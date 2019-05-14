ГлавнаяНовости

Ляказетт: «Мне льстит интерес „Барселоны“»

14 мая 2019, 08:26

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт не стал скрывать, что ему приятно слышать об интересе к себе со стороны «Барселоны».

Мне это льстит.

В текущем сезоне 27-летний француз провел 35 матчей в АПЛ, забил 13 голов и отдал 8 голевых передач. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Косьельни: «Мы расстроены тем, что Мхитарян не сыграет в финале ЛЕ»
Вчера, 23:57 Комментарии1
В «Челси» отказались комментировать возможное возвращение Чеха в клуб
Вчера, 23:42 Комментарии0
Эмери: «Мбаппе хотел перейти в „Реал“»
Вчера, 23:37 Комментарии1
Скалони: «Дверь в сборную Аргентины для Икарди открыта»
Вчера, 23:11 Комментарии4
Варан рассказал о своем будущем в «Реале»
Вчера, 20:58 Комментарии5
Эмери: «Решение не ехать в Баку принадлежит Мхитаряну»
Вчера, 20:43 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu ответил aNOOBis
   274 / 840
14 мая в 12:24
мэйби,но нам очень дорого обходится его раскрутка,хотя бы потому,что тот же Саша,глядя на его тупое возилово с 5 касаниями, не долго будет на это смотреть,ему нужны партнеры,с которыми он будет наслаждаться футболом,а не хххвать от их стоячки или возилова и отработки пешочком назад! ему,тому же Озилу и всем нам нужен условный УМница Касорла
95-shishani-95
95-shishani-95
   47 / 840
14 мая в 11:31
Фекира почему не пробуют подписать?
Я бы хотел посмотреть на него в Реале! Отличный игрок ведь. Так же и Мареза в своё время оставили. Который потом перешёл в мешок
Agamaga
Agamaga
   204 / 840
14 мая в 10:15
Боатенг, версия 2.0
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил aNOOBis
   24 / 840
14 мая в 10:14
Обама торт, но он самый неэффективный нап из лучших бомбардиров, ему больше всего моментов нужно, чтобы забить гол) Я про xG
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил aNOOBis
   24 / 840
14 мая в 10:13
Думаю, это, скорее, была попытка раскрыть игрока.. Я сам поначалу радовался, пока не понял, что все, что от него приходит - это пасы на 3 метра в стиле Джаки, суета и немного отборов
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил aNOOBis
   24 / 840
14 мая в 10:10
Этот урок получает 16 лямов за сезон, загружая зарплатную ведомость, и ещё и место на поле занимает, к сожалению...
aNOOBis
aNOOBis ответил ZaZizu
   251 / 840
14 мая в 10:08
тут дело ещё в том,что мегатренер не увидел в Саше топового форварда и дозировал его появление на поле,зато в джаке с гендузей увидел Пирло с Хави! Играй Саша больше,перевалил бы за 25 и мы были в топ4
На счет Джаки я не согласен, Хнаку он использует вынуждено и даже вне состава его оставлял не один раз в первой половине сезона. Гендузи, опять же на мой взгляд, попытка заработать, раскрутить его и закатать подороже. Для Арсенала он слишком безбашенный, слишком много неоправданного риска и потерь.
ZaZizu
ZaZizu ответил aNOOBis
   274 / 840
14 мая в 10:07
Согласен, Саша безусловно один из лучших нападающих на сегодняшний день! Глядя на его игру,получаешь реальный кайф!
ОПС
ОПС
   219 / 840
14 мая в 10:06
13 голов в 35 матчах. Маловато будет для нападающего.
aNOOBis
aNOOBis ответил Так Себе Аналитик
   251 / 840
14 мая в 10:04
Учитывая, что у Месута Ходила и беспонтового шашлычника по 4 голевые передачи, у него в основном задача самому создать себе момент и забить, так бы стата куда лучше была.
Люди, которые рассуждают о его (Ляказетта) недостаточной эффективности, судят о нём по статистике, а я, наблюдая его в течение нескольких сезонов каждую неделю, считаю, что он должен выше Обамы котироваться, хотя Обама тоже вполне "торт"
ZaZizu
ZaZizu ответил Так Себе Аналитик
   274 / 840
14 мая в 10:02
тут дело ещё в том,что мегатренер не увидел в Саше топового форварда и дозировал его появление на поле,зато в джаке с гендузей увидел Пирло с Хави! Играй Саша больше,перевалил бы за 25 и мы были в топ4
aNOOBis
aNOOBis ответил Так Себе Аналитик
   251 / 840
14 мая в 10:01
Все равно катастрофа будет, и так уже агент Возила подтвердил, что стример никуда не хочет продаваться и будет доить клуб до последнего, а Эмери - что никаких трансферных планов нет, так и тащер уйдёт.
Ну, неуход мертвяка-это не катастрофа. Это урок, на мой взгляд. Урок, что не надо с неоднозначными персонажами долгосрочные дорогостоящие контракты заключать
particular
particular
   2 / 840
14 мая в 09:16
Лесть не добавляет прыти на поле, забивает голову и подталкивает к несуразным действиям..:)) Остаётся подобрать слюни и выходить на 20-25 голов за сезон..:))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил aNOOBis
   24 / 840
14 мая в 09:15
Все равно катастрофа будет, и так уже агент Возила подтвердил, что стример никуда не хочет продаваться и будет доить клуб до последнего, а Эмери - что никаких трансферных планов нет, так и тащер уйдёт.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил КЭТиК
   24 / 840
14 мая в 09:06
Учитывая, что у Месута Ходила и беспонтового шашлычника по 4 голевые передачи, у него в основном задача самому создать себе момент и забить, так бы стата куда лучше была.
aNOOBis
aNOOBis ответил LMI
   251 / 840
14 мая в 09:04
Значит решил свалить. Думаю, что контракты ни он, ни Обама продлевать не станут, даже на улучшенной основе
Так-то это катастрофа будет, хотя к такому мы привыкли...
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
14 мая в 08:56
Показатели для звездного нападающего весьма средненькие.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
14 мая в 08:46
Но Сашку тут можно понять, что ему с инвалидами играть..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
14 мая в 08:45
Эээ.. Руки прочь от Сашка! Ходила и шашлычника пусть берут, как скидон бесплатно ещё албанского барана.
LMI
LMI
14 мая в 08:42
Значит решил свалить. Думаю, что контракты ни он, ни Обама продлевать не станут, даже на улучшенной основе
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   599 / 840
14 мая в 08:32
На подмену подойдет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100