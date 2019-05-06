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«Торпедо» не планирует увольнять Колыванова

вчера, 21:10

В «Торпедо» прокомментировали информацию о том, что главный тренер Игорь Колыванов может покинуть клуб.

Вопрос увольнения Колыванова с поста главного тренера «Торпедо» не стоит.

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Все комментарии
Albasin
Albasin
   432 / 1004
вчера в 22:51
Нет никакого смысла сейчас увольнять.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   22 / 1004
вчера в 22:37
Торпедо лидер.
Стоит ли увольнять тренера?
Пусть выводит в ФНЛ уверенно,а там как фишка ляжет.
Удачи Торпедо,С Колывановым или без.
kotmyshka
kotmyshka
   122 / 1004
вчера в 22:29
Колыванова спрашивали?
ДСА
ДСА
   139 / 1004
вчера в 21:17
Сам уйдет.
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