)
Погбун слишком много выеживается, денег ему мало, в автобусе с коммандой ездить не хочет, а лимузин ему подавай.Его тараканы уже порядком подза.....Пущай валит к сливкам и мозг нам не дурит.Верю и в Мадриде есть достойные парикмахерские, а что еще для его счастья нужно.Не продадим в это то, так уйдет через год за пол цены, или еще хуже через 2 года бесплатно.Не красный он в душе.
Матича к списку можно приписать.
По хорошему, команду нужно строить практически с нуля.
Погбун слишком много выеживается, денег ему мало, в автобусе с коммандой ездить не хочет, а лимузин ему подавай.Его тараканы уже порядком подза.....Пущай валит к сливкам и мозг нам не дурит.Верю и в Мадриде есть достойные парикмахерские, а что еще для его счастья нужно.Не продадим в это то, так уйдет через год за пол цены, или еще хуже через 2 года бесплатно.Не красный он в душе.
Матича к списку можно приписать.
По хорошему, команду нужно строить практически с нуля.
Моуринье в наглую слили, вот возмездие и воздмезднулось.
Моуринье в наглую слили, вот возмездие и воздмезднулось.
Про второе место уже завтра все забудут и только петухи будут бить себя в грудь, ведь АПЛ им ещё столько же не видать😁😁
Про второе место уже завтра все забудут и только петухи будут бить себя в грудь, ведь АПЛ им ещё столько же не видать😁😁
Не слишком ли часто пишут о командах занимающих 6-е место ...что у нас...что в Англии..??))))
Не слишком ли часто пишут о командах занимающих 6-е место ...что у нас...что в Англии..??))))