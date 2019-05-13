ГлавнаяНовости

Томас Цорн - новый генеральный директор «Спартака»

13 мая 2019, 16:53

Футбольный комментатор Нобель Арустамян сообщил об итогах встречи владельца «Спартака» Леонида Федуна с Томасом Цорном.

Цорн был назначен новым генеральным директором «красно-белых», но также будет исполнять функции главы спортивного департамента.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Официально«Анже» продлил контракт с главным тренером
Вчера, 21:31 ФотоКомментарии3
ОфициальноНеста покинул пост главного тренера «Перуджи»
Вчера, 19:38 Комментарии2
Официально«Жирона» рассталась с главным тренером
20 мая Комментарии2
ОфициальноАбелардо ушел с поста главного тренера «Алавеса»
20 мая Комментарии2
ОфициальноГрэм Поттер возглавил «Брайтон»
20 мая ФотоКомментарии1
ОфициальноКларк стал главным тренером сборной Шотландии
20 мая Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   49 / 840
14 мая в 12:10
Агония продолжается.
Bastardo
Bastardo ответил Danrog
   389 / 840
14 мая в 01:32
Ваш баланс в пердиве искать нужно с Тюменями и Томсками.
...сказал болельщик Зенита, команда которого отправляет штабелями свою молодёжь в этот самый Томск
RIR68
RIR68
   196 / 840
13 мая в 21:15
лучший трансфер Федуна)))
mortid
mortid
   157 / 840
13 мая в 19:34
Первое и самое любопытное, что новому генеральному директору "Спартака" - 32 года
----------------------------------------------------------------------------
Так у них тренер-аналитик 23 года )))))))))))))))))))))))))) Вундеркинд походу, ну дают, красные клоуны ))))))))))) А что пацана девятилетнего не взяли на эту должность? он тоже в FIFA 19 играет.
Завтра
Завтра ответил kust07
   140 / 840
13 мая в 18:59
такая ситуация почти во всех российский топ клубах. Иными словами это просто система такая в России
Я бы на твоём месте, свято верил бы в "отмывание" денег! Это хотя бы отмазка подходящая!

При другом варианте, в котором фк "Спартак", обладающий вторым бюджетом в Премьер-Лиге в размере 120 миллионов евро(у ЦСКА - 65 миллионов), тратит его настолько неэффективно, что за 15 лет и за 1,8 миллиарда евро вложенных в клуб средств, результатом стало ОДНО чемпионство - это тогда просто беда у вас и с руководством клуба, и в понимании такой игры как футбол в принципе!
NAZAR 007
NAZAR 007
   11 / 840
13 мая в 18:45
Конечно. Потому что это - юрист, а не халтурист.
Рассчитываю, что потихоньку народ раскусит
все эти штучки стравливания болельщиков .
Байкал-38
Байкал-38 ответил Байкал-38
   10 / 840
13 мая в 18:41
И "юрист" тут как тут.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил MAUS
   11 / 840
13 мая в 18:35
плохо ему совсем, вот он и кидается на всех ))))
https://www.soccer.ru/hashtag-comments/1112347.shtml?comment=29067388comment-29067388

