Силва: «Я не симулирую травму, я лечусь»

Нападающий «Севильи» прокомментировал заявления главного тренера , который утверждает, что форвард симулирует травму.

Я не симулирую травму, я лечусь.

Моя совесть чиста. Я хочу играть, но моя проблема в том, что дискомфорт со временем усилился.

Возможно, мое лечение прошло не наилучшим образом, и я должен был сделать перерыв в декабре, чтобы разобраться с этим полностью, но «Севилья» нуждалась во мне, и я хотел играть.