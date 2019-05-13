Томас Цорн - новый генеральный директор «Спартака»

Футбольный комментатор Нобель Арустамян сообщил об итогах встречи владельца «Спартака» Леонида Федуна с Томасом Цорном.
Цорн был назначен новым генеральным директором «красно-белых», но также будет исполнять функции главы спортивного департамента.
Футбольный комментатор Нобель Арустамян сообщил об итогах встречи владельца «Спартака» Леонида Федуна с Томасом Цорном.
Цорн был назначен новым генеральным директором «красно-белых», но также будет исполнять функции главы спортивного департамента.
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Так у них тренер-аналитик 23 года )))))))))))))))))))))))))) Вундеркинд походу, ну дают, красные клоуны ))))))))))) А что пацана девятилетнего не взяли на эту должность? он тоже в FIFA 19 играет.
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Так у них тренер-аналитик 23 года )))))))))))))))))))))))))) Вундеркинд походу, ну дают, красные клоуны ))))))))))) А что пацана девятилетнего не взяли на эту должность? он тоже в FIFA 19 играет.
При другом варианте, в котором фк "Спартак", обладающий вторым бюджетом в Премьер-Лиге в размере 120 миллионов евро(у ЦСКА - 65 миллионов), тратит его настолько неэффективно, что за 15 лет и за 1,8 миллиарда евро вложенных в клуб средств, результатом стало ОДНО чемпионство - это тогда просто беда у вас и с руководством клуба, и в понимании такой игры как футбол в принципе!
При другом варианте, в котором фк "Спартак", обладающий вторым бюджетом в Премьер-Лиге в размере 120 миллионов евро(у ЦСКА - 65 миллионов), тратит его настолько неэффективно, что за 15 лет и за 1,8 миллиарда евро вложенных в клуб средств, результатом стало ОДНО чемпионство - это тогда просто беда у вас и с руководством клуба, и в понимании такой игры как футбол в принципе!
Рассчитываю, что потихоньку народ раскусит
все эти штучки стравливания болельщиков .
Рассчитываю, что потихоньку народ раскусит
все эти штучки стравливания болельщиков .
Расправы ждет над тобой.....хотя в твоих текстах ничего страшного нет.
Однако надеется и ждет.......потом, как обычно, подотрет, плавали- знаем )
Расправы ждет над тобой.....хотя в твоих текстах ничего страшного нет.
Однако надеется и ждет.......потом, как обычно, подотрет, плавали- знаем )
Шнобель— Да, я отвечаю!!!
Федун— Заседания, сегодня не было! Так что Вы, Шнобель проотвечались , и ваш клюв уходит на сковородку !!!
Шнобель— Да, я отвечаю!!!
Федун— Заседания, сегодня не было! Так что Вы, Шнобель проотвечались , и ваш клюв уходит на сковородку !!!
Сами себе делают проблемы, строят немыслимые планы, а в оконцовке кричат заговор!
А с назначением данного персонажа будет ещё одна история, короче заговор против Спартака.
Сами себе делают проблемы, строят немыслимые планы, а в оконцовке кричат заговор!
А с назначением данного персонажа будет ещё одна история, короче заговор против Спартака.
ступай свое тропой проходимец!
ступай свое тропой проходимец!
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал информацию о переменах в администрации клуба.
– Подтвердите информацию о назначении Цорна генеральным директором?
– По понедельникам совет директоров никогда не проводится. Еще не было ничего. Кто это придумал? Когда будет, дадим информацию. С Цорном встречался много раз, но совета директоров сегодня не было. Ждать ли решения завтра? Увидим, - цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал информацию о переменах в администрации клуба.
– Подтвердите информацию о назначении Цорна генеральным директором?
– По понедельникам совет директоров никогда не проводится. Еще не было ничего. Кто это придумал? Когда будет, дадим информацию. С Цорном встречался много раз, но совета директоров сегодня не было. Ждать ли решения завтра? Увидим, - цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".
1) Пока это только теория Арустамяна, официально он может занять и другую должность. А может только ограничится переговорами.
2) Прямо с зенитовского корабля на бал РФС сошёл Александр Дюков, что ж все эти гавроши с аналитиками не орут в таком духе, как сейчас? На самом деле прошлое определённого клуба - вовсе не гарант коррупции. В конце концов будет какой-то баланс, у нас Цорн, у них Дюков. Гораздо лучше, чем просто Дюков.
1) Пока это только теория Арустамяна, официально он может занять и другую должность. А может только ограничится переговорами.
2) Прямо с зенитовского корабля на бал РФС сошёл Александр Дюков, что ж все эти гавроши с аналитиками не орут в таком духе, как сейчас? На самом деле прошлое определённого клуба - вовсе не гарант коррупции. В конце концов будет какой-то баланс, у нас Цорн, у них Дюков. Гораздо лучше, чем просто Дюков.
Сразу понимаешь почему Асхабадзе и Карпин были в своё время генеральными директорами "Спартака", и эту постоянную смену тренеров!
Потому что нет долгосрочных планов! Есть задача - к отчётному налоговому периоду, только на бумажке, показать трату средств как инвестицию в футбольный клуб, а поэтому попросить у Государства налоговый вычет, который попадёт прямиком в частный карман!
Сразу понимаешь почему Асхабадзе и Карпин были в своё время генеральными директорами "Спартака", и эту постоянную смену тренеров!
Потому что нет долгосрочных планов! Есть задача - к отчётному налоговому периоду, только на бумажке, показать трату средств как инвестицию в футбольный клуб, а поэтому попросить у Государства налоговый вычет, который попадёт прямиком в частный карман!
Сегодня 17:38
отмывание денег, - это продажа Паредаста в ПСЖ за €45 лямов )))))
Это как раз бизнес, а вот втюхивание Суинси промесского - бессовестное надувательство.
Сегодня 17:38
отмывание денег, - это продажа Паредаста в ПСЖ за €45 лямов )))))
Это как раз бизнес, а вот втюхивание Суинси промесского - бессовестное надувательство.
Опять Федун людей без опыта набирает, их в узде легче держать и все контролировать.
Ох, не нравится мне эта "смена" руководства в Спартаке...
Опять Федун людей без опыта набирает, их в узде легче держать и все контролировать.
Ох, не нравится мне эта "смена" руководства в Спартаке...