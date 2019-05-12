«Тоттенхэм» оказался выше «Арсенала» и другие итоги 38-го тура АПЛ

Завершились матчи 38-го тура чемпионата Англии.
«Брайтон» - «Ман Сити» 1:4
Голы: Мюррэй 27- Кун Агуэро 28, Ляпорт 38, Марез 63, Гюндоган 72
«Уотфорд» - «Вест Хэм» - 1:4
Голы: Деулофеу 46 - Нобл 15, Лансини 39, Арнаутович 71, Нобл 78
«Саутгемптон» - «Хаддерсфилд» 1:1
Голы: Редмонд 41 - Притчард 55
«Ливерпуль» - «Вулверхэмптон» 2:0
Голы: Мане 17, Мане 82
«Фулхэм» - «Ньюкасл» 0:4
Голы: Шелви 9, Перес 11, Шер 61, Рондон 90
«Бернли» - «Арсенал» 1:3
Голы: Барнс 65 - Обамеянг 52, Обамеянг 63, Нкетиа 90+4
«Тоттенхэм» - «Эвертон» 2:2
Гол: Дайер 3, Эриксен 75 - Уолкотт 69, Тосун 72
МЮ - «Кардифф» 0:2
Голы: Мендес-Лэнг 23 (пенальти), Мендес-Лэнг 54
«Кристал Пэлас» - «Борнмут» 5:3
Голы: Батшуайи 24, 32, Симпсон 37, Ван Анхольт 65, Таунсенд 80 - Лерма 45, Айб 56, Кинг 73
мой личный топ (в порядке возрастания важност):
- Уотфорд - Тоттенхэм (2:1) и Саутгемптон - Тоттенхэм (2:1) : игры, которые должны были просто решать на классе
- Тоттенхэм - Эвертон (2:2) : последняя победа, которая могла гарантировать 3 место. но видимо ни сил на нее, ни интереса уже не было
- Челси - Тоттенхэм (2:0) : вспоминаем на тот момент кондиции Шпор и атмосферу в раздевалке пенсов. должны были выносить их, но игру полностью провалили
- Тоттенхэм - Арсенал (1:1) : аналогично, плюс сразу все пошло не по плану. считаю, на это дерби тупо не собрались
- Борнмут - Тоттенхэм (1:0) : потеря даже одного легкого очка, подорванная недисциплинированостью и раздолбайством
- Тоттенхэм - Вест Хэм (0:1) : первый луз на новом стадике, которого просто не должно было быть
- Ливерпуль - Тоттенхэм (2:1) : потому что просто Сиссоко
- Тоттенхэм - Манчестер Сити (0:1) и Манчестер Сити - Тоттенхэм (1:0) : оба матча были на ничью
- Бернли - Тоттенхэм (2:1) : то, с чего потом пошло все авно
- Тоттенхэм - Вулверхэмптон (1:3): это просто эпикфейл. так нельзя играть
- и наконец, топ №1 - Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед (0:1) : как мы могли про69 этой мочастере, я до сих пор хз, до сих пор бомбит. вот где самые главные 3 очка остались зарыты
мой личный топ (в порядке возрастания важност):
- Уотфорд - Тоттенхэм (2:1) и Саутгемптон - Тоттенхэм (2:1) : игры, которые должны были просто решать на классе
- Тоттенхэм - Эвертон (2:2) : последняя победа, которая могла гарантировать 3 место. но видимо ни сил на нее, ни интереса уже не было
- Челси - Тоттенхэм (2:0) : вспоминаем на тот момент кондиции Шпор и атмосферу в раздевалке пенсов. должны были выносить их, но игру полностью провалили
- Тоттенхэм - Арсенал (1:1) : аналогично, плюс сразу все пошло не по плану. считаю, на это дерби тупо не собрались
- Борнмут - Тоттенхэм (1:0) : потеря даже одного легкого очка, подорванная недисциплинированостью и раздолбайством
- Тоттенхэм - Вест Хэм (0:1) : первый луз на новом стадике, которого просто не должно было быть
- Ливерпуль - Тоттенхэм (2:1) : потому что просто Сиссоко
- Тоттенхэм - Манчестер Сити (0:1) и Манчестер Сити - Тоттенхэм (1:0) : оба матча были на ничью
- Бернли - Тоттенхэм (2:1) : то, с чего потом пошло все авно
- Тоттенхэм - Вулверхэмптон (1:3): это просто эпикфейл. так нельзя играть
- и наконец, топ №1 - Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед (0:1) : как мы могли про69 этой мочастере, я до сих пор хз, до сих пор бомбит. вот где самые главные 3 очка остались зарыты
Что бы у тебя не случился сбой в системе, я не буду просить тебя что бы ты спрашивал своих: маму, сестру или подругу помнят ли они своего ПЕРВОГО и дам тебе пример с космосом: тысячи летали, летают и будут летать, но в каждой более или менее нормальной стране нашей Планеты, в каждом нормальном городе есть бульвар или улица, или площадь Юрия Гагарина. Так вот:
«Тоттенхэм Хотспур» стал ПЕРВЫМ клубом в XX веке, сделавшим домашний «дубль», выиграв и чемпионат, и Кубок Англии в сезоне 1960/1961. В 1963 году «шпоры» стали ПЕРВЫМ британским клубом, выигравшим европейский кубок — Кубок обладателей кубков УЕФА.
Теперь понимаешь, что мы (да и не только мы, это может любой клуб на который обратит внимание например брат шейха Мансура или какой нибудь китайский многомиллиардный фонд) можем выйграть то что выйграли вы и иметь успехов не меньше вас, а вам нашего успеха не добиться НИ-КОГ-ДА !!! Теперь живи с этим.
Что бы у тебя не случился сбой в системе, я не буду просить тебя что бы ты спрашивал своих: маму, сестру или подругу помнят ли они своего ПЕРВОГО и дам тебе пример с космосом: тысячи летали, летают и будут летать, но в каждой более или менее нормальной стране нашей Планеты, в каждом нормальном городе есть бульвар или улица, или площадь Юрия Гагарина. Так вот:
«Тоттенхэм Хотспур» стал ПЕРВЫМ клубом в XX веке, сделавшим домашний «дубль», выиграв и чемпионат, и Кубок Англии в сезоне 1960/1961. В 1963 году «шпоры» стали ПЕРВЫМ британским клубом, выигравшим европейский кубок — Кубок обладателей кубков УЕФА.
Теперь понимаешь, что мы (да и не только мы, это может любой клуб на который обратит внимание например брат шейха Мансура или какой нибудь китайский многомиллиардный фонд) можем выйграть то что выйграли вы и иметь успехов не меньше вас, а вам нашего успеха не добиться НИ-КОГ-ДА !!! Теперь живи с этим.
На счет Ливерпуля я тоже угадал, каким ты был, таким в АПЛ и остался, главным неудачником ))))
PS Пора меня выдвигать в эксперты на Тв!!! ведь Я умный, Я гений и Я лучше всех разбираюсь в футболе.
На счет Ливерпуля я тоже угадал, каким ты был, таким в АПЛ и остался, главным неудачником ))))
PS Пора меня выдвигать в эксперты на Тв!!! ведь Я умный, Я гений и Я лучше всех разбираюсь в футболе.