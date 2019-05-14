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Витсель поздравил «Зенит» с чемпионством

14 мая 2019, 13:37

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель поздравил «Зенит» с досрочной победой в чемпионате России.

30-летний бельгиец выступал за российский клуб с 2012 по 2016 год. В Германию он перебрался в 2017-м из «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

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Zenit_84
Zenit_84
   145 / 840
14 мая в 20:23
Не забывает Аксель
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   244 / 840
14 мая в 18:39
Завтра

О да)) Хорошо так отсекаешь и не читаешь, что уже в двух новостях сам мне написал, один раз даже из игнора убрал ради коммента))

И что с того, что больше Витселя сыграл только Санчо? Я тебя спрашивал - ты игры эти смотрел, чтобы делать выводы? Я - да, поэтому и говорю!

То, что его регулярно выпускают, не говорит ровным счётом НИ О ЧЁМ! У Боруссии в 17 матчах БЛ (а это ровно половина) на поле появлялось косячное, бездарное и вечно привозящее чучело по фамилии Загаду, которого на пушечный выстрел нельзя к основной команде подпускать! Так как ты не смотришь матчи Дортмунда, подсказываю - посмотри его привозы в матчах с Гертой в первом круге и с Баварией! Есть ещё не тянущие уровень основного состава Вольф и Ларсен, тоже очень часто появляются. Потому что клуб продолбал зимнее трансферное окно, не усилил проблемные позиции, и в очередной раз состав начали косить травмы (вот так сюрприз).

"Витсель один из лучших опорников Европы, хочешь ты этого или нет!" - а подтверждения этому тезису можно увидеть? Я вот смотрю на его игру весь сезон - и почти весь сезон у Боруссии проходной двор в центре поля, и в большинстве матчей Витсель, как ты верно заметил, на поле был. Почему этот "лучший опорник" ничего с этим поделать не может? И не могу сказать, что я удивлён - в Зените он 4 года играл точно также! Был бы он лучшим - не оказался бы в Китае так рано.

"и чтобы вместе со спортивным руководством "Боруссии" оставаться дурачком" - дорогой "дурачок" (сам себя так назвал), позволь спросить, а какое ты вообще отношение имеешь к Боруссии? Я за эту команду болею, регулярно смотрю матчи, а ты тут каким боком? Судя по тому, как ты среагировал на два моих коммента, ты фанат халковитселей, у нас таких полно с 2012 года появилось. Не Зенита, а именно халковитселей. Ещё спартачей сектантами называли. Сами-то кто?
Питер рулит
Питер рулит ответил mikysss
   153 / 840
14 мая в 18:25
шницель это кто?40 млн евро народных а игрок (простите за слово игрок) нулевой
Когда только Витсель и Халк пришли в Зенит
карпуша дал интервью : "купили не известно кого,их никто не знает,толку от них не будет..."
Так вот в первой же игре против Спартака они оба забили голы...
Завтра
Завтра
   140 / 840
14 мая в 17:31
2 ZENIT GOAL

Всё у меня нормально в голове, не переживай. Я таким образом "гениев" типа тебя отсекаю от себя. Какой толк от того, что ты мне пишешь "свои хотелки"?? Больше Витселя на одну игру, в этом сезоне, сыграл только Санчо! Поэтому я и пишу, что ты видимо "ГЕНИЙ КАКИХ МАЛО", и тебе спрочно надо в Дортмунд ехать на работу)))
А я тебя в игнор послал, чтобы твои "гениальные выводы" не читать вообще, и чтобы вместе со спортивным руководством "Боруссии" оставаться дурачком, в отличие от тебя, и не понимать кто такой Витсель)))))

Если не разбираешься в футболе, а пытаешься выдать своё "мнение" за факт - будешь всегда в игноре. А факт есть простой - Витсель один из лучших опорников Европы, хочешь ты этого или нет! И плевать что ты/я/Семён Семёныч и прочие на счёт этого думают!
iri13
iri13 ответил Ruslik1982
   253 / 840
14 мая в 16:43
Ира, выходи за меня замуж
..ой.)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   134 / 840
14 мая в 16:37
Витсель молодец что поздравил
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил iri13
   159 / 840
14 мая в 15:52
Кареру вашу подкидывали, подкидывали..да поймали, похоже, неудачно..тебе с такими "приколами" к Дениске Глушакову на веточку..будешь актуален.
Ира, выходи за меня замуж
iri13
iri13 ответил Ruslik1982
   253 / 840
14 мая в 15:51
это кого подкидывают, Кареру?
Кареру вашу подкидывали, подкидывали..да поймали, похоже, неудачно..тебе с такими "приколами" к Дениске Глушакову на веточку..будешь актуален.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   244 / 840
14 мая в 15:13
Завтра

14.05.2019 ZENIT GOAL добавлен в игнор
14.05.2019 ZENIT GOAL удален из игнора

Написал ответ, кинул в игнор, потом убрал из игнора, чтобы быстро написать ответ и опять трусливо кинуть в игнор)) Блин, какое же это дно)) Вот что у человека в голове происходит?))
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   244 / 840
14 мая в 15:09
Завтра

Чувак, ты же меня в игнор в прошлый раз кинул, даже ответа не дождавшись)) Передумал, что-ли?))
Я не "по анкете", а на самом деле болею за Боруссию, с 2010 года. И почти все игры в этом сезоне видел, и видел, как играет Витсель, и что он делает на поле. Он сейчас такой же, каким был в 2012 - 16 годах в Зените. Ни обостряющих передач, ни игры в одно касание (под словом "скорость" я это имел ввиду), если бы смотрел игры Дотмунда в этом сезоне (а ты их не смотрел, очевидно), то ты бы это заметил и не писал сейчас чушь.

