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Силва: «Я не симулирую травму, я лечусь»

14 мая 2019, 16:08

Нападающий «Севильи» Андре Силва прокомментировал заявления главного тренера Хоакина Капарроса, который утверждает, что форвард симулирует травму. 

Я не симулирую травму, я лечусь. 

Моя совесть чиста. Я хочу играть, но моя проблема в том, что дискомфорт со временем усилился. 

Возможно, мое лечение прошло не наилучшим образом, и я должен был сделать перерыв в декабре, чтобы разобраться с этим полностью, но «Севилья» нуждалась во мне, и я хотел играть. 

Ранее сообщалось, что «Севилья», за которую футболист на данный момент выступает на правах аренды, не планирует выкупать контракт игрока за 38 миллионов евро.

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14 мая в 16:10
В Севилье Свинси промесский и без травмы симулирует, не повезло тренеру с игроками.
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