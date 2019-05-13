«Брайтон» отправил в отставку главного тренера

«Брайтон» уволил главного тренера команды Криса Хьютона. В отставку также отправлен его ассистент Пол Троллоп и тренер первой команды Пол Невин. Руководство считает, что клубу необходимы перемены.
«Брайтон» в последнем туре АПЛ проиграл «Манчестер Сити» и с трудом сохранил прописку в элите. Поиски нового наставника уже начались.
Хьютон 5 лет отработал вывел их в АПЛ, два раза сохранил прописку 15 и 17 место.
PS А так экс игроку Тоттенхэма удачи.
Хьютон 5 лет отработал вывел их в АПЛ, два раза сохранил прописку 15 и 17 место.
PS А так экс игроку Тоттенхэма удачи.