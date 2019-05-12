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МЮ проиграл дома «Кардиффу» и занял 6 место в чемпионате Англии

12 мая 2019, 18:54
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб КардиффКардиффМатч завершен

В рамках заключительного тура АПЛ МЮ дома проиграл «Кардиффу».

В итоговой турнирной таблице «красные дьяволы» расположились на 6 месте (66 очков), а «Кардифф» занял 18 позицию (34 пункта).

Манчестер, стадион Олд Траффорд

«Манчестер Юнайтед» - «Кардифф» 0:2 (0:1)
Голы: Мендес-Лэнг 23 (пенальти), Мендес-Лэнг 54

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот (Валенсия 74), Смоллинг, Джонс (Марсьяль 46), Янг, Перейра (Гомес 74), МакТоминэй, Погба, Лингард, Гринвуд, Рэшфорд
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

«Кардифф»: Этеридж, Пелтиер, Моррисон, Экюэль-Манга, Беннетт, Мендес-Лэнг (Хойлетт 80), Бакуна, Гуннарссон (Ричардс 58), Мерфи, Рид, Зохоре (Уорд 74)
Главный тренер: Уорнок Нил.

Предупреждения: Бакуна 28, Перейра 44, Погба 61, Мерфи 61, Лингард 71

Судья: Мосс Джонатан.

В другом матче этого тура «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон».

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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka ответил RMUKMU
   118 / 840
13 мая в 09:25
Тут последнее точно сказано. Из-за нескольких борзых игроков и происходил разлад. И задача тренера, или приструнить этих борзых, или убрать из состава.
Слили моура, также его слили и игроки Челси, слили Конте, щас на сарри давления, сульшер тоже не справляется. Фактор сильного авторитетного тренера, как чзвена который будет всеми и вся контролировать, заряжать, настраивать, биться, все значимее и значимее в современном мире. Ибо большие деньги очень испортили футболистов. Что хотят то творят.
RMUKMU
RMUKMU ответил Beka_byaka
   171 / 840
13 мая в 08:34
Игроки возможно действительно классные, но мне кажется их игра зависит не от тренера, а от настроения. Могут выдать хорошую серию, но потом опять сольются как их не мотивируй и как не тренируй. Наверное, неудачи последних лет отложились в голове и не дают играть. Ну и несколько игроков гадят атмосферу в команде.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   572 / 840
12 мая в 22:54
Мда САФу на свой бывший клуб стыдно смотреть
vinjard
vinjard
12 мая в 22:48
Вот это да, скатился МЮ, да Арс тоже. Недавно играл МЮ против Сити, то есть определялись чемпионские очки, но не для МЮ, а для Сити и Ливера. Сложилось такое впячитление что МЮ как-будто спецом проиграл Сити)) чтоб даже не было намека на чнмпионства Ливерпуля, буд-то назло им нагадели, пусть мол кто угодно будет чемпионом хоть Сити, но только не Ливерпуль.)))
dzvinka
dzvinka
   75 / 840
12 мая в 22:10
как бы в следующий сезон не оказались ниже вулвс, евертона и лэстера)))
MESSIDGIN
MESSIDGIN
12 мая в 22:05
ну Сульшер не годен в качестве тренера..Жаль что без кубков они..Жалкий постФергюсоновский середняк.., но в отличии от Ливерпуля..Они хоть знают что такое чемпионство в Англии..