По поводу отбора - посмотри игры Боруссии с Аугсбургом(4-3), Гертой(2-2), Хоффенхаймом(3-3), Майнцем (2-1), Вердером (2-2), и последний матч с Фортуной (это самые показательные, так-то там ещё много чего вспомнить можно) - везде одно и то же. Во втором тайме команду начинают просто сминать и возить, и она ничего не может с этим сделать, центром поля начисто владеет соперник! Действительно, а причём тут ОПОРНИК Витсель? Который, кстати говоря, ещё и воздух сопернику в нашей штрафной проигрывает раз за разом.

Ещё будут бредни про совесть и познания (чья бы корова мычала - трусливо тявкать из-под игнора, при этом даже в теме хотя бы поверхностно не разобравшись)? Посмотри для начала перечисленные мной игры, хотя бы, а потом уже пиши чушь про балет и вышивание крестиком, хотя, для тебя это будут прекрасные развлечения.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил iri13
   159 / 840
14 мая в 14:58
.ru И тебе, Аксель, удачи!
это кого подкидывают, Кареру?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
14 мая в 14:52
Акселя в ответ поздравить наверное не получится, хотя шанс был..
Завтра
Завтра ответил ZENIT GOAL
   140 / 840
14 мая в 14:45
Это правда. Ни паса, ни скорости, ни отбора. Как в Зените при нём в центре был проходной двор и медленный перекат мяча без обострения, так и Дортмунде сейчас то же самое.
Правда тут только в том, что ты в футболе такой же, как я в балете!
Это же надо быть настолько самоуверенным, чтобы без стыда и совести, болея по анкете за "Боруссию", писать что Витселя нет паса и отбора!! Ну а скорость ему не важна - у него не та функция на поле. Это примерно, как обвинять нападающего в отсутствии навыков отбора, или вратаря в том, что он голы не забивает. Если бы ты понимал что-то в футболе - то у тебя даже мысли бы не возникло написать такое!

Ну а про "проходные дворы" Зенита и Боруссии при Витселе - это прям дичь натуральная))) Оказывается, что ты настолько крут, что тебе срочно надо спортивным директором Борусси становится. Только вот кажется мне, что тебя даже траву подстригать не возьмут, с твоими "широчайшими" познаниями в футболе!
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил mikysss
   244 / 840
14 мая в 14:25
шницель это кто?40 млн евро народных а игрок (простите за слово игрок) нулевой
Это правда. Ни паса, ни скорости, ни отбора. Как в Зените при нём в центре был проходной двор и медленный перекат мяча без обострения, так и Дортмунде сейчас то же самое.
Завтра
Завтра ответил mikysss
   140 / 840
14 мая в 14:20
шницель это кто?40 млн евро народных а игрок (простите за слово игрок) нулевой
Прям как знания "мясных" о футболе - нулевые! О своей команде знают всё, о футболе - ничего!! Поэтому и №89 орёт на всю страну про какое-то там "величие". И даже тренер "Спартака" говорил: "И самая большая проблема — отсутствие у людей способности к самокритике и постоянном обвинении других, — заявил Д’Урбано". Но "свиньи" настолько стабильны, что как говорится "что в лоб, что по лбу"...

Чё вам не живётся спокойно, "свинтусы"? Сами никакие - и других унижаете, потому что сами - никакие... Это чистейшее же свинство! Без кавычек - свинство! Эталонное!
Обыкновенное, человеческое качество.
И как? Помогает гниль и негатив, который высыпается из тарасовки? Может "Краснодар" потерял сейчас пару очков и "мясной цирк" стал ближе к Лиге Чемпионов? Смысл твоих действий какой?
Sully
Sully ответил mikysss
   152 / 840
14 мая в 14:07
шницель это кто?40 млн евро народных а игрок (простите за слово игрок) нулевой
нулевой?? ахаха, он кстати игрок основы Боруссии Дортмунд, вспомни как он унижал спартак, постоянно вам забивал, хотя забивать не его задача.
Sully
Sully ответил parallels
   152 / 840
14 мая в 14:05
хряки, смотрите - трофей! 😄
хряки тоже выиграют трофей на юбилей фидуна когда ему стукнет сотня... если не расформируют конечно))
parallels
parallels
   5 / 840
14 мая в 13:56
хряки, смотрите - трофей! 😄
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 840
14 мая в 13:52
Бывшие зенитовцы не забывают свою команду.
mikysss
mikysss
   70 / 840
14 мая в 13:51
шницель это кто?40 млн евро народных а игрок (простите за слово игрок) нулевой
iri13
iri13
   253 / 840
14 мая в 13:51
.ru

И тебе, Аксель, удачи!
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