«Торпедо» не планирует увольнять Колыванова

В «Торпедо» прокомментировали информацию о том, что главный тренер Игорь Колыванов может покинуть клуб.
Вопрос увольнения Колыванова с поста главного тренера «Торпедо» не стоит.
В «Торпедо» прокомментировали информацию о том, что главный тренер Игорь Колыванов может покинуть клуб.
Вопрос увольнения Колыванова с поста главного тренера «Торпедо» не стоит.
Стоит ли увольнять тренера?
Пусть выводит в ФНЛ уверенно,а там как фишка ляжет.
Удачи Торпедо,С Колывановым или без.
Стоит ли увольнять тренера?
Пусть выводит в ФНЛ уверенно,а там как фишка ляжет.
Удачи Торпедо,С Колывановым или без.