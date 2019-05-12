«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Эвертоном» и остался на четвертом месте

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Эвертоном» в заключительном туре чемпионата Англии.
«Шпоры» завершают сезон на четвертом месте, «Эвертон» - восьмой.
Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
«Тоттенхэм» - «Эвертон» 2:2 (1:0)
Голы: Дайер 3, Эриксен 75 - Уолкотт 69, Тосун 72
«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер-Питерс, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис, Эриксен, Сиссоко, Алли (Ваньяма 46), Ламела (Скипп 77), Льоренте (Янссен 77), Моура
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
«Эвертон»: Пикфорд, Зума, Кин, Йерри Мина, Динь, Уолкотт, Шнейдерлин, Гейе (Гомеш 65), Бернард (Лукман 65), Сигурдссон, Тосун
Главный тренер: Силва Марку.
Предупреждения: Шнейдерлин 71, Динь 90
Судья: Марринер Андре.
В параллельной встрече «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и стал чемпионом Англии.
И гланое новость о 4 месте раньше чем новость о бронзе, сокерру рулит))))
И гланое новость о 4 месте раньше чем новость о бронзе, сокерру рулит))))