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«Тоттенхэм» оказался выше «Арсенала» и другие итоги 38-го тура АПЛ

12 мая 2019, 19:17

Завершились матчи 38-го тура чемпионата Англии.

«Брайтон» - «Ман Сити» 1:4
Голы: Мюррэй 27Кун Агуэро 28Ляпорт 38Марез 63Гюндоган 72

«Уотфорд» - «Вест Хэм» - 1:4
Голы: Деулофеу 46 - Нобл 15, Лансини 39, Арнаутович 71, Нобл 78

«Саутгемптон» - «Хаддерсфилд» 1:1
Голы: Редмонд 41 - Притчард 55

«Ливерпуль» - «Вулверхэмптон» 2:0
Голы: Мане 17, Мане 82

«Фулхэм» - «Ньюкасл» 0:4
Голы:  Шелви 9, Перес 11, Шер 61, Рондон 90

«Бернли» - «Арсенал» 1:3
Голы: Барнс 65 - Обамеянг 52, Обамеянг 63, Нкетиа 90+4

«Тоттенхэм» - «Эвертон» 2:2
Гол: Дайер 3, Эриксен 75 - Уолкотт 69, Тосун 72

МЮ - «Кардифф» 0:2
Голы: Мендес-Лэнг 23 (пенальти)Мендес-Лэнг 54

«Лестер» - «Челси» 0:0

«Кристал Пэлас» - «Борнмут» 5:3
Голы: Батшуайи 24, 32, Симпсон 37, Ван Анхольт 65, Таунсенд 80 - Лерма 45, Айб 56, Кинг 73

