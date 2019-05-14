Аллегри: «Свой лучший футбол мы показали в матче, который проиграли МЮ»

Главный тренер «Ювентуса» высказался об игре своей команды в матчах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Встречи с «Валенсией», «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» были нашими тремя лучшими матчами.

С «Валенсией» мы остались в меньшинстве и показали настоящую ДНК «Ювентуса», концентрацию и агрессивную игру. Мы хотели доказать, что можем выиграть даже после удаления Криштиану Роналду.

В матче с «Манчестер Юнайтед» мы показали, пожалуй, свою лучшую игру, но никто этого не помнит, потому что мы проиграли. Но там мы выступили даже лучше, чем с «Атлетико».

Это были три разных матча, два из которых мы выиграли, а тот, в котором показали лучшую игру сезона, проиграли.