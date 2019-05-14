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Глушаков рассказал о сливе Карреры

14 мая 2019, 11:41

Телеграм-канал Mash опубликовал аудиозапись телефонного разговора, в котором полузащитник «Спартака» Денис Глушаков делится подробностями слива бывшего главного тренера команды Массимо Карреры.

Ну чё, *****, вчера, *****, сыграли в *****, вату покатали. Тренер – ***** *****, заруба ****** такая ***** там по ходу у тренера. Зе Луиш, короче, не хочет играть, Ханни не хочет играть. Вчера Ханни и Педро Роша – 20 млн – просто, *****, не в заявке, на трибуне. Купили двух футболистов. Зе Луиша, короче, не поставил на предыгровой, хотя Зе Луиш лучше на две головы Адриано и готов. Зе Луиш вообще не хотел выходить играть.

Перед матчем меня, *****, давай целовать, обнимать, *****. «Мой капитан». ******, чмокать меня начал при всех. Все смеются, *****. Ему нет доверия, уважения, за то, что он ********. «Выполнили план на игру, сделали всё возможное и невозможное». А мы наигрывали вообще другое. А играли вчера в бей-беги. И тот же Адриано, которого он любит и которому зализывает, его и подставил.

Утром Измайлов мне позвонил, написал: «Как дела, что происходит?» Я ему написал: «Катастрофа происходит». Он говорит: «Давай встретимся, возьми парней, поговорим, пообщаемся». Ну и, *****, мы ему всё сказали – что нас не устраивает тренер, что они привели Рауля. Трабукки уже себе соломку стелет – тоже понимает, что сейчас Карреру ********, а он останется в структуре клуба и будет новый тренер.

