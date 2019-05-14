Анюков - о карьере: «Не буду же я еще десять лет играть»

Защитник «Зенита» Александр Анюков порассуждал о том, сколько еще он планирует выступать на высшем уровне.
В сентябре игроку исполнится 37 лет.
Надо реально смотреть на вещи. Не буду же я еще десять лет играть. Поэтому и радуюсь каждому дню в профессии. Счастлив, что сейчас есть такая возможность. Пока не знаю, сколько еще буду выступать.
Готов ли снова сыграть в Лиге чемпионов? Я хорошо себя чувствую, а там уже посмотрим ближе к делу. Что касается нового контракта, то еще две игры впереди — сезон не закончен. Завершится чемпионат — будем думать.
На счету Анюкова более четырехсот матчей в составе «Зенита».