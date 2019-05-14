Спаллетти: «Мне надоели разговоры о том, что я могу уйти из „Интера“»

Рулевой «Интера» Лучано Спаллетти раскритиковал итальянские СМИ. Он обвинил La Gazzetta dello Sport в том, что издание постоянно пишет о его возможном увольнении.
Все три последних месяца газеты пишут о моем уходе. Если каждый день говорить, что завтра будет дождь, то рано или поздно он действительно начнется.
Журналисты спрашивают меня об одном и том же каждую неделю, и я не хочу быть грубым, не отвечая. Впрочем, для меня это неприятно и оскорбительно. В целом СМИ пишут гадости про «Интер» уже на протяжении семи лет.