Витсель поздравил «Зенит» с чемпионством

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель поздравил «Зенит» с досрочной победой в чемпионате России.
30-летний бельгиец выступал за российский клуб с 2012 по 2016 год. В Германию он перебрался в 2017-м из «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель поздравил «Зенит» с досрочной победой в чемпионате России.
30-летний бельгиец выступал за российский клуб с 2012 по 2016 год. В Германию он перебрался в 2017-м из «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
О да)) Хорошо так отсекаешь и не читаешь, что уже в двух новостях сам мне написал, один раз даже из игнора убрал ради коммента))
И что с того, что больше Витселя сыграл только Санчо? Я тебя спрашивал - ты игры эти смотрел, чтобы делать выводы? Я - да, поэтому и говорю!
То, что его регулярно выпускают, не говорит ровным счётом НИ О ЧЁМ! У Боруссии в 17 матчах БЛ (а это ровно половина) на поле появлялось косячное, бездарное и вечно привозящее чучело по фамилии Загаду, которого на пушечный выстрел нельзя к основной команде подпускать! Так как ты не смотришь матчи Дортмунда, подсказываю - посмотри его привозы в матчах с Гертой в первом круге и с Баварией! Есть ещё не тянущие уровень основного состава Вольф и Ларсен, тоже очень часто появляются. Потому что клуб продолбал зимнее трансферное окно, не усилил проблемные позиции, и в очередной раз состав начали косить травмы (вот так сюрприз).
"Витсель один из лучших опорников Европы, хочешь ты этого или нет!" - а подтверждения этому тезису можно увидеть? Я вот смотрю на его игру весь сезон - и почти весь сезон у Боруссии проходной двор в центре поля, и в большинстве матчей Витсель, как ты верно заметил, на поле был. Почему этот "лучший опорник" ничего с этим поделать не может? И не могу сказать, что я удивлён - в Зените он 4 года играл точно также! Был бы он лучшим - не оказался бы в Китае так рано.
"и чтобы вместе со спортивным руководством "Боруссии" оставаться дурачком" - дорогой "дурачок" (сам себя так назвал), позволь спросить, а какое ты вообще отношение имеешь к Боруссии? Я за эту команду болею, регулярно смотрю матчи, а ты тут каким боком? Судя по тому, как ты среагировал на два моих коммента, ты фанат халковитселей, у нас таких полно с 2012 года появилось. Не Зенита, а именно халковитселей. Ещё спартачей сектантами называли. Сами-то кто?
О да)) Хорошо так отсекаешь и не читаешь, что уже в двух новостях сам мне написал, один раз даже из игнора убрал ради коммента))
И что с того, что больше Витселя сыграл только Санчо? Я тебя спрашивал - ты игры эти смотрел, чтобы делать выводы? Я - да, поэтому и говорю!
То, что его регулярно выпускают, не говорит ровным счётом НИ О ЧЁМ! У Боруссии в 17 матчах БЛ (а это ровно половина) на поле появлялось косячное, бездарное и вечно привозящее чучело по фамилии Загаду, которого на пушечный выстрел нельзя к основной команде подпускать! Так как ты не смотришь матчи Дортмунда, подсказываю - посмотри его привозы в матчах с Гертой в первом круге и с Баварией! Есть ещё не тянущие уровень основного состава Вольф и Ларсен, тоже очень часто появляются. Потому что клуб продолбал зимнее трансферное окно, не усилил проблемные позиции, и в очередной раз состав начали косить травмы (вот так сюрприз).
"Витсель один из лучших опорников Европы, хочешь ты этого или нет!" - а подтверждения этому тезису можно увидеть? Я вот смотрю на его игру весь сезон - и почти весь сезон у Боруссии проходной двор в центре поля, и в большинстве матчей Витсель, как ты верно заметил, на поле был. Почему этот "лучший опорник" ничего с этим поделать не может? И не могу сказать, что я удивлён - в Зените он 4 года играл точно также! Был бы он лучшим - не оказался бы в Китае так рано.
"и чтобы вместе со спортивным руководством "Боруссии" оставаться дурачком" - дорогой "дурачок" (сам себя так назвал), позволь спросить, а какое ты вообще отношение имеешь к Боруссии? Я за эту команду болею, регулярно смотрю матчи, а ты тут каким боком? Судя по тому, как ты среагировал на два моих коммента, ты фанат халковитселей, у нас таких полно с 2012 года появилось. Не Зенита, а именно халковитселей. Ещё спартачей сектантами называли. Сами-то кто?
