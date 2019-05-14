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Спаллетти: «Мне надоели разговоры о том, что я могу уйти из „Интера“»

14 мая 2019, 09:30

Рулевой «Интера» Лучано Спаллетти раскритиковал итальянские СМИ. Он обвинил La Gazzetta dello Sport в том, что издание постоянно пишет о его возможном увольнении.

Все три последних месяца газеты пишут о моем уходе. Если каждый день говорить, что завтра будет дождь, то рано или поздно он действительно начнется.

Журналисты спрашивают меня об одном и том же каждую неделю, и я не хочу быть грубым, не отвечая. Впрочем, для меня это неприятно и оскорбительно. В целом СМИ пишут гадости про «Интер» уже на протяжении семи лет.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   49 / 840
14 мая в 12:07
Тогда надо просто уйти!
Agamaga
Agamaga
   204 / 840
14 мая в 10:16
Они просто хотят, чтоб ты возглавил Ювентус))
Novograd
Novograd
   774 / 840
14 мая в 10:10
И шо таки уйдешь )))
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 10:03
Достали Лучано эти клещеобразные итальянские шнобели.
ДСА
ДСА
   89 / 840
14 мая в 10:02
У слухов значит есть основания.
particular
particular
   2 / 840
14 мая в 09:52
Когда рулевой постоянно оправдывается и опровергает, то руль, скорее всего, скоро выпадет из рук, а его самого оставят за кормой... С меткой..:))
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 840
14 мая в 09:41
Уже никуда не уйдет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
14 мая в 09:38
Оставайся пожалуйста, лысый физрук, не слушай никого!
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