Расправы ждет над тобой.....хотя в твоих текстах ничего страшного нет.
Однако надеется и ждет.......потом, как обычно, подотрет, плавали- знаем )
Завтра
Завтра ответил kust07
   140 / 840
13 мая в 18:34
такая ситуация почти во всех российский топ клубах. Иными словами это просто система такая в России
Нет, конечно же! Такая ситуация только в "Спартаке". Иными словами - это просто система такая в "Спартаке", отмывочная!
MAUS
MAUS ответил морозз
   56 / 840
13 мая в 18:10
Всё у тебя дружище кидают, все умирают...на Байкале всё так плохо?
плохо ему совсем, вот он и кидается на всех ))))
морозз
морозз ответил Байкал-38
   81 / 840
13 мая в 18:09
Сам новый Спартак, настоящий Спартак умер в начале 90-х. представляет из себя клуб скандал. Романцев кинул Старостина после того как он передал ему Спартак, даже на похороны Николая Старостина команда Спартак решила не приходить. Сами себе делают проблемы, строят немыслимые планы, а в оконцовке кричат заговор! А с назначением данного персонажа будет ещё одна история, короче заговор против Спартака.
Всё у тебя дружище кидают, все умирают...на Байкале всё так плохо?
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   259 / 840
13 мая в 18:07
А кто это?
MAUS
MAUS
   56 / 840
13 мая в 18:05
Федун— Шнобель, Вы отвечаете за вашу очередную утку?
Шнобель— Да, я отвечаю!!!
Федун— Заседания, сегодня не было! Так что Вы, Шнобель проотвечались , и ваш клюв уходит на сковородку !!!
Байкал-38
Байкал-38 ответил MAUS
   10 / 840
13 мая в 18:04
тогда не отвечай! ступай свое тропой проходимец!
Согласен с тобой, такие как ты только для игнора и предназначены, так, что прощай.
cska plus
cska plus
   3 / 840
13 мая в 18:02
Федун якобы проводит чистку, меняет шило на мыло, скоро запрвщиков назначит руководить клубом.
kust07
kust07 ответил Завтра
   361 / 840
13 мая в 18:02
Представь на секунду, что руководство ФК "Спартак" интересуется не спортивными достижениями, а работой "стиралки" по отмыву от налогов прибыли с добычи нефти, частной компанией ЛУКОЙЛ и всё становится на свои места! Сразу понимаешь почему Асхабадзе и Карпин были в своё время генеральными директорами "Спартака", и эту постоянную смену тренеров! Потому что нет долгосрочных планов! Есть задача - к отчётному налоговому периоду, только на бумажке, показать трату средств как инвестицию в футбольный клуб, а поэтому попросить у Государства налоговый вычет, который попадёт прямиком в частный карман!
такая ситуация почти во всех российский топ клубах. Иными словами это просто система такая в России
Байкал-38
Байкал-38 ответил Завтра
   10 / 840
13 мая в 17:59
Первое и самое любопытное, что новому генеральному директору "Спартака" - 32 года. Как будто опыт с "директорством" Асхабадзе был недостаточен)))) Я раньше думал что через "Спартак" отмывают от налогов прибыль частной компании ЛУКОЙЛ от добычи нефти(как некоторые выражаются "народной"). Так теперь я практически уверен в этом - огромное число решений внутри "Спартака", лично мне говорят не о заботе по спортивным достижениям, а о заботе, чтобы решения в "Спартаке" принимались "своим человеком" и правильные для максимизации отмытых средств - поэтому "типа неудачные" покупки Педрошей - это прекрасно для "стиралки". Заявил ноунейма за 20 лямов, а с ним и агентом договорился за восемь, потому что это краснейшая цена для игрока его уровня - 12 лямов в карман! Отлично! А тот факт, что "Спартак" пролетает мимо Еврокубков - никого из "стиральщиков" совершенно не заботит, да и не должно! А второе - что наши тарасовские "сектанты", вновь будут винить весь мир в своих неудачах, а не свою команду с "феерическим" менеджментом! Все эти "мы - народные", "мы - самые звездные" и другие радости самовнушения - это всё шоколадно, но реальность от этого мне меняется!
Сам новый Спартак, настоящий Спартак умер в начале 90-х. представляет из себя клуб скандал. Романцев кинул Старостина после того как он передал ему Спартак, даже на похороны Николая Старостина команда Спартак решила не приходить.
Сами себе делают проблемы, строят немыслимые планы, а в оконцовке кричат заговор!
А с назначением данного персонажа будет ещё одна история, короче заговор против Спартака.
MAUS
MAUS
   56 / 840
13 мая в 17:58
там псж забашлял неболее €20 лямов, все остальное газовые накрутили для фэирплея, чтобы накупить новую партию футболишек!
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 840
13 мая в 17:56
Это вообще кто? Герой немецких порнофильмов, что ли) А, ну тогда он пришел по адресу!
MAUS
MAUS ответил Байкал-38
   56 / 840
13 мая в 17:51
Ещё раз повторю, мне до тебя нет никакого дело и слова твои для меня пусты!
тогда не отвечай!
ступай свое тропой проходимец!
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
13 мая в 17:49
Этот цорн еще никогда ни одного клуба не возглавлял, но сила не в нем, а в его папочке.
MAUS
MAUS
   56 / 840
13 мая в 17:48
Пока на Соккере редакторы спят, вот что Федун ответил :"Кто это придумал?"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал информацию о переменах в администрации клуба.

