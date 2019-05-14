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Марез: «Я предельно счастлив в „Манчестер Сити“»

14 мая 2019, 07:29

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез опроверг слухи о своём желании покинуть клуб из-за недостатка игровой практики.

Нелегко прийти в укомплектованную и сыгранную команду. В прошлом сезоне этот состав показал всё возможное. Я знал, что мне будет нелегко в моём первом сезоне, но я абсолютно уверен в себе и не сомневаюсь в своём уровне.

Я знал, что использую свой шанс. Я забил в Брайтоне и помог команде [оформить чемпионство].

Чувствую себя здесь очень счастливым. Я не пойду куда-либо из-за того, что не играю. Это часть футбола. Я должен оставаться сильным. Это одна из сторон моего характера. Я никогда не прячусь от таких вещей.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   47 / 840
14 мая в 12:17
Озилу бы характер этот, футбольный
Alladins
Alladins
   101 / 840
14 мая в 10:58
Хорошо, когда всё хорошо.
allemz
allemz
   61 / 840
14 мая в 08:12
Молодец.
Характер есть - это самое главное.
ДСА
ДСА
   89 / 840
14 мая в 07:49
Лучше клуба не найдет.
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