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Аллегри: «Свой лучший футбол мы показали в матче, который проиграли МЮ»

14 мая 2019, 06:01
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Алегри высказался об игре своей команды в матчах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Встречи с «Валенсией», «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» были нашими тремя лучшими матчами.

С «Валенсией» мы остались в меньшинстве и показали настоящую ДНК «Ювентуса», концентрацию и агрессивную игру. Мы хотели доказать, что можем выиграть даже после удаления Криштиану Роналду.

В матче с «Манчестер Юнайтед» мы показали, пожалуй, свою лучшую игру, но никто этого не помнит, потому что мы проиграли. Но там мы выступили даже лучше, чем с «Атлетико». 

Это были три разных матча, два из которых мы выиграли, а тот, в котором показали лучшую игру сезона, проиграли.

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Все комментарии
ballak144
ballak144
   371 / 840
14 мая в 10:28
А в чемпионате какая интересно лучшая?)
112910315
112910315
   1 / 840
14 мая в 08:22
Решается вопрос, кто будет тренером Аллегри или Конте, с кем подписывать контракт. Так себя ещё никто не пиарил ) как Аллегри) Ждём ещё одно интервью, в котором Аллегри скажет, что в домашнем матче с Аяксом в ЛЧ , где они проиграли и бесславно закончили своё выступления, благодаря неправильной установкой на матч, неправильно выбранной тактики старшего тренера, был ещё лучше, чем матч с МЮ)
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