– Подтвердите информацию о назначении Цорна генеральным директором?

– По понедельникам совет директоров никогда не проводится. Еще не было ничего. Кто это придумал? Когда будет, дадим информацию. С Цорном встречался много раз, но совета директоров сегодня не было. Ждать ли решения завтра? Увидим, - цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".
Danrog
Danrog ответил Bastardo
   97 / 840
13 мая в 17:47
Ну и? 1) Пока это только теория Арустамяна, официально он может занять и другую должность. А может только ограничится переговорами. 2) Прямо с зенитовского корабля на бал РФС сошёл Александр Дюков, что ж все эти гавроши с аналитиками не орут в таком духе, как сейчас? На самом деле прошлое определённого клуба - вовсе не гарант коррупции. В конце концов будет какой-то баланс, у нас Цорн, у них Дюков. Гораздо лучше, чем просто Дюков.
Ваш баланс в пердиве искать нужно с Тюменями и Томсками.
Байкал-38
Байкал-38 ответил MAUS
   10 / 840
13 мая в 17:46
а чтобы ты не занимался своими копи-пастом из гугла )))) и без тебя все всё знают)))))
Ещё раз повторю, мне до тебя нет никакого дело и слова твои для меня пусты!
Bastardo
Bastardo
   389 / 840
13 мая в 17:45
Ну и?

1) Пока это только теория Арустамяна, официально он может занять и другую должность. А может только ограничится переговорами.
2) Прямо с зенитовского корабля на бал РФС сошёл Александр Дюков, что ж все эти гавроши с аналитиками не орут в таком духе, как сейчас? На самом деле прошлое определённого клуба - вовсе не гарант коррупции. В конце концов будет какой-то баланс, у нас Цорн, у них Дюков. Гораздо лучше, чем просто Дюков.
Завтра
Завтра ответил kust07
   140 / 840
13 мая в 17:42
кого попало не берут,только чьих-то родственников,которые знают по всей видимости всю внутреннюю кухню,как правильно пилить бабло.. в общем понятно все.
Представь на секунду, что руководство ФК "Спартак" интересуется не спортивными достижениями, а работой "стиралки" по отмыву от налогов прибыли с добычи нефти, частной компанией ЛУКОЙЛ и всё становится на свои места!
Сразу понимаешь почему Асхабадзе и Карпин были в своё время генеральными директорами "Спартака", и эту постоянную смену тренеров!
Потому что нет долгосрочных планов! Есть задача - к отчётному налоговому периоду, только на бумажке, показать трату средств как инвестицию в футбольный клуб, а поэтому попросить у Государства налоговый вычет, который попадёт прямиком в частный карман!
Anisovich
Anisovich
   68 / 840
13 мая в 17:42
MAUS
Сегодня 17:38
отмывание денег, - это продажа Паредаста в ПСЖ за €45 лямов )))))

Это как раз бизнес, а вот втюхивание Суинси промесского - бессовестное надувательство.
Arragon
Arragon ответил Завтра
13 мая в 17:41
Fleischjager
Fleischjager
   509 / 840
13 мая в 17:41
прекраснейшее решение позорьтесь дальше виват свиньи виват
makkie
makkie
   18 / 840
13 мая в 17:40
Сомнительная кандидатура.
Опять Федун людей без опыта набирает, их в узде легче держать и все контролировать.
Ох, не нравится мне эта "смена" руководства в Спартаке...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100