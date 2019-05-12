«Ювентус» презентовал новую революционную форму на следующий сезон

Пресс-служба «Ювентуса» презентовала новую домашнюю форму команды на следующий сезон.
Новый комплект стал революционным, туринская команда отказалась от традиционных черно-белых полос.
Пресс-служба «Ювентуса» презентовала новую домашнюю форму команды на следующий сезон.
Новый комплект стал революционным, туринская команда отказалась от традиционных черно-белых полос.
Ну куда же без розовой полоски посередине, разделяющий мир толерантности.
Ну куда же без розовой полоски посередине, разделяющий мир толерантности.
Главная не с ЛГБТ повязками выходить в знак поддержки меньшинств, как некоторые.
Главная не с ЛГБТ повязками выходить в знак поддержки меньшинств, как некоторые.