Спаллетти: «Мне надоели разговоры о том, что я могу уйти из „Интера“»

Рулевой «Интера» раскритиковал итальянские СМИ . Он обвинил La Gazzetta dello Sport в том, что издание постоянно пишет о его возможном увольнении.

Все три последних месяца газеты пишут о моем уходе. Если каждый день говорить, что завтра будет дождь, то рано или поздно он действительно начнется.