«Зенит» доиграет сезон в форме с чемпионским шевроном

«Зенит» свои оставшиеся три матча в нынешнем сезоне чемпионата России сыграет в особенной форме. Чемпионский шеврон в виде золотого кубка будет украшать переднюю часть футболки. Он символизирует победу в турнире сезона-2018/19. Клуб отмечает, что болельщики могут приобрести подобную экипировку, начиная с сегодняшнего дня.
иди федунчику опять в тапки написай...
иди федунчику опять в тапки написай...
Просто смешно и стыдно за Тарасовку! ))
Мы взяли кубок Канделаки!
Мы всех догоним и перегоним)))
Мы Чемпионы!!))
Верить в Чемпионство будем до конца )))
Просто смешно и стыдно за Тарасовку! ))
Мы взяли кубок Канделаки!
Мы всех догоним и перегоним)))
Мы Чемпионы!!))
Верить в Чемпионство будем до конца )))
Ты про Федуна и Со?))
Ты про Федуна и Со?))
Можно и попонтоваться. И бабоса на продажах футболок приподнять.
Нам титулы не дарят на юбилей, стесняться нечего.
Можно и попонтоваться. И бабоса на продажах футболок приподнять.
Нам титулы не дарят на юбилей, стесняться нечего.