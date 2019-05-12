«Зенит» доиграет сезон в форме с чемпионским шевроном

12 мая 2019, 12:18

«Зенит» свои оставшиеся три матча в нынешнем сезоне чемпионата России сыграет в особенной форме. Чемпионский шеврон в виде золотого кубка будет украшать переднюю часть футболки. Он символизирует победу в турнире сезона-2018/19. Клуб отмечает, что болельщики могут приобрести подобную экипировку, начиная с сегодняшнего дня.