Витсель поздравил «Зенит» с чемпионством

14 мая 2019, 13:37

Полузащитник дортмундской «Боруссии» поздравил «Зенит» с досрочной победой в чемпионате России.

30-летний бельгиец выступал за российский клуб с 2012 по 2016 год. В Германию он перебрался в 2017-м из «Тяньцзинь Цюаньцзянь».