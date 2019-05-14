Ляказетт: «Мне льстит интерес „Барселоны“»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт не стал скрывать, что ему приятно слышать об интересе к себе со стороны «Барселоны».
Мне это льстит.
В текущем сезоне 27-летний француз провел 35 матчей в АПЛ, забил 13 голов и отдал 8 голевых передач.
Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт не стал скрывать, что ему приятно слышать об интересе к себе со стороны «Барселоны».
Мне это льстит.
В текущем сезоне 27-летний француз провел 35 матчей в АПЛ, забил 13 голов и отдал 8 голевых передач.
Я бы хотел посмотреть на него в Реале! Отличный игрок ведь. Так же и Мареза в своё время оставили. Который потом перешёл в мешок
Я бы хотел посмотреть на него в Реале! Отличный игрок ведь. Так же и Мареза в своё время оставили. Который потом перешёл в мешок