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Анюков - о карьере: «Не буду же я еще десять лет играть»

14 мая 2019, 00:39

Защитник «Зенита» Александр Анюков порассуждал о том, сколько еще он планирует выступать на высшем уровне.

В сентябре игроку исполнится 37 лет.

Надо реально смотреть на вещи. Не буду же я еще десять лет играть. Поэтому и радуюсь каждому дню в профессии. Счастлив, что сейчас есть такая возможность. Пока не знаю, сколько еще буду выступать. 

Готов ли снова сыграть в Лиге чемпионов? Я хорошо себя чувствую, а там уже посмотрим ближе к делу. Что касается нового контракта, то еще две игры впереди — сезон не закончен. Завершится чемпионат — будем думать.

На счету Анюкова более четырехсот матчей в составе «Зенита». 

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Все комментарии
Fleischjager
Fleischjager ответил mihaluch
   509 / 840
14 мая в 19:57
Играть надо пока играется и есть ещё силёнки.
а силенки еще есть старая гвардия
oncha
oncha
   224 / 840
14 мая в 09:55
Сейчас, на волне чемпионства, самое время уходить.
sir_Alex
sir_Alex
   49 / 840
14 мая в 06:31
Пора уже бутсы на гвоздь вешать.
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
14 мая в 06:17
Играть надо пока играется и есть ещё силёнки.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
14 мая в 03:04
Ещё годик в Питере, да парочку на родине в Самаре..
kotmyshka
kotmyshka
   117 / 840
14 мая в 01:21
может, еще на сезон на подмену его хватит...
Doping87
Doping87
   257 / 840
14 мая в 01:19
Наша играющая Легенда! Сезон ещё может подстраховать Зенит, причём на любой позиции в обороне. Но укрепление флангов обороны это необходимость перед ЛЧ.
Egorium
Egorium
   116 / 840
14 мая в 00:49
Удачи Анюкову!
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