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Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил sparxx2
   380 / 840
13 мая в 14:35
Это у тебя щас подгорает от чемпионства Сити ? ))))))) Кто виноват что имея в составе: однорукого форварда, одноглазую звезду, сенегальскую звезду, самого "лучшего" защитника в Мире и самого дорогого вратаря на Планете и всё это под командованием "Великого" очкастого фрица вы умудрились не стать чемпионами ? Всё просто: проект "Ливерпадаль" - не работает. Что бы у тебя не случился сбой в системе, я не буду просить тебя что бы ты спрашивал своих: маму, сестру или подругу помнят ли они своего ПЕРВОГО и дам тебе пример с космосом: тысячи летали, летают и будут летать, но в каждой более или менее нормальной стране нашей Планеты, в каждом нормальном городе есть бульвар или улица, или площадь Юрия Гагарина. Так вот: «Тоттенхэм Хотспур» стал ПЕРВЫМ клубом в XX веке, сделавшим домашний «дубль», выиграв и чемпионат, и Кубок Англии в сезоне 1960/1961. В 1963 году «шпоры» стали ПЕРВЫМ британским клубом, выигравшим европейский кубок — Кубок обладателей кубков УЕФА. Теперь понимаешь, что мы (да и не только мы, это может любой клуб на который обратит внимание например брат шейха Мансура или какой нибудь китайский многомиллиардный фонд) можем выйграть то что выйграли вы и иметь успехов не меньше вас, а вам нашего успеха не добиться НИ-КОГ-ДА !!! Теперь живи с этим.
Если это ты мне, то вообще не пригорает, так как Ливерпуль проиграл титул в упорной борьбе, и Сити заслужил титул. А вот о твоей логике о том что Шпоры стали первыми, окей Престон выиграл чемпионат Англии первым и сделали это 2 раза подряд, первый клуб, который выиграл ФА Кап был Уондерерс из Лондона, который сейчас даже не профессиональный клуб, Вулверхэмптон выиграл первым выиграл 3 раза подряд чемпионат в 30-е годы, и что ? А теперь вспоминаем о том, когда Тоттенхем Хотспур выиграл чемпионат,кубок, первый кубок обладателей кубков, это было еще до того, как Англия выиграла ЧМ в 66 году, так что предлагаю вернуться с 60-х годов в наши дни, вспоминая, сколько раз Тоттенхем Хотспур был ниже Арсенала в чемпионате Англии, и то что за последние 30 лет вы выиграли только 2 трофея. Сейчас лучший период у Тоттенхем Хотспур с 60-х годов, но трофеев все нет, если выиграете ЛЧ, вот тогда и поговорим, а пока Тоттенхем главный неудачник Англии.
cannongun
cannongun
   294 / 840
13 мая в 09:11
итак, подведем итоги сезона ПЛ с т.з. эпических просеров Поча и Ко, где Шпоры потеряли нужные и важные очки (проигрыш либо ничейный результат).
мой личный топ (в порядке возрастания важност):
- Уотфорд - Тоттенхэм (2:1) и Саутгемптон - Тоттенхэм (2:1) : игры, которые должны были просто решать на классе
- Тоттенхэм - Эвертон (2:2) : последняя победа, которая могла гарантировать 3 место. но видимо ни сил на нее, ни интереса уже не было
- Челси - Тоттенхэм (2:0) : вспоминаем на тот момент кондиции Шпор и атмосферу в раздевалке пенсов. должны были выносить их, но игру полностью провалили
- Тоттенхэм - Арсенал (1:1) : аналогично, плюс сразу все пошло не по плану. считаю, на это дерби тупо не собрались
- Борнмут - Тоттенхэм (1:0) : потеря даже одного легкого очка, подорванная недисциплинированостью и раздолбайством
- Тоттенхэм - Вест Хэм (0:1) : первый луз на новом стадике, которого просто не должно было быть
- Ливерпуль - Тоттенхэм (2:1) : потому что просто Сиссоко
- Тоттенхэм - Манчестер Сити (0:1) и Манчестер Сити - Тоттенхэм (1:0) : оба матча были на ничью
- Бернли - Тоттенхэм (2:1) : то, с чего потом пошло все авно
- Тоттенхэм - Вулверхэмптон (1:3): это просто эпикфейл. так нельзя играть
- и наконец, топ №1 - Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед (0:1) : как мы могли про69 этой мочастере, я до сих пор хз, до сих пор бомбит. вот где самые главные 3 очка остались зарыты
sparxx2
sparxx2
13 мая в 08:59
Это у тебя щас подгорает от чемпионства Сити ? ))))))) Кто виноват что имея в составе: однорукого форварда, одноглазую звезду, сенегальскую звезду, самого "лучшего" защитника в Мире и самого дорогого вратаря на Планете и всё это под командованием "Великого" очкастого фрица вы умудрились не стать чемпионами ? Всё просто: проект "Ливерпадаль" - не работает.
Что бы у тебя не случился сбой в системе, я не буду просить тебя что бы ты спрашивал своих: маму, сестру или подругу помнят ли они своего ПЕРВОГО и дам тебе пример с космосом: тысячи летали, летают и будут летать, но в каждой более или менее нормальной стране нашей Планеты, в каждом нормальном городе есть бульвар или улица, или площадь Юрия Гагарина. Так вот:
«Тоттенхэм Хотспур» стал ПЕРВЫМ клубом в XX веке, сделавшим домашний «дубль», выиграв и чемпионат, и Кубок Англии в сезоне 1960/1961. В 1963 году «шпоры» стали ПЕРВЫМ британским клубом, выигравшим европейский кубок — Кубок обладателей кубков УЕФА.
Теперь понимаешь, что мы (да и не только мы, это может любой клуб на который обратит внимание например брат шейха Мансура или какой нибудь китайский многомиллиардный фонд) можем выйграть то что выйграли вы и иметь успехов не меньше вас, а вам нашего успеха не добиться НИ-КОГ-ДА !!! Теперь живи с этим.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил DXTK
   155 / 840
13 мая в 03:42
    cannongun
    cannongun
       294 / 840
    12 мая в 22:59
    ТХ дб быть 3-м, мать вашу
    Tott_Hot
    Tott_Hot ответил Так Себе Аналитик
       718 / 840
    12 мая в 21:02
    Кто новости пишет, он и до этого тура был выше и не мог ниже оказаться)) Совершенно бесполезная информация в заголовке для тех, кто в принципе знакомы с таблицей.
    Согласен, но лично мне как бальзам на душу =D
    Tott_Hot
    Tott_Hot ответил The Frei
       718 / 840
    12 мая в 21:01
    Определённо Тщеславие мой самый любымый из грехов.
    ох недавно только пересматривал этот шедевр))
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил DXTK
       380 / 840
    12 мая в 20:58
    Я предупреждал всех канониров ВЫ окажитесь снова под Тоттенхэмом это мой блогеровский штамп или мои слова помнить будут вечно. На счет Ливерпуля я тоже угадал, каким ты был, таким в АПЛ и остался, главным неудачником )))) PS Пора меня выдвигать в эксперты на Тв!!! ведь Я умный, Я гений и Я лучше всех разбираюсь в футболе.
    Главным неудачником всех времен Английского футбола всегда был и будет Тоттенхэм, интересно, подтвердит ли это Тоттенхэм в финале ЛЧ?
    youtomee
    youtomee ответил SoShy
       495 / 840
    12 мая в 20:56
    осталось взять лч
    ты же про Ливерпуль сейчас говоришь, правильно?
    SoShy
    SoShy
    12 мая в 20:51
    осталось взять лч
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       24 / 840
    12 мая в 20:42
    Кто новости пишет, он и до этого тура был выше и не мог ниже оказаться)) Совершенно бесполезная информация в заголовке для тех, кто в принципе знакомы с таблицей.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       27 / 840
    12 мая в 20:35
    Параллельно это всё...
    ManUnited87
    ManUnited87
    12 мая в 20:33
    2-4 Финал Лиги чемпионов,3-5 Финал Лиги Европы,АПл снова на коне.
    The Frei
    The Frei ответил DXTK
       500 / 840
    12 мая в 19:55
    Я предупреждал всех канониров ВЫ окажитесь снова под Тоттенхэмом это мой блогеровский штамп или мои слова помнить будут вечно. На счет Ливерпуля я тоже угадал, каким ты был, таким в АПЛ и остался, главным неудачником )))) PS Пора меня выдвигать в эксперты на Тв!!! ведь Я умный, Я гений и Я лучше всех разбираюсь в футболе.
    Определённо Тщеславие мой самый любымый из грехов.
    LMI
    LMI
    12 мая в 19:42
    Повезло, что сказать
    DXTK
    DXTK
       121 / 840
    12 мая в 19:21
    Я предупреждал всех канониров ВЫ окажитесь снова под Тоттенхэмом это мой блогеровский штамп или мои слова помнить будут вечно.

    На счет Ливерпуля я тоже угадал, каким ты был, таким в АПЛ и остался, главным неудачником ))))

    PS Пора меня выдвигать в эксперты на Тв!!! ведь Я умный, Я гений и Я лучше всех разбираюсь в футболе.
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