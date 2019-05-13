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«Брайтон» отправил в отставку главного тренера

13 мая 2019, 11:54

«Брайтон» уволил главного тренера команды Криса Хьютона. В отставку также отправлен его ассистент Пол Троллоп и тренер первой команды Пол Невин. Руководство считает, что клубу необходимы перемены.

«Брайтон» в последнем туре АПЛ проиграл «Манчестер Сити» и с трудом сохранил прописку в элите. Поиски нового наставника уже начались.

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Ikarus74
Ikarus74
   502 / 840
13 мая в 22:09
Успехи Вулверхэмптона и Уотфорда не дают покоя
DXTK
DXTK
   121 / 840
13 мая в 18:19
А на что Брайтон вообще рассчитывает? кроме как сохранение прописки больше не на что.

Хьютон 5 лет отработал вывел их в АПЛ, два раза сохранил прописку 15 и 17 место.

PS А так экс игроку Тоттенхэма удачи.
anyway
anyway
   296 / 840
13 мая в 16:20
странное решение
cska plus
cska plus
   3 / 840
13 мая в 16:09
Они хотели, чтобы тренер победил МС, смешно даже.
Nafnafik
Nafnafik
   82 / 840
13 мая в 13:48
За 17-е место стоит гнать.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
13 мая в 13:29
Старый добрый британский стиль больше не устраивает хозяев клуба. Возможно это первый шаг в чемпионшип.
ДСА
ДСА
   89 / 840
13 мая в 12:23
Раз не вылетели - сезон удачный.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 840
13 мая в 12:19
Скоро в спартаке так будет в очередной который раз.
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