карпуша дал интервью : "купили не известно кого,их никто не знает,толку от них не будет..."
Так вот в первой же игре против Спартака они оба забили голы...
карпуша дал интервью : "купили не известно кого,их никто не знает,толку от них не будет..."
Так вот в первой же игре против Спартака они оба забили голы...
Всё у меня нормально в голове, не переживай. Я таким образом "гениев" типа тебя отсекаю от себя. Какой толк от того, что ты мне пишешь "свои хотелки"?? Больше Витселя на одну игру, в этом сезоне, сыграл только Санчо! Поэтому я и пишу, что ты видимо "ГЕНИЙ КАКИХ МАЛО", и тебе спрочно надо в Дортмунд ехать на работу)))
А я тебя в игнор послал, чтобы твои "гениальные выводы" не читать вообще, и чтобы вместе со спортивным руководством "Боруссии" оставаться дурачком, в отличие от тебя, и не понимать кто такой Витсель)))))
Если не разбираешься в футболе, а пытаешься выдать своё "мнение" за факт - будешь всегда в игноре. А факт есть простой - Витсель один из лучших опорников Европы, хочешь ты этого или нет! И плевать что ты/я/Семён Семёныч и прочие на счёт этого думают!
Всё у меня нормально в голове, не переживай. Я таким образом "гениев" типа тебя отсекаю от себя. Какой толк от того, что ты мне пишешь "свои хотелки"?? Больше Витселя на одну игру, в этом сезоне, сыграл только Санчо! Поэтому я и пишу, что ты видимо "ГЕНИЙ КАКИХ МАЛО", и тебе спрочно надо в Дортмунд ехать на работу)))
А я тебя в игнор послал, чтобы твои "гениальные выводы" не читать вообще, и чтобы вместе со спортивным руководством "Боруссии" оставаться дурачком, в отличие от тебя, и не понимать кто такой Витсель)))))
Если не разбираешься в футболе, а пытаешься выдать своё "мнение" за факт - будешь всегда в игноре. А факт есть простой - Витсель один из лучших опорников Европы, хочешь ты этого или нет! И плевать что ты/я/Семён Семёныч и прочие на счёт этого думают!
14.05.2019 ZENIT GOAL добавлен в игнор
14.05.2019 ZENIT GOAL удален из игнора
Написал ответ, кинул в игнор, потом убрал из игнора, чтобы быстро написать ответ и опять трусливо кинуть в игнор)) Блин, какое же это дно)) Вот что у человека в голове происходит?))
14.05.2019 ZENIT GOAL добавлен в игнор
14.05.2019 ZENIT GOAL удален из игнора
Написал ответ, кинул в игнор, потом убрал из игнора, чтобы быстро написать ответ и опять трусливо кинуть в игнор)) Блин, какое же это дно)) Вот что у человека в голове происходит?))
Чувак, ты же меня в игнор в прошлый раз кинул, даже ответа не дождавшись)) Передумал, что-ли?))
Я не "по анкете", а на самом деле болею за Боруссию, с 2010 года. И почти все игры в этом сезоне видел, и видел, как играет Витсель, и что он делает на поле. Он сейчас такой же, каким был в 2012 - 16 годах в Зените. Ни обостряющих передач, ни игры в одно касание (под словом "скорость" я это имел ввиду), если бы смотрел игры Дотмунда в этом сезоне (а ты их не смотрел, очевидно), то ты бы это заметил и не писал сейчас чушь.
По поводу отбора - посмотри игры Боруссии с Аугсбургом(4-3), Гертой(2-2), Хоффенхаймом(3-3), Майнцем (2-1), Вердером (2-2), и последний матч с Фортуной (это самые показательные, так-то там ещё много чего вспомнить можно) - везде одно и то же. Во втором тайме команду начинают просто сминать и возить, и она ничего не может с этим сделать, центром поля начисто владеет соперник! Действительно, а причём тут ОПОРНИК Витсель? Который, кстати говоря, ещё и воздух сопернику в нашей штрафной проигрывает раз за разом.
