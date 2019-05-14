У РПЛ будет новый чемпионский кубок  

Со следующего сезона победителям РПЛ будут вручать совершенно новый кубок. Об этом заявил директор лиги по связям с общественностью Сергей Алексеев.
«Зениту» отдали кубок на вечное хранение за пятый титул. Работы по изготовлению нового кубка чемпионов РПЛ ведутся. Начали еще полгода назад. Будет отдельная презентация нового кубка. Работа уже заканчивается. Он будет полностью новый в соответствии с рембрендингом лиги. Пока это все, что можно сказать.
Напомним, что нынешний трофей выглядит вот так:
Чемпионский,. Кубок России и Супер Кубок России
Им ещё догонять и догонять армейцев
Чемпионский,. Кубок России и Супер Кубок России
Им ещё догонять и догонять армейцев
После второго тура все уже было ясно .
После второго тура все уже было ясно .
и еще 4 раза
и еще 4 раза
Заранее всё решено было, кому кубок отдадут)) это же Зенит.
Заранее всё решено было, кому кубок отдадут)) это же Зенит.
Нормальная практика. ЦСКА собрали все три трофея на вечное хранение, естесно нужны новые кубки. Теперь вот Питер прибрал к рукам чемпионский кубок. Надо делать новый.
Ну и понятно , что хочется чтобы следующие трофеи не походили на предыдущие!!!
Нормальная практика. ЦСКА собрали все три трофея на вечное хранение, естесно нужны новые кубки. Теперь вот Питер прибрал к рукам чемпионский кубок. Надо делать новый.
Ну и понятно , что хочется чтобы следующие трофеи не походили на предыдущие!!!
Всё Зенит себе забрал...)))
И лидерство....и чемпионства....и посещаемость....и кубок...
И вишенкой на торт - Шнура им на "Открывашку"...))))
Всё Зенит себе забрал...)))
И лидерство....и чемпионства....и посещаемость....и кубок...
И вишенкой на торт - Шнура им на "Открывашку"...))))
Лет через 30ть
Лет через 30ть
А зенит пусть наслаждается старым примусом
А зенит пусть наслаждается старым примусом
В такой расцветке Кубок будет гармоничен в стане армейцев..:))
В такой расцветке Кубок будет гармоничен в стане армейцев..:))
Зачем Зениту в мущее два одинаковых кубка?
Зачем Зениту в мущее два одинаковых кубка?
то есть, еще полгода назад знали, что чемпионом станет Зенит и понадобиться новый кубок?
Клоуны, хоть бы так в открытую не палились.
то есть, еще полгода назад знали, что чемпионом станет Зенит и понадобиться новый кубок?
Клоуны, хоть бы так в открытую не палились.