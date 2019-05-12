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«Ювентус» презентовал новую революционную форму на следующий сезон

12 мая 2019, 11:06

Пресс-служба «Ювентуса» презентовала новую домашнюю форму команды на следующий сезон.

Новый комплект стал революционным, туринская команда отказалась от традиционных черно-белых полос.

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Все комментарии
Lil_Nigga
Lil_Nigga
17 мая в 22:03
это полный Пэ.. сначала лого.. теперь это недоразумение.. кто там такой сцко талантливый дизайнер-революционер???
bublikyo
bublikyo
   342 / 840
12 мая в 16:29
Так себе
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
12 мая в 16:00
Форма была виновата, уж в новой заиграют.
Jlexa MapmblHoB
Jlexa MapmblHoB ответил NGYRZ
   520 / 840
12 мая в 14:05
А по мне так , классно смотрится! Раньше и эмблему критиковали, а сейчас ничего, прижилась. Главная не с ЛГБТ повязками выходить в знак поддержки меньшинств, как некоторые.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       159 / 840
    12 мая в 13:40
    очень очень стыдно
    Сергей Яценко
    Сергей Яценко
    12 мая в 13:30
    ужас... такой стрём
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    12 мая в 13:09
    С приходом в команду гея история вся в прах.
    Ну куда же без розовой полоски посередине, разделяющий мир толерантности.
    juvenale
    juvenale ответил sihafazatron
       65 / 840
    12 мая в 12:57
    розовую полоску добавили по просьбам роналду
    знаток футбола,первая форма Юве была розовой
    juvenale
    juvenale
       65 / 840
    12 мая в 12:56
    Ну норм вроде....Хотя классика,есть классика,но видимо нужно еще футболок Роналду успеть продать,а полосатые уже все купили
    NGYRZ
    NGYRZ
       72 / 840
    12 мая в 11:44
    А по мне так , классно смотрится! Раньше и эмблему критиковали, а сейчас ничего, прижилась.

    Главная не с ЛГБТ повязками выходить в знак поддержки меньшинств, как некоторые.
    NGY
    NGY
       48 / 840
    12 мая в 11:38
    А по мне так , классно смотрится!
    Гавриленко
    Гавриленко
       35 / 840
    12 мая в 11:38
    Как стыдно-то. Не передать словами.
    Jlexa MapmblHoB
    Jlexa MapmblHoB
       520 / 840
    12 мая в 11:32
      волгoдoн
      волгoдoн ответил sihafazatron
         128 / 840
      12 мая в 11:25
      розовую полоску добавили по просьбам роналду
      главный революционер кристина во время презентации с броневичка указания давал)
      League1
      League1
         111 / 840
      12 мая в 11:21
      Как у барсы в сезоне 1998-1999, только цвета естественно разные.. Второй раз, и это был последний раз, когда нормальная форма была у барселоны.
      Groove000
      Groove000
         149 / 840
      12 мая в 11:19
      Я сначала подумал, что типа вообще от черно-белого избавились
      Сергей Эпоха
      Сергей Эпоха
         185 / 840
      12 мая в 11:19
      Форма сейчас которая у них, на мой взгляд, лучше
      anyway
      anyway
         296 / 840
      12 мая в 11:17
      хорошая форма мне понравилась, полосатая форма привычна, а новая привносит некую свежесть что-ли...
      dimagas1
      dimagas1
         281 / 840
      12 мая в 11:15
      Мне классика больше по душе.
      sihafazatron
      sihafazatron
         120 / 840
      12 мая в 11:10
      розовую полоску добавили по просьбам роналду
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