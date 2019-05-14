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«Арсенал» успешно прошёл процедуру лицензирования на следующий сезон

14 мая 2019, 13:09

Тульский «Арсенал» успешно прошёл процедуру лицензирования в РФС для участия в соревнованиях сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Арсенал» второй год подряд первым среди клубов РПЛ прошёл ежегодное лицензирование РФС и УЕФА без замечаний. Комиссия отметила профессиональную работу сотрудников «Арсенала» с требуемыми документами. Лицензирование включает в себя пять критериев: спортивный, инфраструктурный, кадрово-административный, правовой и финансовый «Арсенал» на лицензировании представляли заместитель генерального директора клуба Сергей Лучаев и главный бухгалтер Луиза Зеленева.

Напомним, что тульский «Арсенал» обыграл «Анжи» в матче 28-го тура чемпионата России.

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Все комментарии
Питер рулит
Питер рулит
   153 / 840
14 мая в 18:39
Ну и Слава Богу!!!
А то были опасения,что масквабад за их унижение поступит как с Тосно...
драли везде хрюкозавров- итог расформировали...
Albasin
Albasin
   17 / 840
14 мая в 13:50
Удачи Арсеналу!
NAZAR 007
NAZAR 007
   11 / 840
14 мая в 13:22
Тулякам- поздравление ! Молодцы, пряники ! Оперативно и быстро !
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