«Арсенал» успешно прошёл процедуру лицензирования на следующий сезон

Тульский «Арсенал» успешно прошёл процедуру лицензирования в РФС для участия в соревнованиях сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Арсенал» второй год подряд первым среди клубов РПЛ прошёл ежегодное лицензирование РФС и УЕФА без замечаний. Комиссия отметила профессиональную работу сотрудников «Арсенала» с требуемыми документами. Лицензирование включает в себя пять критериев: спортивный, инфраструктурный, кадрово-административный, правовой и финансовый «Арсенал» на лицензировании представляли заместитель генерального директора клуба Сергей Лучаев и главный бухгалтер Луиза Зеленева.