Аха-ха)
Beka_byaka
Beka_byaka ответил RMUKMU
   118 / 840
12 мая в 21:56
Тут 100% фактор тренера. Игроки классные. Показали что могут и играть и тащить, и комбеки устраивать. Но нет у них тренера, который имел ы свой авторитет именно среди игроков. САФа уважали все. У него бегали и отрабатывали все. А тут, то ленивые, то богатые технари которые и привыкли посылать тренера....
mihaluch
mihaluch ответил Anisovich
   53 / 840
12 мая в 21:50
Мю скатился до уровня спартака.
А может это "Спартак" вышел на уровень МЮ.
beefs
beefs
   165 / 840
12 мая в 21:48
МЮ расклеялся...
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb ответил fanliverpoolfan
   451 / 840
12 мая в 21:40
муму с законным 6 местом ахахаха
Ливерпуль с законным 2 местом)))
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Jeck Denielse
   243 / 840
12 мая в 21:30
Не обратил внимание,что 66 очков?А прозвище "Красные дьяволы"
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   243 / 840
12 мая в 21:29
Символично!Дьяволы,место 6(66)очков!
dzvinka
dzvinka
   75 / 840
12 мая в 21:13
мю уже е**** в ж*** Кардифф, а некоторые болелы скама все радуются что Ливерпуль не чемпион)))
kotmyshka
kotmyshka
   117 / 840
12 мая в 20:58
очень странно
4ел
4ел ответил anyway
12 мая в 20:54
назначение сульшера вместо, дающего результат и умеющего работать с молодыми талантами почетта - ошибка, которая отбросит МЮ еще на несколько лет от титула АПЛ... Вот игроки из нынешнего состава которых должны постараться сохранить: Де Хеа, Погба, Шоу, Рэшфорд, Мартиаль, МакТоминей, Далот. Игроки которые должны уйти обязательно, кроме тех кто точно уйдет : Джонс, перейра, мата, фред, ЛУКАКУ, возможно санчес. Все остальные больше как игроки ратации.
да и мартиаля нужно продавать, шипка он ленивый.Нужны моторы по работоспособности аля Эреры и Чжи Сун Пака. А тот по полю чуть ходит
Погбун слишком много выеживается, денег ему мало, в автобусе с коммандой ездить не хочет, а лимузин ему подавай.Его тараканы уже порядком подза.....Пущай валит к сливкам и мозг нам не дурит.Верю и в Мадриде есть достойные парикмахерские, а что еще для его счастья нужно.Не продадим в это то, так уйдет через год за пол цены, или еще хуже через 2 года бесплатно.Не красный он в душе.
Матича к списку можно приписать.
По хорошему, команду нужно строить практически с нуля.
Хуторянин 84
Хуторянин 84
   202 / 840
12 мая в 20:54
МЮ просто смешён!
NGYRZ
NGYRZ
   72 / 840
12 мая в 20:51
Здоровье САФу, что с командой сделали, для него наверное тяжело видеть.

Моуринье в наглую слили, вот возмездие и воздмезднулось.
Bayern Best
Bayern Best
   245 / 840
12 мая в 20:50
Без тренера Ферги этот клуб стал дном.
wattman
wattman
12 мая в 20:50
сказочныйсульшер
Evilhuman
Evilhuman ответил youtomee
   102 / 840
12 мая в 20:47
с волками вы там будете, все остальные в лч отправятся
да пусть и с волками, один фиг команду надо перестраивать
youtomee
youtomee ответил Evilhuman
   495 / 840
12 мая в 20:45
ну на него мы по сезону и на играли,всё честно, будем с Арсеналом в ЛЕ пылить, если они конечно эту ЛЕ не возьмут
с волками вы там будете, все остальные в лч отправятся
Evilhuman
Evilhuman
   102 / 840
12 мая в 20:45
ну на него мы по сезону и на играли,всё честно, будем с Арсеналом в ЛЕ пылить, если они конечно эту ЛЕ не возьмут
youtomee
youtomee ответил Так Себе Аналитик
   495 / 840
12 мая в 20:44
Если бы он выиграл, занял бы то же место))
просто перед своими болельщиками в последнем туре можно было хоть палец о палец ударить, с другой стороны так они более честно подвели итоги сезона)
-Ванек-
-Ванек- ответил yudin_duda
12 мая в 20:39
петухи это манкомешок что ли, который везде опустили все кому не лень)), вам лузерам даже судейские подачки уже не помогают, при жвачкином ферги повыше с помощью них были..
yudin_duda
yudin_duda ответил Rizo1
12 мая в 20:28
Ахаха, и чему тут завидовать?))
Про второе место уже завтра все забудут и только петухи будут бить себя в грудь, ведь АПЛ им ещё столько же не видать😁😁
drug01
drug01
   124 / 840
12 мая в 20:23
Слабый итог!
marvel777
marvel777
   331 / 840
12 мая в 20:19
начал с разгрома Кардиффа закончил поражений от него же на своем поле)
Прохорович
Прохорович
   783 / 840
12 мая в 20:19
Сульшер всю концноыку профукал. просто позор
-Ванек-
-Ванек-
12 мая в 20:16
да и то завышеное место для тащимого судьями манкомешка
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
12 мая в 20:13
Складывается впечатление что 6-е место - особенное......))))

Не слишком ли часто пишут о командах занимающих 6-е место ...что у нас...что в Англии..??))))
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