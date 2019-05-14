Марез: «Я предельно счастлив в „Манчестер Сити“»

Полузащитник «Манчестер Сити» опроверг слухи о своём желании покинуть клуб из-за недостатка игровой практики.

Нелегко прийти в укомплектованную и сыгранную команду. В прошлом сезоне этот состав показал всё возможное. Я знал, что мне будет нелегко в моём первом сезоне, но я абсолютно уверен в себе и не сомневаюсь в своём уровне.

Я знал, что использую свой шанс. Я забил в Брайтоне и помог команде [оформить чемпионство].

Чувствую себя здесь очень счастливым. Я не пойду куда-либо из-за того, что не играю. Это часть футбола. Я должен оставаться сильным. Это одна из сторон моего характера. Я никогда не прячусь от таких вещей.