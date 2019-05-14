У РПЛ будет новый чемпионский кубок  

14 мая 2019, 14:23

Со следующего сезона победителям РПЛ будут вручать совершенно новый кубок. Об этом заявил директор лиги по связям с общественностью Сергей Алексеев.

«Зениту» отдали кубок на вечное хранение за пятый титул. Работы по изготовлению нового кубка чемпионов РПЛ ведутся. Начали еще полгода назад. Будет отдельная презентация нового кубка. Работа уже заканчивается. Он будет полностью новый в соответствии с рембрендингом лиги. Пока это все, что можно сказать.

Напомним, что нынешний трофей выглядит вот так: