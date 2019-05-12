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«Зенит» доиграет сезон в форме с чемпионским шевроном

12 мая 2019, 12:18

«Зенит» свои оставшиеся три матча в нынешнем сезоне чемпионата России сыграет в особенной форме. Чемпионский шеврон в виде золотого кубка будет украшать переднюю часть футболки. Он символизирует победу в турнире сезона-2018/19. Клуб отмечает, что болельщики могут приобрести подобную экипировку, начиная с сегодняшнего дня.

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Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
13 мая в 03:47
Зениту только побед!
Fleischjager
Fleischjager
   509 / 840
12 мая в 16:56
    112910315
    112910315
       1 / 840
    12 мая в 14:54
    С чемпионским шевроном на футболке должны только выигрывать)
    морозз
    морозз ответил Питер рулит
       81 / 840
    12 мая в 14:34
    завидуй молча.. иди федунчику опять в тапки написай...
    Было и такое, один раз товарищу моему...болельщику Зенита, надудонил в туфли по самые края! Кот то у меня был спартаковский!
    морозз
    морозз ответил Levadia1
       81 / 840
    12 мая в 14:31
    Здорова Саныч! Ты про Федуна и Со?))
    Привет дружище, на данный момент про Зенит!
    Nikola45
    Nikola45
       57 / 840
    12 мая в 14:30
    А Зенит еще не указал на каком месте быть ФК"Шест666" ))
    Питер рулит
    Питер рулит ответил Balanenok
       153 / 840
    12 мая в 14:29
    Зенит - чемпион, ему положено!
    им с 6 места не понятно,что такое можно...и нужно (пусть желчью захлебнутся)...
    Питер рулит
    Питер рулит ответил морозз
       153 / 840
    12 мая в 14:28
    Клоунами как были так и остались, пафоса и высокомерия немерено!
    завидуй молча..
    иди федунчику опять в тапки написай...
    Nikola45
    Nikola45
       57 / 840
    12 мая в 14:16
    Вспоминаю январь месяц! ))
    Просто смешно и стыдно за Тарасовку! ))

    Мы взяли кубок Канделаки!
    Мы всех догоним и перегоним)))
    Мы Чемпионы!!))
    Верить в Чемпионство будем до конца )))
    Nikola45
    Nikola45
       57 / 840
    12 мая в 14:13
    Не Тарасята лишнего не повесим ))
    Levadia1
    Levadia1 ответил морозз
    12 мая в 13:41
    Клоунами как были так и остались, пафоса и высокомерия немерено!
    Здорова Саныч!
    Ты про Федуна и Со?))
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       50 / 840
    12 мая в 13:37
    Долгожданное, заслуженное чемпионство.
    Можно и попонтоваться. И бабоса на продажах футболок приподнять.
    Нам титулы не дарят на юбилей, стесняться нечего.
    морозз
    морозз
       81 / 840
    12 мая в 13:29
    Клоунами как были так и остались, пафоса и высокомерия немерено!
    Союзник противников
    Союзник противников ответил Albasin
       25 / 840
    12 мая в 13:26
    Нужно будет и нацепят.
    Не сомневаюсь.Но они люди дисциплинированные,без приказа Миллера делать этого не будут.
    Albasin
    Albasin ответил Союзник противников
       17 / 840
    12 мая в 13:22
    Детский сад! Ещё надо погоны нацепить и присвоить всем персональные звания :От прапорщика до генерала Газпрома.
    Нужно будет и нацепят.
    Союзник противников
    Союзник противников
       25 / 840
    12 мая в 13:20
    Детский сад! Ещё надо погоны нацепить и присвоить всем персональные звания :От прапорщика до генерала Газпрома.
    серый1925
    серый1925
       660 / 840
    12 мая в 13:20
    эта большая ответственность малейший проступок и гоона будет не обобраться Желаю побед !!!
    EAGuar As
    EAGuar As
       40 / 840
    12 мая в 12:42
    Стыдно будет за Зенит , если хоть раз проиграют .
    Гавриленко
    Гавриленко
       35 / 840
    12 мая в 12:37
      Balanenok
      Balanenok
         93 / 840
      12 мая в 12:19
      Зенит - чемпион, ему положено!
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