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Все комментарии
112910415
112910415
   430 / 840
16 мая в 00:45
Все тайное становится явным
Башмакоса
Башмакоса
   543 / 840
15 мая в 03:25
Сожрать решили Дениса. Травят парня и теперь не отмыться ему. Мне его даже где-то и жаль. Уверен в том, что избавившись от Глушака, проблемы так и не решатся.
Гавроша
Гавроша ответил Doping87
   21 / 840
14 мая в 23:56
Хоть стой, хоть падай... Даже добавить нечего. Каррера их к долгожданному чемпионству привёл, а они как всегда по свински.
И с глушаковым по-свински, и с каррерой по-свински, и со всем по-свински - а что еще ждать от свиней?
Doping87
Doping87
   257 / 840
14 мая в 23:47
Хоть стой, хоть падай... Даже добавить нечего. Каррера их к долгожданному чемпионству привёл, а они как всегда по свински.
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Союзник противников
   36 / 840
14 мая в 23:06
Может быть это у вас сборище? Я никого из вас жизни не учил,а мне тут каждый второй что-то втирает про Спартак. Мы сами разберёмся. Ни я,ни кто бы то ни было другой из болельщиков Спартак не предавал.А Глушаков -не Спартак, и капитаном его не мы выбирали.Есть такое выражение :болельщики голосуют ногами.И мы имеем полное право, продолжая болеть за клуб , не поддерживать политику его руководства и не обязаны молча съесть всё, что нам хотят скормить.Мы-не рабы.Мы не молимся на Карреру, но большинство хотело,чтобы тренер, вернувший чемпионство и эмоциональный футбол остался.И это тоже наше право.А на косяки вашего "сборища" укажут другие-на этом сайте их и без меня хватает.
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
14 мая в 21:58
Нашел без звездочек, послушал, что сказать - как вонь, так всегда тарасовка.
mars6791
mars6791
   575 / 840
14 мая в 21:52
Так все таки слили! А как отпирались. Карерра поздно опомнился, убрав глушака и кого то там еще, отчасти сам виноват - поздно почувствовал подвох. Противно что такой человек являлся капитаном некогда сильнейшего клуба восточной европы. Хех смайлики говоришь.
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
14 мая в 21:46
А где сама запись? Почему тут одни звездочки?
Великолепный
Великолепный
   366 / 840
14 мая в 21:28
СРАМОТА!
multiscan
multiscan ответил Сп62
14 мая в 20:09
Обязательно игроков водить на исповедь в церковь раз в неделю.
Не знаю, как у футболистов, но хоккеисты подмосковного "Витязя", в свободное от игр время, часто ездят в монастырь! Их лозунг на форме:"С нами Бог!" Но,извинят меня верующие люди, он им что-то не помогает!
dok66
dok66
   416 / 840
14 мая в 19:27
Это было ясно тогда как дважды два . Че сейчас то все возбудились ? Поезд ушел , а машинист , он всегда свою дорогу найдет
Союзник противников
Союзник противников ответил Правдин Семён
   25 / 840
14 мая в 19:16
А что,были ещё подобные случаи?Когда капитан намеренно сливает игры и это попадает в прессу?Когда этот же человек скандально разводится с женой, которую бил и которой изменял,угрожая ей по телефону различными расправами?Который обламывает отдых дочери запретами на выезд и ходит на мыльные ток-шоу , чтобы себя обелить?Может быть, кто-то знает более вопиющий случай из истории моего любимого клуба? Тогда просвятите меня.На моей памяти такого мощного удара по имиджу клуба и такого грандиозного раскола в среде болельщиков не было.
Что стоит тогда всё ваше сборище? Ни-че-го! И это уже прошлое,а вы всё молитесь на Карреру и добиваете команду.Ура,Глушак,ты раздолбал эту "единую фальшивку".Вот и всё...А то :Цвета...единение..."народ"...Тьфу!
серый1925
серый1925
   660 / 840
14 мая в 19:13
вот это команда !
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 840
14 мая в 19:08
Жесть....
Levadia
Levadia
   178 / 840
14 мая в 18:55
И это только начало интересных историй про болото в котором тонет Спартак.Номер 8 жги!
handreb
handreb
   67 / 840
14 мая в 17:07
Сколько свиного гнева.
Absinthe5
Absinthe5
   162 / 840
14 мая в 16:45
То, что Глушак 32а, понмали все, в том числе, и спартачи
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   787 / 840
14 мая в 16:43
Из диалога Глушакова ясно, что он испытывает удовольствие от раздрая в команде. Гнилой игрок, которому в ней не место. Убедился в этом окончательно.
nikoladolgov
nikoladolgov
   315 / 840
14 мая в 16:06
Кокорин, Мамаев, Глушаков пора гнать эту шатию из футбола.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил ПерекатиПоле
   287 / 840
14 мая в 15:50
У какого д-мо? Московского или сочинского?
Московского, втб там потихоньку переключает управление на себя.
4RT
4RT
   387 / 840
14 мая в 15:41
Таких баек можно тысячами наштамповать,при чем про всех
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил LOpp
   24 / 840
14 мая в 15:28
информацию по Глушакову как то дозировано подают.
Да, нет почему-то скринов о том, что он инфу журналистам сливал, наверное, отдельной новостью потом запулят))
Faustello
Faustello
   22 / 840
14 мая в 15:26
Дениске уже пора возглавить тренерский штаб КБ, он всю кухню знает как говорится не понаслышке )))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил A.Gordeev
   24 / 840
14 мая в 15:25
Дайте адрес старого сайта, пожалуйста.
soccer.ru?new_design=0
A.Gordeev
A.Gordeev
14 мая в 15:25
Дайте адрес старого сайта, пожалуйста.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Так Себе Аналитик
   12 / 840
14 мая в 15:24
А кто, интересно, слил Эмери? Жано, Деми, Кариока?=)) Кого в Арсенал брать нельзя?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
14 мая в 15:23
Из "интервью" Глушака понятно, что Карреру сливал он, Зе Луиш, Луиска и Ханни. Жаль, остальных не озвучил))
LOpp
LOpp
   16 / 840
14 мая в 15:23
Глушаков, слей еще Кононова.
LOpp
LOpp
   16 / 840
14 мая в 15:23
информацию по Глушакову как то дозировано подают.
valt134
valt134
   137 / 840
14 мая в 15:20
Сколько грязи...
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