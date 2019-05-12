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«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Эвертоном» и остался на четвертом месте

12 мая 2019, 19:01
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Эвертоном» в заключительном туре чемпионата Англии.

«Шпоры» завершают сезон на четвертом месте, «Эвертон» - восьмой.

Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

«Тоттенхэм» - «Эвертон» 2:2 (1:0)
Голы: Дайер 3, Эриксен 75 - Уолкотт 69, Тосун 72

«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер-Питерс, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис, Эриксен, Сиссоко, Алли (Ваньяма 46), Ламела (Скипп 77), Льоренте (Янссен 77), Моура
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

«Эвертон»: Пикфорд, Зума, Кин, Йерри Мина, Динь, Уолкотт, Шнейдерлин, Гейе (Гомеш 65), Бернард (Лукман 65), Сигурдссон, Тосун
Главный тренер: Силва Марку.

Предупреждения: Шнейдерлин 71, Динь 90

Судья: Марринер Андре.

В параллельной встрече «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и стал чемпионом Англии.

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Все комментарии
cannongun
cannongun
   294 / 840
12 мая в 22:48
Шпоры дб быть 3 место. Пенсия отскокеры фарто63е.
Mоnоlo
Mоnоlo
12 мая в 19:46
Нормально. 3 или 4-е место особой роли не играет. ЛЧ и есть Лч.
RMUKMU
RMUKMU
   171 / 840
12 мая в 19:30
Тоттенхэм ещё в прошлом туре обеспечил себе четвёртое место. Вернее соперники обеспечили.
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
12 мая в 19:29
Заслужили Лигу Чемпионов.
Soccer2016
Soccer2016
12 мая в 19:16
Сорри курам, вы же в финале)
cannongun
cannongun ответил Soccer2016
   294 / 840
12 мая в 19:13
Куры не захотели бронзу, побегают в квалификации)
ЛЧ едет на Уайт Харт Лейн и 1я корзина ты о чем, сковзер?
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Soccer2016
   718 / 840
12 мая в 19:13
Куры не захотели бронзу, побегают в квалификации)
Куры сегодня про.рали чемпионство, а шпоры выходят сразу в групповой этап по новому регламенту)
Soccer2016
Soccer2016
12 мая в 19:09
Куры не захотели бронзу, побегают в квалификации)
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил Tott_Hot
   334 / 840
12 мая в 19:08
Уолкотт скатина, истинный канонир, даже бегая в ливерпуле нам подгадил
а нефиг было булки расслаблять, сами виноваты! А на фоне пенсов вообще нет слов(((
azkan
azkan
   338 / 840
12 мая в 19:08
И ТТХ и Челси по прежнему играли в поддавки)))
И гланое новость о 4 месте раньше чем новость о бронзе, сокерру рулит))))
Tott_Hot
Tott_Hot
   718 / 840
12 мая в 19:05
Уолкотт скатина, истинный канонир, даже бегая в ливерпуле нам подгадил
Tott_Hot
Tott_Hot
   718 / 840
12 мая в 19:04
ну что, Шпоры, пошумим еще в Лиге Чемпионов))
DXTK
DXTK
   121 / 840
12 мая в 19:04
ничья так ничья, главное канониры опять снизу.
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