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У РПЛ будет новый чемпионский кубок

14 мая 2019, 14:23

Со следующего сезона победителям РПЛ будут вручать совершенно новый кубок. Об этом заявил директор лиги по связям с общественностью Сергей Алексеев.

«Зениту» отдали кубок на вечное хранение за пятый титул. Работы по изготовлению нового кубка чемпионов РПЛ ведутся. Начали еще полгода назад. Будет отдельная презентация нового кубка. Работа уже заканчивается. Он будет полностью новый в соответствии с рембрендингом лиги. Пока это все, что можно сказать.

Напомним, что нынешний трофей выглядит вот так:

У РПЛ будет новый чемпионский кубок  

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Все комментарии
la_masia
la_masia
   106 / 840
15 мая в 10:31
Мне одному показалось что еще пол года назад готовились отдавать Зениту кубок чемпионов на вечное хранение за 5 титул?
mortid
mortid ответил particular
   157 / 840
15 мая в 01:13
Кубок в виде чёрного медведя в красно-синем окаймлении, - оригинально..:)) В такой расцветке Кубок будет гармоничен в стане армейцев..:))
А у медведя в башке углубление сделать? Ведь кубок это сосуд так-то, который можно наполнить той же жидкостью. То что дают на ЧМ и в некоторых внутренних чемпионатах за победу, никакого отношения к кубку не имеют. Никак до сих пор не пойму, почему называют статуэтки кубками? :D
tolctoy
tolctoy
   261 / 840
14 мая в 21:30
А почему СПАРТАКУ не отдали кубок на вечное хранение за 10 ЧЕМПИОНСТВО.Вот что значит двойные стандарты и покровительство ПУ.
tolctoy
tolctoy ответил ЦСКА Самый титулованный
   261 / 840
14 мая в 21:26
У ЦСКА уже давно все кубки на вечное хранение в клубе Чемпионский,. Кубок России и Супер Кубок России Им ещё догонять и догонять армейцев
Ну по поводу чемпионского это ты хватил,вам ВЕЛИКИЙ СПАРТАК догонять и догонять.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил alexamit
14 мая в 21:23
У ЦСКА уже давно все кубки на вечное хранение в клубе

Чемпионский,. Кубок России и Супер Кубок России

Им ещё догонять и догонять армейцев
alexamit
alexamit
14 мая в 21:16
А они,что все пять титулов выиграли подряд?Не иначе как питерские из кремля и рфс подсуетились.У Спартака и ЦСКА поболее будет.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   134 / 840
14 мая в 20:32
Хорошая идея
EAGuar As
EAGuar As ответил LOpp
   40 / 840
14 мая в 20:17
Ильнур ты же знаешь тульскую примету .
После второго тура все уже было ясно .
МКС
МКС ответил Danila Selin
   30 / 840
14 мая в 19:53
Это только Спартаку грозит. Зенит чаще трофеи берет, намного.
1984 - 2007

и еще 4 раза
Charismatic
Charismatic
   403 / 840
14 мая в 19:52
"Начали еще полгода назад"
Заранее всё решено было, кому кубок отдадут)) это же Зенит.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
14 мая в 19:51
Не пойму чего кипиш то на странице???
Нормальная практика. ЦСКА собрали все три трофея на вечное хранение, естесно нужны новые кубки. Теперь вот Питер прибрал к рукам чемпионский кубок. Надо делать новый.
Ну и понятно , что хочется чтобы следующие трофеи не походили на предыдущие!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил НЕ президент рфс
   4 / 840
14 мая в 19:22
Приятно почитать как неудачники желчью исходят.
А что им остаётся то....

Всё Зенит себе забрал...)))
И лидерство....и чемпионства....и посещаемость....и кубок...
И вишенкой на торт - Шнура им на "Открывашку"...))))
pomor45
pomor45 ответил CSKA2012
   62 / 840
14 мая в 19:04
Нам старый город кубок не нужен, новый состав - новый кубок. ))
Очень напоминает басню "Лиса и виноград".
Danila Selin
Danila Selin ответил МКС
   302 / 840
14 мая в 18:57
Это только Спартаку грозит. Зенит чаще трофеи берет, намного.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
   377 / 840
14 мая в 18:52
Приятно почитать как неудачники желчью исходят.
beefs
beefs ответил LOpp
   165 / 840
14 мая в 18:36
Работы по изготовлению нового кубка чемпионов РПЛ ведутся. Начали еще полгода назад. то есть, еще полгода назад знали, что чемпионом станет Зенит и понадобиться новый кубок? Клоуны, хоть бы так в открытую не палились.
режиссер сценарий составляет еще в августе, а затем небольшие корректировки, что бы создать напряженность для болел...
МКС
МКС ответил Danila Selin
   30 / 840
14 мая в 18:34
И в итоге и новый перекочует в музей Зенита
Обязательно

Лет через 30ть
Danila Selin
Danila Selin ответил МКС
   302 / 840
14 мая в 18:22
Ну и правильно А зенит пусть наслаждается старым примусом
И в итоге и новый перекочует в музей Зенита
МКС
МКС
   30 / 840
14 мая в 17:46
Ну и правильно

А зенит пусть наслаждается старым примусом
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 840
14 мая в 17:30
Кубок наш!
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 840
14 мая в 17:25
Очень интригующе, конечно! Ладно, подождем и увидим)
saha100
saha100 ответил УКУПНИК
14 мая в 17:16
Когда вильяреал приедет на толчок арену лазурятника покричи опять давай доминируя унижай
particular
particular
   2 / 840
14 мая в 17:15
Кубок в виде чёрного медведя в красно-синем окаймлении, - оригинально..:))
В такой расцветке Кубок будет гармоничен в стане армейцев..:))
Николай 86
Николай 86
   595 / 840
14 мая в 16:27
Поняли, что после зенита этот кубок уже не отмыть
CSKA2012
CSKA2012
   314 / 840
14 мая в 16:27
Нам старый город кубок не нужен, новый состав - новый кубок. ))
Sully
Sully
   152 / 840
14 мая в 15:49
повылазили шныри тарасовские, хрюкают и возмущаются)
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 15:23
Нормальное решение.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил ПерекатиПоле
   12 / 840
14 мая в 15:22
Да, надо было, а то вдруг против Ростова Зениту-2 придётся выходить. Желаю мастерства вашим клубным лекарям.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
14 мая в 15:19
Само собой нужен новый дизайн.
Зачем Зениту в мущее два одинаковых кубка?
LOpp
LOpp
   16 / 840
14 мая в 15:18
Работы по изготовлению нового кубка чемпионов РПЛ ведутся. Начали еще полгода назад.


то есть, еще полгода назад знали, что чемпионом станет Зенит и понадобиться новый кубок?
Клоуны, хоть бы так в открытую не палились.
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