Ещё будут бредни про совесть и познания (чья бы корова мычала - трусливо тявкать из-под игнора, при этом даже в теме хотя бы поверхностно не разобравшись)? Посмотри для начала перечисленные мной игры, хотя бы, а потом уже пиши чушь про балет и вышивание крестиком, хотя, для тебя это будут прекрасные развлечения.
Чувак, ты же меня в игнор в прошлый раз кинул, даже ответа не дождавшись)) Передумал, что-ли?))
Я не "по анкете", а на самом деле болею за Боруссию, с 2010 года. И почти все игры в этом сезоне видел, и видел, как играет Витсель, и что он делает на поле. Он сейчас такой же, каким был в 2012 - 16 годах в Зените. Ни обостряющих передач, ни игры в одно касание (под словом "скорость" я это имел ввиду), если бы смотрел игры Дотмунда в этом сезоне (а ты их не смотрел, очевидно), то ты бы это заметил и не писал сейчас чушь.
По поводу отбора - посмотри игры Боруссии с Аугсбургом(4-3), Гертой(2-2), Хоффенхаймом(3-3), Майнцем (2-1), Вердером (2-2), и последний матч с Фортуной (это самые показательные, так-то там ещё много чего вспомнить можно) - везде одно и то же. Во втором тайме команду начинают просто сминать и возить, и она ничего не может с этим сделать, центром поля начисто владеет соперник! Действительно, а причём тут ОПОРНИК Витсель? Который, кстати говоря, ещё и воздух сопернику в нашей штрафной проигрывает раз за разом.
Ещё будут бредни про совесть и познания (чья бы корова мычала - трусливо тявкать из-под игнора, при этом даже в теме хотя бы поверхностно не разобравшись)? Посмотри для начала перечисленные мной игры, хотя бы, а потом уже пиши чушь про балет и вышивание крестиком, хотя, для тебя это будут прекрасные развлечения.
Это же надо быть настолько самоуверенным, чтобы без стыда и совести, болея по анкете за "Боруссию", писать что Витселя нет паса и отбора!! Ну а скорость ему не важна - у него не та функция на поле. Это примерно, как обвинять нападающего в отсутствии навыков отбора, или вратаря в том, что он голы не забивает. Если бы ты понимал что-то в футболе - то у тебя даже мысли бы не возникло написать такое!
Ну а про "проходные дворы" Зенита и Боруссии при Витселе - это прям дичь натуральная))) Оказывается, что ты настолько крут, что тебе срочно надо спортивным директором Борусси становится. Только вот кажется мне, что тебя даже траву подстригать не возьмут, с твоими "широчайшими" познаниями в футболе!
Это же надо быть настолько самоуверенным, чтобы без стыда и совести, болея по анкете за "Боруссию", писать что Витселя нет паса и отбора!! Ну а скорость ему не важна - у него не та функция на поле. Это примерно, как обвинять нападающего в отсутствии навыков отбора, или вратаря в том, что он голы не забивает. Если бы ты понимал что-то в футболе - то у тебя даже мысли бы не возникло написать такое!
Ну а про "проходные дворы" Зенита и Боруссии при Витселе - это прям дичь натуральная))) Оказывается, что ты настолько крут, что тебе срочно надо спортивным директором Борусси становится. Только вот кажется мне, что тебя даже траву подстригать не возьмут, с твоими "широчайшими" познаниями в футболе!
Чё вам не живётся спокойно, "свинтусы"? Сами никакие - и других унижаете, потому что сами - никакие... Это чистейшее же свинство! Без кавычек - свинство! Эталонное!
Обыкновенное, человеческое качество.
И как? Помогает гниль и негатив, который высыпается из тарасовки? Может "Краснодар" потерял сейчас пару очков и "мясной цирк" стал ближе к Лиге Чемпионов? Смысл твоих действий какой?
Чё вам не живётся спокойно, "свинтусы"? Сами никакие - и других унижаете, потому что сами - никакие... Это чистейшее же свинство! Без кавычек - свинство! Эталонное!
Обыкновенное, человеческое качество.
И как? Помогает гниль и негатив, который высыпается из тарасовки? Может "Краснодар" потерял сейчас пару очков и "мясной цирк" стал ближе к Лиге Чемпионов? Смысл твоих действий какой?
И тебе, Аксель, удачи!
И тебе, Аксель, удачи!