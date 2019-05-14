Силва: «Я не симулирую травму, я лечусь»

Нападающий «Севильи» Андре Силва прокомментировал заявления главного тренера Хоакина Капарроса, который утверждает, что форвард симулирует травму.
Я не симулирую травму, я лечусь.
Моя совесть чиста. Я хочу играть, но моя проблема в том, что дискомфорт со временем усилился.
Возможно, мое лечение прошло не наилучшим образом, и я должен был сделать перерыв в декабре, чтобы разобраться с этим полностью, но «Севилья» нуждалась во мне, и я хотел играть.
Ранее сообщалось, что «Севилья», за которую футболист на данный момент выступает на правах аренды, не планирует выкупать контракт игрока за 38 миллионов евро.